Policja znalazła ciało kobiety Fot. Shutterstock

W niedzielę rano w lesie w okolicach Darłowa znaleziono zwłoki. To rejon, w którym od ponad dwóch miesięcy szukano zaginionej 37-letniej Emilii Koprowskiej z Koszalina. Policja potwierdza odkrycie, ale tożsamość zmarłej osoby nie została ustalona.

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Do odkrycia doszło w niedzielę 15 listopada w godzinach porannych w miejscowości Zakrzewo pod Darłowem (woj. zachodniopomorskie). Ciało w kompleksie leśnym znalazła osoba spacerująca z psem. Na miejscu pracuje policja pod nadzorem prokuratury.

Na terenie poszukiwań Emilii Koprowskiej znaleziono ciało. Policja "nie bazuje na poszlakach"

Informację o znalezieniu zwłok potwierdziła mł. asp. Paulina Wiśniewska z biura prasowego Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie. – Mogę potwierdzić, że znaleziono ciało w kompleksie leśnym. Zwłoki były w stanie daleko posuniętego rozkładu – powiedziała w rozmowie z TVP.Info.

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Policjantka studzi emocje i nie przesądza, że to ciało Emilii Koprowskiej. – Jadę na komendę, będziemy wszystko ustalać. Nie będę bazowała na poszlakach – mówiła.

W podobnym tonie wypowiada się prokuratura. Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Koszalinie prok. Ewa Dziadczyk zaznaczyła, że na tę chwilę śledczy nie wiedzą, do kogo należą zwłoki. Służby będą teraz ustalać tożsamość zmarłej osoby.

Wcześniej o odnalezieniu ciała "młodej kobiety" poinformowali w mediach społecznościowych detektywi Krzysztof i Maja Rutkowscy, którzy od tygodni angażuje się w poszukiwania. Ich zdaniem "wszystko wskazuje na to, że może to być zaginiona" Emilia Koprowska. – Musimy czekać na potwierdzenie ze strony policji, ale pewne rzeczy wskazują na to, że to Emilia – mówiła Maja Rutkowski w rozmowie z "Faktem". To jednak całkowicie nieoficjalne doniesienia. Policja ani prokuratura nie potwierdziły, czyje to ciało.

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Emilia Koprowska zaginęła 30 sierpnia w Darłowie

Emilia Koprowska to 37-latka z Koszalina, mama pięcioletniego chłopca. Zaginęła 30 sierpnia w Darłowie, gdzie razem z mężem Krystianem bawiła się na festiwalu muzyki techno Zew Wydm. "W pewnym momencie oddaliła się w nieznanym kierunku. Do chwili obecnej nie powróciła do miejsca zamieszkania i nie nawiązała kontaktu z najbliższą rodziną" – informowała wówczas policja.

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W poszukiwania zaangażowano kilkuset policjantów. Co ustalono do tej pory? We wrześniu w Darłowie odnaleziono telefon zaginionej. 21 września na polu, ok. dwóch kilometrów od miejsca festiwalu, zabezpieczono jej plecak i dwa pęki kluczy. Na początku listopada prokuratura przekazała, że udało się odzyskać dane z telefonu. Jak dotąd nie znaleziono w nich jednak niczego, co przybliżyłoby śledczych do wyjaśnienia sprawy. Jeszcze w ostatnich dniach policjanci z Koszalina przeczesywali leśny teren wokół stawu pod Darłowem.

Prokuratura o Emilii Koprowskiej: "To bardzo robocza wersja"

Śledztwo prowadzi Prokuratura Okręgowa w Koszalinie. 30 października prokuratura ujawniła, że postępowanie wszczęto w kierunku znęcania się skutkującego targnięciem się na życie. Taką kwalifikację przyjęto już na początku, ale wcześniej nie była ona jawna.

Prok. Ewa Dziadczyk podkreślała, że to wstępna kwalifikacja, która może się zmienić. – To jest taka bardzo robocza wersja, ponieważ my zakładamy wszystko w tej chwili, a ponieważ to już nie jest tajemnicą, tam dochodziło do jakichś nieporozumień w małżeństwie, stąd wzięła się taka kwalifikacja – tłumaczyła w rozmowie z Onetem.

– Nie oznacza więc to, że mamy przełom czy postawiliśmy komuś zarzuty. Nadal śledztwo prowadzone jest w sprawie, co oznacza, że nikt nie usłyszał zarzutów – mówiła z kolei "Głosowi Koszalińskiemu". W rozmowie z "Faktem" Dziadczyk zaznaczyła, że Emilia nie zgłosiła domniemanego nękania na policję.

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