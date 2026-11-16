"Normalni ludzie" znów podbijają streaming. Serial na podstawie powieści Sally Rooney wychodzi daleko poza miłość Fot. materiał prasowy

"Normalni ludzie" ponownie zaszczycili widzów swoją obecnością w streamingu. Serial na podstawie książki Sally Rooney ujmuje swoją prostotą, w sposób subtelny wiążąc romantyczny motyw literacki "odpowiednia osoba w niewłaściwym czasie" z filozofią proletariacką. Z każdym odcinkiem serce kłuje coraz mocniej.

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Kiedy sześć lat temu recenzowałam "Normalnych ludzi", miałam wrażenie, że takiego miniserialu o miłości w telewizji brakowało. Ekranizacja dzieła irlandzkiej powieściopisarki Sally Rooney, która jest zadeklarowaną feministką i marksistką, pochyla się nad historią dwóch młodych osób działających na siebie jak magnes. Raz się przyciągają, raz odpychają. Nieporozumienia między nimi nakręcają różnice klasowe, a bohaterowie rzadko kiedy zdają sobie sprawę z niewidzialnej siły ciążącej nad nimi. Zarówno książka, jak i serial na jej kanwie niosą ze sobą ból bliski każdemu z nas.

"Normalni ludzie" podbijają Cinobo. Serial na podstawie powieści Sally Rooney nie traktuje wyłącznie o miłości

Marianne Sheridan to prymuska i outsiderka, która nie zabiega o niczyją sympatię. Connell Waldron jest z kolei lubianym sportowcem, za którym na szkolnych korytarzach oglądają się dziewczyny. W zwykłych okolicznościach drogi tej dwójki pewnie nigdy by się nie przecięły. Łączy ich jednak matka chłopaka, która sprząta w posiadłości Sheridanów. Od tych wizyt zaczyna się relacja, którą oboje skrzętnie ukrywają przed resztą świata niczym współcześni kochankowie ze sztuki Williama Szekspira.

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Po maturze nić cichego porozumienia między Connellem i Marianne zostaje zerwana, ale uczucia, które do siebie żywią, nie odchodzą w zapomnienie. Los nieustannie splata ich ścieżki, by po chwili ponownie je rozplątać.

Serial stworzony we współpracy BBC z Hulu nie ogranicza się wyłącznie do romansu, zamiast tego wykorzystuje miłość, tak uniwersalny element ludzkiej egzystencji, aby szczerze pomówić o tym, co znaczy być człowiekiem; o tym, jak niewidzialne i widzialne siły dyrygują naszym przeznaczeniem. Klasowe uwarunkowania wpływają na wybory podejmowane przez parę. Connell wywodzi się z klasy robotniczej i na płaszczyźnie ekonomicznej ma o wiele więcej do stracenia niż Marianne, która – przynajmniej w tej kwestii – zawsze spadnie na cztery łapy.

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"Normalni ludzie" byli przełomem w karierze aktorskiej Daisy Edgar-Jones ("Rozważna i romantyczna") oraz Paula Mescala ("Hamnet"). Dynamika między ożywionymi przez nich postaciami jest nie do podrobienia. Piękno ich występu sprowadza się do drobnych gestów, ukradkowych spojrzeń i wymownego milczenia.

W obsadzie serialu zrealizowanego przez Catherine Magee ("Drobiazgi takie jak te") znaleźli się również: Fionn O’Shea ("Ród Guinnessów"), Aoife Hinds ("Derry Girls"), Eliot Salt ("Przeznaczenie: Saga Winx"), Sebastian de Souza ("Wielka"), Clinton Liberty ("Ród smoka") i Frank Blake ("Sanditon").

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