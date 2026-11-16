Nowy klip z serialu "Harry Potter" HBO ujrzał światło dzienne Fot. materiał prasowy

Do premiery serialu "Harry Potter" pozostał nieco ponad miesiąc, a HBO ponownie udało się sprawić zawód fanom. Na tapet powrócił temat, o który widzowie spierali się już przy pierwszej zapowiedzi rebootu. Po ujawnieniu nowego klipu z adaptacji po internecie zaczęły krążyć porównania do generatywnej "sztuki" AI. W tym wszystkim znajdziemy jednak pewien pozytyw.

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HBO otworzy w Boże Narodzenie nowy rozdział dla "Harry'ego Pottera". Z jednej strony serialowy reboot poświęcony siedmiu tomom autorstwa J.K. Rowling nie odkryje przed jej miłośnikami niczego nowego w głównym wątku fabularnym przygodowej serii, z drugiej natomiast spełni życzenia tych, którzy czuli się rozczarowani brakiem w filmach z Danielem Radcliffem ("Człowiek-scyzoryk") kluczowych dla zachowania książkowego nastroju scen z oryginału. Oczywiście na małym ekranie nie zabraknie również sekwencji stworzonych specjalnie z myślą o telewizji.

Gigant streamingu pokłada w serialu o "chłopcu, który przeżył" wielkie nadzieje. HBO dało już zielone światło drugiemu sezonowi poświęconemu "Komnacie Tajemnic", a raport brytyjskiego dziennika "The Times" sugeruje, że na produkcję pierwszej odsłony platforma (we współpracy z Warner Bros.) miała przeznaczyć budżet w wysokości około 200 mln dolarów (w filmowej serii większe wydatki odnotował tylko "Książę Półkrwi"). Twórcy nakręcają emocje przed nadchodzącą premierą rebootu, odsłaniając przed widownią niepublikowany dotąd klip z "Kamienia Filozoficznego".

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Nowy klip z serialu "Harry Potter". Wraca niestety "światło Netflixa", ale wśród minusów znajdzie się plus

W sobotę (14 listopada) HBO zaprezentowało klip z pierwszego sezonu "Harry'ego Pottera", który ukazuje sceny tuż po przydzieleniu pierwszoklasistów Szkoły Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie do ich domów. Wielka uczta rozpoczynająca nowy rok szkolny w porównaniu z filmową wersją wypada blado i to w sensie dosłownym. Jedzeniu pojawiającemu się na czterech długich stołach, przy których zasiadają osobno Gryfoni, Ślizgoni, Puchoni oraz Krukoni, brakuje soczystych barw, a świece unoszące się pod sufitem otulają pomieszczenie chłodną poświatą.

Po wrześniowym trailerze serialowej adaptacji widzowie cicho liczyli na poprawę wyglądu "Harry'ego Pottera". Wcześniej krytykowali pierwszy zwiastun za płaskie oświetlenie i równie płaską ekspozycję. Najnowszy klip potwierdza zatem obawy dotyczące warstwy wizualnej "Kamienia Filozoficznego", którą pozbawiono głębokiego kontrastu (a to on w filmowym odpowiedniku budował po części magiczną aurę wokół Hogwartu). Na dodatek wielu internautów oceniło zapowiedziane efekty specjalne (m.in. potrawy wyczarowane z powietrza) w podobny sposób jak generatywne wytwory sztucznej inteligencji, czyli – w uproszczeniu – źle.

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Reakcje na klip z pierwszego sezonu "Harry'ego Pottera" zdają się odbiegać od tego, na co liczyło HBO. Niewątpliwą zaletą materiału promocyjnego jest jednak gra aktorska Dominica McLaughlina, który wciela się w Wybrańca. Wszystko wskazuje na to, że szkocki aktor wypada w roli protagonisty znacznie pewniej niż Daniel Radcliffe w filmowym "Kamieniu Filozoficznym". Malujące się na jego twarzy emocje pozwalają nam naprawdę uwierzyć w istnienie sieroty, która ciasną komórkę pod schodami w domku przy Privet Drive 4 zastąpiła z dnia na dzień rozległą, choć skrytą wśród cieni krainą czarów i dziwów.

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