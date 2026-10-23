Sondaż: AfD traci poparcie. Zmniejsza się dystans do chadecji Fot. Shutterstock

Dwa punkty procentowe mniej dla AfD, dwa więcej dla chadecji. Różnica między partiami się zmniejsza – wynika z sondażu.

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Przewaga AfD nad niemiecką chadecją CDU/CSU wyraźnie topnieje – wynika z najnowszego sondażu "Politbarometer" przygotowanego dla telewizji ZDF.

Gdyby wybory do Bundestagu odbyły się w najbliższą niedzielę, AfD (partia częściowo skrajnie prawicowa) straciłaby dwa punkty procentowe i mogłaby liczyć na 26 proc. głosów. Z kolei chadecja CDU/CSU zyskałaby dwa punkty procentowe i osiągnęła wynik 23 proc.

Problem dla koalicji Merza

Socjaldemokratyczna SPD poprawiłaby swój rezultat o jeden punkt procentowy do 14 proc. – wynika z sondażu. Zieloni straciliby dwa punkty i uzyskaliby 13 proc. poparcia. Partia Lewica spadłaby o jeden punkt do 11 proc., a liberałowie z FDP z wynikiem 3 proc. nie przekroczyliby progu wyborczego umożliwiającego wejście do parlamentu.

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Wszystkie pozostałe partie zdobyłyby łącznie 10 proc. głosów (wzrost o dwa punkty procentowe). W tej grupie nie ma jednak żadnego ugrupowania, które mogłoby liczyć na co najmniej 3 proc. poparcia.

Według sondażu obecna koalicja rządowa CDU/CSU i SPD pod przewodnictwem kanclerza Friedricha Merza nadal nie dysponowałaby większością parlamentarną.

Drugi taki sondaż

Zmniejszenie dystansu między AfD a CDU/CSU było widoczne także w innym sondażu przeprowadzonym przez Instytut Demoskopii Allensbach i opublikowanym w czwartek, 22 października. Według tego sondażu na AfD głosowałoby obecnie 27 proc. Niemców, a na chadecję – 23 proc. We wcześniejszych sondażach różnica między partiami była większa.

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