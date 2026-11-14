"Wśród nocnej ciszy" zachwyciło Polaków Fot. HBO Max

"Wśród nocnej ciszy" dopiero wystartowało, a już zbiera świetne oceny. Po pierwszym odcinku serial Jana Holoubka ma na Filmwebie aż 8,3/10, a widzowie nie szczędzą zachwytów. W komentarzach powtarza się jednak jedna skarga.

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W piątek 13 listopada na HBO Max zadebiutował "Wśród nocnej ciszy", nowy serial Jana Holoubka, twórcy "Wielkiej wody" i "Heweliusza". Tym razem reżyser sięga po zbrodnię połaniecką, jedną z najbardziej wstrząsających spraw kryminalnych PRL-u.

1976 rok, pierwszy dzień Bożego Narodzenia. Trójka młodych ludzi ginie pod kołami autobusu w drodze z pasterki: ciężarna dziewczyna Krystyna, jej mąż Stanisław i młodszy brat, 12-letni Miecio. Nikt nic nie widział albo nie chce powiedzieć. Zamiast odpowiedzi – mur milczenia. Sprawa zostaje uznana za nieszczęśliwy wypadek. W tę wersję nie wierzą matka ofiar i młody śledczy Henryk Maczek. W obsadzie są m.in. Łukasz Simlat, Magdalena Biegańska, Jędrzej Hycnar, Justyna Wasilewska, Tomasz Schuchardt i Adam Woronowicz.

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Widziałam już cały serial i w recenzji napisałam: "'Wśród nocnej ciszy' to serial porażający. Porażający aktorstwem, realizacją, realizmem i porażający złem, które wylewa się z ekranu. Zbrodnia połaniecka jest u Jana Holoubka symbolem nie tylko upadku ludzkiej moralności, ale wypaczonej władzy i religii, którą dzierżą w swoich rękach źli ludzie".

"Wśród nocnej ciszy" zachwyciło Polaków. A był dopiero pierwszy odcinek

Krytycy jak jeden mąż chwalą nowy serial Jana Holoubka. Widzowie też są zachwyceni. W sobotę po południu "Wśród nocnej ciszy" miało na Filmwebie średnią 8,3/10. Jasne, to ocena po zaledwie jednym odcinku i może się jeszcze wielokrotnie zmienić. Ale jak na debiut to wynik naprawdę imponujący.

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Komentarze mówią same za siebie: "Simlat przeszedł samego siebie", "Zjawiskowy, trochę czuć panem Smarzowskim, ale to pochwała", “Przerażająca historia i niesamowity serial. Bardzo mocne role, świetny klimat i ta niepokojąca atmosfera małej społeczności, która żyje w zmowie. Serialowa topka tego roku", "Dałbym 10, ale to tylko 1 odcinek", "Holoubek top reżyser".

Sporo pochwał zbiera Magdalena Biegańska, która gra matkę ofiar: "M. Biegańska w roli żony Kalety jest fenomenalna, jakby wyszła ze starych zdjęć", "Pierwszy odcinek mroczny, ciężki, momentami problematyczny, by dotrwać do końca. Pokazuje trudne realia tamtych czasów jak i przejmujący ból i cierpienie matki po stracie dzieci – Magda Biegańska w tej roli genialna!".

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Są też widzowie, dla których ta historia jest bardzo osobista: "Jestem ze Staszowa, więc historię znam. Dziwnie się ogląda serial, który dzieje się w twoich okolicach... Aktorsko petarda". Na Filmwebie nie brakuje oczywiście krytyki, choć to zdecydowana mniejszość: "Odcinek pierwszy nie zrobił jakiegoś wielkiego wrażenia, ale trzymał w napięciu, oby było tylko lepiej", "Kolejny film Holoubka, gdzie statyści grają lepiej od głównych bohaterów".

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Widzowie mają jeden główny zarzut. Chodzi o odcinki

W komentarzach regularnie przewija się jednak jedna skarga: HBO Max wypuszcza odcinki co tydzień. "Naprawdę super się zapowiada, jak zawsze ubolewam, że odcinki są publikowane z taką częstotliwością", "Szkoda tylko, że następny odcinek dopiero za tydzień, ale zdecydowanie warto będzie czekać, na takie produkcje Polacy czekali!", "Wszystkie odcinki serialu powinny być dostępne od razu, to oczywiste, że widzowie zaczną czytać o tej zbrodni… duży minus, że odcinki są co tydzień, bo już wszystko sobie zaspojlerowałam".

Frustracja jest zrozumiała, zwłaszcza że historia jest prawdziwa i spoiler czai się w każdej wyszukiwarce (a współczesna widownia kocha binge watching). Ale jako osoba, która obejrzała cały serial, stanę w obronie HBO. W recenzji ostrzegałam, że "Wśród nocnej ciszy" absolutnie nie jest produkcją do binge'owania i lepiej nie robić tego dla dobra własnej psychiki.

"Początkowo wydawało mi się, że widzowie sporo stracą na cotygodniowej emisji, bo wybiją się z historii. W połowie serialu byłam już pewna, że to dobra decyzja. Obejrzałam serial przedpremierowo w całości i... to był błąd. Dosłownie przeorał mnie emocjonalnie i psychicznie. (...) Poczucie beznadziei, rozpaczy, zła i obrzydzenia jest dla mnie porównywalne jak w 'Domu złym' Smarzowskiego. To wiwisekcja upadku ludzkiej moralności. (...) To najlepszy polski serial roku, choć ciężki, klaustrofobiczny i nie dla wrażliwych widzów. (...) Realizm zachwyca, ale i przygniata" – pisałam.

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Kiedy kolejne odcinki "Wśród nocnej ciszy"?

Nowe epizody trafiają na HBO Max w każdy piątek:

Odcinek 2 – 20 listopada Odcinek 3 – 27 listopada Odcinek 4 – 4 grudnia Odcinek 5 – 11 grudnia Odcinek 6 (finał) – 18 grudnia