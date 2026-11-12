14 listopada 2026 r. Polregio świętuje Ogólnopolski Dzień Seniora. Z tej okazji można odbyć przejazd nawet całkowicie za darmo. Fot. Pexels/AntoniCały

Zbliża się wyjątkowa okazja dla miłośników podróży po Polsce. Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Seniora regionalni przewoźnicy kolejowi przygotowali niezwykle atrakcyjne promocje, które pozwolą zaplanować weekendową wycieczkę niemal bez ponoszenia kosztów.

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Kto i kiedy dokładnie może skorzystać z darmowych przejazdów, jakie dokumenty trzeba zabrać ze sobą oraz w których regionach kraju oferty są najbardziej korzystne? Już wyjaśniamy.

Ogólnopolski Dzień Seniora w Polregio. Kto skorzysta z oferty promocyjnej?

W sobotę 14 listopada w całej Polsce obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Seniora. Z tej okazji spółka Polregio przygotowała dla starszych podróżnych specjalne udogodnienia i okazje taryfowe.

Z promocji mogą skorzystać pasażerowie, którzy ukończyli 60. rok życia. Aby skorzystać z przywilejów w pociągach, nie trzeba wyrabiać żadnych skomplikowanych kart ani zaświadczeń. Wystarczy mieć przy sobie ważny dokument tożsamości ze zdjęciem.

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Poza akcjami okolicznościowymi przewoźnik przypomina także o stałych programach, takich jak ogólnopolska oferta REGIO Senior dla osób po 60. roku życia. Pozwala ona na 25 proc. zniżki na bilety jednorazowe i 10 proc. na okresowe.

Oprócz tego podróżni mogą skorzystać z oferty "Kolej na Ciechocinek" dla osób po 65. roku życia w województwie kujawsko-pomorskim (przejazd z Aleksandrowa Kujawskiego za 4 zł). O planach, by znów można było dojechać pociągiem do sanatorium w Ciechocinku, pisaliśmy już wiosną 2025 roku. Z kolei seniorzy powyżej 70. roku życia mogą kupić pomorski bilet sieciowy "Mobilny Senior" za 10 zł miesięcznie.

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Wielkopolska za darmo, a Małopolska za symboliczną złotówkę

Najbardziej skorzystają mieszkańcy dwóch regionów. W Wielkopolsce Polregio we współpracy z samorządem województwa (oraz przy udziale Kolei Wielkopolskich) oferuje seniorom powyżej 60. roku życia całkowicie darmowe przejazdy na terenie całego województwa. Co ważne, promocja obejmuje cały weekend (14–15 listopada).

W tym czasie seniorzy mogą bezpłatnie zabrać ze sobą bagaż ręczny, jeden rower, a także swojego czworonoga czy inne zwierzę domowe. Ale uwaga: jeśli planujecie wyjazd poza granice Wielkopolski, bilet należy dokupić od ostatniej stacji granicznej regionu.

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Z kolei w województwie małopolskim obowiązuje oferta "Małopolski Bilet za Złotówkę na Ogólnopolski Dzień Seniora". Pozwala osobom po 60. roku życia na nielimitowane przejazdy pociągami Polregio w ramach biletu dobowego za 1 zł (promocja łączy się z ofertą "Małopolski Bilet Rowerowy").

Czy w PKP Intercity i Kolejach Śląskich również będą darmowe przejazdy 14 listopada?

Wielu podróżnych może pomyśleć, że tego dnia inni przewoźnicy także zorganizowali promocje, jednak nic bardziej mylnego. Pasażerowie planujący dalsze trasy pociągami dalekobieżnymi lub podróże po Górnym Śląsku nie znajdą 14 listopada specjalnej, darmowej puli biletów.

Zarówno PKP Intercity, jak i Koleje Śląskie obchodziły swoje święto seniora wcześniej. Atrakcyjne promocje i ulgi u tych przewoźników obowiązywały bowiem 20 października. Przypomnijmy, że rok temu seniorzy również jeździli tego dnia za złotówkę, a nasz tekst "1 zł, który sparaliżował dworce. Nagrania z promocji PKP są już viralem" pokazał, jakie tłumy potrafią przyciągnąć takie okazje. Przewoźnik chętnie organizuje różne akcje okolicznościowe – przed Dniem Dziecka pisaliśmy: "PKP Intercity sprzedaje bilety za 10 zł. Trzeba spełnić kilka warunków". Warto o tym pamiętać, planując weekendową wycieczkę.

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