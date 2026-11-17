Tusk i Morawiecki docinają sobie w sieci. Fot. shutterstock / montaż: naTemat

We wtorek 17 listopada w Sejmie posłowie odrzucili wniosek o wotum nieufności wobec rządu Donalda Tuska. Chciał tego klub Mateusza Morawieckiego, ale głosów przeciw było zdecydowanie więcej. Po wszystkim szef rządu zwrócił się w sieci do byłego premiera. Ten nie pozostawał dłużny. Doszło do słownej przepychanki na platformie X.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec rządu Donalda Tuska złożył klub parlamentarny Rozwój Plus, a podpisali się pod nim także m.in. posłowie Konfederacji. Zaproponowali, aby nowym premierem został Marek Jurek – w ten sposób Morawiecki chciał kończyć rządy Tuska.

Pomysł jednak upadł, bowiem inicjatywę byłego premiera poparło tylko 200 parlamentarzystów, przeciwko opowiedziało się 242, a nikt nie wstrzymał się od głosu. Za odwołaniem rządu Donalda Tuska zagłosowali wszyscy obecni na sali plenarnej posłowie Prawa i Sprawiedliwości, Rozwoju Plus, Konfederacji, Konfederacji Korony Polskiej oraz koła Demokracja. W głosowaniu nie uczestniczyło 10 parlamentarzystów PiS oraz trzech przedstawicieli Konfederacji.

REKLAMA

Tusk i Morawiecki z ciętą wymianą zdań na X

Przeciwko wnioskowi zagłosowali reprezentanci Koalicji Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Lewicy, Centrum, Polski 2050 oraz Razem. Na sali zabrakło dwóch posłów KO, a także po jednym polityku z klubów Centrum i Polska 2050. Jeszcze przed głosowaniem Tusk wyszedł na mównicę i nie szczędził gorzkich słów wobec Morawieckiego.

Gdy było już jasne, że wniosek Rozwoju Plus upadł, szef rządu odezwał się na platformie X. "242 do 200. I po co ci to było, Mateusz?" – napisał wymownie Tusk.

Na odpowiedź ze strony Morawieckiego nie trzeba było długo czekać. "Donaldzie… zaczynałeś od 248, a skończysz za burtą. My poczekamy – nie dziś, to za rok" – odpisał mu lider Rozwoju Plus.

To nie była jedyna publikacja Morawieckiego po głosowaniu. W kolejnej stwierdził, że "dziś maski opadły". "Ci, którzy jeszcze niedawno apelowali o zakończenie chaosu i bezprawia, mieli realną szansę zamienić słowa w czyny. Wybrali partyjne interesy i ministerialne stołki. Wybrali współudział. Niech teraz nie opowiadają o potrzebie porozumienia, praworządności i naprawy państwa. Wzięli na siebie polityczną odpowiedzialność za rządy Tuska i dalsze łamanie prawa" – stwierdził.

REKLAMA

Podziękował też Jurkowi i wszystkim posłom, "którzy podnieśli rękę za zakończeniem tego katastrofalnego czasu dla naszej Ojczyzny już dziś". Na koniec dodał jeszcze, że "będzie każdego dnia walczył o silną, bezpieczną i dostatnią Polskę". "Jak nie dziś, to w przyszłym roku – dni tej bezwstydnej władzy są policzone" – skwitował.

Tusk przejechał się po Morawieckim w Sejmie

Z kolei Tusk wcześniej w Sejmie wyszedł na mównicę i nie brał jeńców. Przypomniał Morawieckiemu o ośmiu latach rządów PiS. – Szczególnie, powiem szczerze, rozbawiła mnie fraza, w której pan Mateusz Morawiecki z autentyczną emocją potępił rządy PiS-u i PiS jako taki. To jest już naprawdę mistrzostwo świata i to chyba były jedyne słowa, które jako tako korespondowały z prawdą – drwił polityk. – Tak, ma pan powód się wstydzić za te 8 lat, ale problem polega na tym, że był pan jednym z głównych aktorów tego 8-lecia – podkreślił.

REKLAMA

Premier odniósł się do dążeń prawicy do odzyskania władzy w przyszłorocznych wyborach. Przypomniał, że w 2023 roku nazwał Mateusza Morawieckiego "bambikiem".