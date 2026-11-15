Mistrz świata z 1990 roku kandydatem na prezydenta Niemiec. Zaskakujący wybór AfD Fot. Wikipedia/Von Frank Schwichtenberg - Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0

Były mistrz świata w piłce nożnej Thomas Berthold będzie kandydatem AfD na prezydenta Niemiec. "Doskonale się nadaje" – twierdzą liderzy partii. "Głupi pomysł" – ocenia polityczna konkurencja.

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Alternatywa dla Niemiec nominowała byłego mistrza świata w piłce nożnej Thomasa Bertholda na kandydata na urząd prezydenta Niemiec. "Jako mistrz świata bez przynależności partyjnej 62-latek doskonale nadaje się na prezydenta wszystkich Niemców" – oświadczyli w sobotę na platformie społecznościowej X przewodniczący partii Alice Weidel i Tino Chrupalla. "Jesteśmy przekonani, że naszego kandydata można poprzeć również daleko poza granicami partii"– dodali.

Decyzja w sprawie nominacji zapadła dziś (14 listopada 2026 r.) podczas konferencji zarządu federalnego partii z udziałem przewodniczących struktur krajowych. Wcześniej informowano, że kandydatem będzie "człowiek ze środka społeczeństwa".

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Koalicja rządząca: "niepoważny kandydat"

Polityk SPD Ralf Stegner ostro skrytykował prawdopodobną nominację Bertholda. – Na tak głupi pomysł jak zgoda na nominację na kandydata na prezydenta przez partię skrajnie prawicową można wpaść chyba tylko wtedy, gdy wykonało się zbyt wiele ćwiczeń główkowania piłką lekarską – powiedział Stegner dziennikowi "Rheinische Post".

Jednocześnie podkreślił, że angażowanie się wybitnych sportowców po zakończeniu kariery w sprawy społeczne lub działalność wolontariacką jest czymś wspaniałym.

Z kolei Stephan Mayer z CSU, rzecznik ds. polityki sportowej frakcji parlamentarnej CDU/CSU, powiedział tej samej gazecie, że Berthold jest "bez wątpienia wybitnym i bardzo utytułowanym zawodowym piłkarzem", jednak jego zdaniem "nie jest poważnym kandydatem na najwyższy urząd w państwie".

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Mayer przypomniał, że podczas pandemii koronawirusa Berthold zwracał na siebie uwagę "wysoce wątpliwymi i niedorzecznymi wypowiedziami" oraz że należy zaliczyć go do środowiska przeciwników obostrzeń określanych mianem Querdenker. Był to ruch sprzeciwu wobec polityki pandemicznej niemieckiego państwa, który z czasem stał się również przestrzenią dla środowisk radykalnych i antysystemowych.

Podczas pandemii koronawirusa Berthold był aktywnym uczestnikiem demonstracji przeciwko pandemicznym obostrzeniom. Współprzewodniczący AfD Tino Chrupalla podkreślił to zaangażowanie w osobnym wpisie na platformie X. Berthold miał, jak napisał, "wystąpić przeciwko szkodliwej polityce covidowej". Dodał również, że jako piłkarz reprezentacji Niemiec Berthold dał krajowi "niezapomniany tytuł i niezapomniane przeżycie".

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Od mistrza świata do krytyka regulacji pandemicznych

Thomas Berthold rozpoczął zawodową karierę piłkarską na początku lat 80. w Eintrachcie Frankfurt. Po pięciu latach przeniósł się do Włoch. Następnie przez dwa lata grał w Bayernie Monachium, a później przez kolejne siedem lat, aż do 2000 roku, reprezentował barwy VfB Stuttgart. Rozegrał również 64 mecze w reprezentacji Niemiec, z którą w 1990 roku zdobył mistrzostwo świata we Włoszech.

Berthold był podstawowym obrońcą mistrzowskiej drużyny Franza Beckenbauera i zagrał we wszystkich siedmiu meczach reprezentacji Niemiec podczas turnieju, w tym w finale przeciwko Argentynie 8 lipca 1990 roku w Rzymie.