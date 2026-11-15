Zakaz alkoholu na niemieckich dworcach. Po miesiącu mówią o zaskakującym efekcie Fot. Shutterstock

Mniej śmieci, rzadsze awantury i wsparcie pasażerów – tak Deutsche Bahn ocenia pierwszy miesiąc zakazu spożywania alkoholu na niemieckich dworcach.

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Miesiąc po wprowadzenia zakazu picia alkoholu na wszystkich dworcach w kraju niemiecki przewoźnik Deutsche Bahn pozytywnie ocenia nowe przepisy.

– Odkąd zakaz wszedł w życie, nasi ochroniarze interweniowali już wobec ponad 15 tysięcy osób – powiedziała rzeczniczka DB w rozmowie z grupą medialną Funke. Jak dodała, w zdecydowanej większości przypadków "podróżni przyjmują uwagę ze zrozumieniem, chowają butelkę lub wychodzą z budynku, a wyproszenie z terenu dworca zdarza się sporadycznie".

Mniej śmieci i awantur

Od 15 października w całych Niemczech w halach dworcowych oraz na peronach nie wolno pić piwa, wina, wódki ani żadnych innych trunków – wyjątkiem są restauracje, bary i ogródki gastronomiczne.

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Rzeczniczka Deutsche Bahn podkreśliła, że dzięki nowym zasadom na stacjach jest mniej śmieci, rzadziej dochodzi do awantur, a podróżni i obsługa kolei przebywają w dużo lepszych warunkach. Zaznaczyła też, że to "kolejny krok w stronę poprawy bezpieczeństwa i czystości na dworcach".

Powołując się na reprezentatywny sondaż, dodała, że zakaz popiera aż 80 procent badanych.

Nowe przepisy obejmujące wszystkie niemieckie dworce weszły w życie w połowie października, po to, by zmniejszyć przemoc i poprawić bezpieczeństwo podróżnych oraz pracowników kolei.

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Nad ich przestrzeganiem czuwają patrole straży ochrony kolei (DB Sicherheit) podczas rutynowych obchodów. Policja wkracza do akcji dopiero wtedy, gdy dochodzi do awantury lub pasażer stawia opór.