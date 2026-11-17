Duda bez ogródek o zaproszeniu Tuska dla Nawrockiego. Fot. Gints Ivuskans/shutterstock

Andrzej Duda skomentował zaproszenie Donalda Tuska dla Karola Nawrockiego na spotkanie przed świętami. Były prezydent uznał je za polityczną zagrywkę. Przy okazji porównał wystąpienie premiera do przemówienia gen. Wojciecha Jaruzelskiego z czasu stanu wojennego.

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O zaproszenie premiera były prezydent został zapytany na antenie Radia ZET. Nie chciał przesądzać, jak powinien zachować się Karol Nawrocki, ale zasugerował mu ostrożność. – Prezydent zdecyduje. Natomiast to jest taka polityczna zagrywka – ocenił Andrzej Duda.

I dodał: "To jest ewidentna zagrywka polityczna Donalda Tuska, zresztą brzydka, bo w kontekście Bożego Narodzenia. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, co o prezydencie mówi Donald Tusk i jak się zachowuje wobec prezydenta, co znam z autopsji".

Duda ostrzega Nawrockiego przed spotkaniem z Tuskiem

Dopytywany o to, co zrobiłby na miejscu Nawrockiego, stwierdził, że spróbowałby odpowiedzieć premierowi w podobnym tonie. – Do uczciwego człowieka można iść, do nieuczciwego nie bardzo. W tej sytuacji trzeba się głęboko zastanowić – powiedział.

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Prowadzący rozmowę zapytał byłego prezydenta, na jakiej podstawie zarzuca Donaldowi Tuskowi nieuczciwość. Duda nawiązał do ostatnich wypowiedzi szefa rządu ws. sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym, w tym do orędzia Tuska po rewolucji w TK.

– Słyszałem ostatnią opowieść premiera o bezprawiu absolutnym, jakiego dopuścił się w Trybunale Konstytucyjnym. Jego wystąpienie później brzmiało jak wystąpienie gen. Jaruzelskiego w momencie ogłoszenia stanu wojennego – stwierdził.

Duda zwrócił uwagę na podobne słowa, jakich używali politycy. Wspomniał o bezprawiu, użyciu siły i łamaniu konstytucji, które premier uzasadniał dobrem zwykłych ludzi.

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Jak pisaliśmy w naTemat, Donald Tusk zaprosił Nawrockiego na Wigilię do Sopotu podczas uroczystości chrztu promu Bursztyn Unity w Szczecinie. Zaproponował, by Karol Nawrocki przyjechał do jego domu razem z żoną i dziećmi.

– Panie Prezydencie, mieliśmy się spotkać. Trochę czekałem na to zaproszenie, ale od serca w takim razie, nie czekając dłużej, chcę zaprosić pana razem z małżonką, z rodziną, z dziećmi do mnie do domu w Sopocie. Podzielmy się opłatkiem przed Wigilią. Porozmawiajmy, jak to się kiedyś mówiło, jak Polak z Polakiem – powiedział premier.

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Tusk przekonywał, że sytuacja w kraju wymaga porozumienia między najważniejszymi osobami w państwie. – Polska warta jest naszej rozmowy. Polska warta jest solidarności Polek i Polaków. Nie zmarnujmy tego wielkiego wysiłku. Nie zmarnujmy tego cudu, jaki się nam zdarzył ponownie w naszej historii – zaapelował.

Pałac Prezydencki o zaproszeniu Tuska

Pałac Prezydenkci odpowiedział. – Pan premier znany jest z tego typu aktywności i prób takiego pozornego wyciągania dłoni. To kolejna próba pana premiera Donalda Tuska, by zaprosić pana prezydenta. Oczywiście nie ma w tym absolutnie żadnej szczerości, nie mamy co do tego żadnych złudzeń. To był gest wyłącznie o charakterze politycznym – powiedział rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz w programie "Tłit" Wirtualnej Polski.

I dodał: "Każdy, kto zna Donalda Tuska, doskonale wie, że to jest element jego gierek politycznych, które regularnie uprawia. Nie siada się do jednego stołu z człowiekiem, który złamał Konstytucję, który prowadzi uzurpatorów do Trybunału Konstytucyjnego".