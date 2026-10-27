Wiemy, kto zagra Lily i Jamesa Potterów w serialu "Harry Potter" HBO Fot. materiał prasowy

Pierwszy sezon "Harry'ego Pottera" obejrzymy już niedługo. W reboocie, który rozpocznie się od adaptacji "Kamienia Filozoficznego", zobaczymy rodziców głównego bohatera. W przeciwieństwie do filmów Lily Evans i James Potter nareszcie mają tyle lat, ile w książce. W grę wchodzą dwie sceny z ich udziałem.

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Premiera serialu "Harry Potter" zbliża się dużymi krokami. Już w Boże Narodzenie zasiądziemy przed telewizorami, by obejrzeć pierwszy odcinek sezonu adaptującego "Kamień Filozoficzny" J.K. Rowling. W ośmioodcinkowym reboocie, którego showrunnerką została Francesca Gardiner ("Mroczne materie", "Sukcesja"), w roli "chłopca, który przeżył" Daniela Radcliffe'a ("Człowiek-scyzoryk") zastąpi szkocki aktor Dominicowi McLaughlinowi. W jego przyjaciół – Hermionę Granger i Rona Weasleya – wcielą się zaś Arabella Stanton i Alastair Stout.

Oczekiwania względem serialowego rebootu są ogromne. HBO dało już zielone światło drugiemu sezonowi poświęconemu "Komnacie Tajemnic", a raport brytyjskiego dziennika "The Times" sugeruje, że na produkcję pierwszej odsłony gigant streamingu (we współpracy z Warner Bros.) miał przeznaczyć budżet w wysokości około 200 mln dolarów (w filmowej serii większe wydatki odnotował tylko "Książę Półkrwi"). Twórcy nowego "Harry'ego Pottera" nie przestają ujawniać szczegółów dotyczących obsady. W najbliższych miesiącach na małym ekranie ujrzymy rodziców protagonisty.

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Lily Evans i James Potter w 1. sezonie serialu "Harry Potter". Ich wiek nareszcie jest zgodny z książką

Jak donosi amerykański tygodnik rozrywkowy "Variety", w pierwszym sezonie "Harry'ego Pottera" zobaczymy rodziców tytułowego bohatera, czyli Lily Evans i Jamesa Potter. Parę zagrają Hannah Chinn ("Obecność 4: Ostatnie namaszczenie") i Jasper Talbot ("Broadchurch"). W filmowej serii role te powierzono Geraldine Somerville ("Fair Play") i Adrianowi Rawlinsowi ("Czarnobyl"). Fani poprzedniej adaptacji książek Rowling krytykowali dobór aktorów ze względu na ich wiek. Wyglądali oni na starszych, niż byli w rzeczywistości Potterowie. Decyzja castingowa HBO o wiele lepiej pasuje do opisu małżeństwa z oryginału.

Przypomnijmy, że podczas I wojny czarodziejów Lily i James zostali zdradzoni przez ich przyjaciela Petera Pettigrew, który jako Strażnik Tajemnic wiedział dokładnie, gdzie para ukrywa się ze swoim nowo narodzonym synkiem. W sekrecie przed resztą świata Potterowie osiedlili się w Dolinie Godryka po tym, jak światło dzienne ujrzała przepowiednia, zgodnie z którą "dziecko urodzone pod koniec lipca" będzie miało moc zdolną pokonać Lorda Voldemorta.

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Lily i James mieli zaledwie 21 lat, gdy zginęli z ręki Czarnego Pana. Harry przeżył spotkanie z czarnoksiężnikiem tylko dzięki poświęceniu własnej mamy, która miłością uchroniła go przed śmiercionośnym zaklęciem Avada Kedavra.

W pierwszym sezonie "Harry'ego Pottera" widzowie mogą spodziewać się dwóch scen z udziałem Lily i Jamesa Potterów. Pierwsza dotyczy zwierciadła Ain Eingarp, a druga ma związek z retrospekcjami ukazującymi tragedię w Dolinie Godryka z 31 października 1981 roku.

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