Andrzej Duda skomentował zaproszenie Donalda Tuska dla Karola Nawrockiego na spotkanie przed świętami. Były prezydent uznał je za polityczną zagrywkę. Przy okazji porównał wystąpienie premiera do przemówienia gen. Wojciecha Jaruzelskiego z czasu stanu wojennego.
O zaproszenie premiera były prezydent został zapytany na antenie Radia ZET. Nie chciał przesądzać, jak powinien zachować się Karol Nawrocki, ale zasugerował mu ostrożność. – Prezydent zdecyduje. Natomiast to jest taka polityczna zagrywka – ocenił Andrzej Duda.
I dodał: "To jest ewidentna zagrywka polityczna Donalda Tuska, zresztą brzydka, bo w kontekście Bożego Narodzenia. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, co o prezydencie mówi Donald Tusk i jak się zachowuje wobec prezydenta, co znam z autopsji".
Duda ostrzega Nawrockiego przed spotkaniem z Tuskiem
Dopytywany o to, co zrobiłby na miejscu Nawrockiego, stwierdził, że spróbowałby odpowiedzieć premierowi w podobnym tonie. – Do uczciwego człowieka można iść, do nieuczciwego nie bardzo. W tej sytuacji trzeba się głęboko zastanowić – powiedział.
Prowadzący rozmowę zapytał byłego prezydenta, na jakiej podstawie zarzuca Donaldowi Tuskowi nieuczciwość. Duda nawiązał do ostatnich wypowiedzi szefa rządu ws. sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym, w tym do orędzia Tuska po rewolucji w TK.
– Słyszałem ostatnią opowieść premiera o bezprawiu absolutnym, jakiego dopuścił się w Trybunale Konstytucyjnym. Jego wystąpienie później brzmiało jak wystąpienie gen. Jaruzelskiego w momencie ogłoszenia stanu wojennego – stwierdził.
Duda zwrócił uwagę na podobne słowa, jakich używali politycy. Wspomniał o bezprawiu, użyciu siły i łamaniu konstytucji, które premier uzasadniał dobrem zwykłych ludzi.
Jak pisaliśmy w naTemat, Donald Tusk zaprosił Nawrockiego na Wigilię do Sopotu podczas uroczystości chrztu promu Bursztyn Unity w Szczecinie. Zaproponował, by Karol Nawrocki przyjechał do jego domu razem z żoną i dziećmi.
– Panie Prezydencie, mieliśmy się spotkać. Trochę czekałem na to zaproszenie, ale od serca w takim razie, nie czekając dłużej, chcę zaprosić pana razem z małżonką, z rodziną, z dziećmi do mnie do domu w Sopocie. Podzielmy się opłatkiem przed Wigilią. Porozmawiajmy, jak to się kiedyś mówiło, jak Polak z Polakiem – powiedział premier.
Tusk przekonywał, że sytuacja w kraju wymaga porozumienia między najważniejszymi osobami w państwie. – Polska warta jest naszej rozmowy. Polska warta jest solidarności Polek i Polaków. Nie zmarnujmy tego wielkiego wysiłku. Nie zmarnujmy tego cudu, jaki się nam zdarzył ponownie w naszej historii – zaapelował.
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Pałac Prezydencki o zaproszeniu Tuska
Pałac Prezydenkci odpowiedział. – Pan premier znany jest z tego typu aktywności i prób takiego pozornego wyciągania dłoni. To kolejna próba pana premiera Donalda Tuska, by zaprosić pana prezydenta. Oczywiście nie ma w tym absolutnie żadnej szczerości, nie mamy co do tego żadnych złudzeń. To był gest wyłącznie o charakterze politycznym – powiedział rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz w programie "Tłit" Wirtualnej Polski.
I dodał: "Każdy, kto zna Donalda Tuska, doskonale wie, że to jest element jego gierek politycznych, które regularnie uprawia. Nie siada się do jednego stołu z człowiekiem, który złamał Konstytucję, który prowadzi uzurpatorów do Trybunału Konstytucyjnego".
Leśkiewicz podkreślił, że prezydent nie wyklucza rozmowy z szefem rządu. Według rzecznika prezydent oczekuje jednak zmian w Trybunale, zanim dojdzie do spotkania Donalda Tuska z Karolem Nawrockim.