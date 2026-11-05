PKP Intercity ruszyło z akcją promocyjną "Szlaki z Rodowodem". Fot. Unsplash/viktor rejent

Planujesz jesienną lub zimową podróż po Polsce za rozsądne pieniądze? PKP Intercity właśnie przygotowało nową, atrakcyjną ofertę promocyjną, z której aż żal nie skorzystać. To idealny moment, aby zaplanować szybki weekendowy wypad do turystycznych perełek.

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Przewoźnik postanowił zaangażować pasażerów w wyjątkową grę, w której co tydzień będzie ujawniał kolejne promocyjne kierunki, zamiast z góry publikować cały rozkład rabatów.

Nowa akcja i jubileusz PKP Intercity. O co chodzi z promocją "Szlaki z Rodowodem"?

Oficjalna nazwa nowej inicjatywy przewoźnika to "Szlaki z Rodowodem", a jej premiera nie jest przypadkowa. Zbiega się ze świętowaniem jubileuszu, jakim jest 25-lecie istnienia PKP Intercity. To doskonała okazja do stworzenia projektu, który ucieszy wszystkich miłośników podróży koleją. Nie jest to jedyna tegoroczna promocja w PKP Intercity, z której mogą skorzystać łowcy okazji.

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Celem akcji jest nie tylko podziękowanie pasażerom za lata wspólnych podróży, ale także zachęcenie ich do odkrywania historycznego dziedzictwa Polski. Przewoźnik kładzie duży nacisk na to, aby promocja miała charakter powszechny i pozwalała na łatwy zakup biletów w obniżonych cenach.

Stali pasażerowie mogą przy tym liczyć na dodatkowe korzyści, bo w PKP Intercity zgarniesz darmowe bilety w ramach programu lojalnościowego Moje IC.

Nowe trasy co środę. Tanie bilety na pociąg z Warszawy do Torunia i Bydgoszczy

W każdy środowy poranek PKP Intercity odsłania karty i publikuje nowe połączenia, które zostają objęte specjalnymi, promocyjnymi cenami. Oznacza to, że podróżni muszą regularnie śledzić komunikaty przewoźnika, aby nie przegapić interesujących ich kierunków – i to wyłącznie w oficjalnych kanałach, bo zdarzało się już oszustwo na PKP Intercity z fałszywymi promocjami.

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Przykładowo, w aktualnym tygodniu (od 4 do 10 listopada 2026 r.) ruszyła sprzedaż biletów na szlaku łączącym Mazowsze z Kujawami i Pomorzem. W obniżonych cenach można zakupić bilety na przejazdy na trasach Warszawa – Toruń (w obie strony) oraz Warszawa – Bydgoszcz (w obie strony). W sumie przewoźnik planuje aż 25 atrakcyjnych tras.

Bilety zakupione w aktualnej puli promocyjnej uprawniają do odbycia przejazdu w terminie od 4 listopada aż do 10 grudnia 2026 r. Taki przedział oznacza, że można z wyprzedzeniem zaplanować np. weekendową podróż. To okres szczególnie atrakcyjny ze względu na jarmarki bożonarodzeniowe.

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Co zwiedzić w Toruniu i Bydgoszczy w jeden dzień?

Oba miasta, choć położone stosunkowo blisko siebie, oferują zupełnie odmienne klimaty i atrakcje turystyczne, dzięki czemu każdy znajdzie coś dla siebie.

Pierwszym z promocyjnych kierunków jest Toruń – nie bez powodu ostatnio Toruń doceniony przez nietypową grupę turystów, czyli Japończyków, trafił na łamy mediów. Spacer po tamtejszym Starym Mieście to prawdziwa podróż w czasie. Warto zobaczyć monumentalny Ratusz Staromiejski, wspiąć się na słynną Krzywą Wieżę czy przyjrzeć się ruinom Zamku Krzyżackiego.

Obowiązkowym punktem wizyty jest również interaktywne Muzeum Piernika, które stanowi świetną atrakcję nie tylko dla najmłodszych. Nie można też zapomnieć o Toruńskim Jarmarku Bożonarodzeniowym na Rynku Staromiejskim, który rusza już 20 listopada i potrwa do 6 stycznia 2027 roku. Jeden dzień w zupełności wystarczy, by skorzystać z najlepszych atrakcji i zwiedzić najciekawsze obiekty.

Równie doskonałą propozycją jest Bydgoszcz, nazywana często "polską Wenecją" ze względu na to, że leży nad brzegami Brdy i Kanału Bydgoskiego. Warto przy tym wiedzieć, że polska Wenecja to nie jedno, a aż trzy miejsca, ale to właśnie bydgoska zachwyca turystów z zagranicy.

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