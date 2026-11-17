Donald Tusk w Sejmie zrzut ekranu: Sejm iTV / sejm.gov.pl

Donald Tusk zabrał głos tuż przed głosowaniem nad wotum nieufności wobec jego rządu. Premier nie szczędził krytyki Mateuszowi Morawieckiemu i prawicy, przypominając o ośmiu latach rządów PiS. W swoim wystąpieniu odniósł się także do kandydatury Marka Jurka i zapowiedział, że zrobi wszystko, by nie dopuścić do powrotu poprzedniej władzy. "To piekło nie wróci. Zrobię wszystko, żeby was zatrzymać" – zadeklarował polityk.

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Donald Tusk zdecydował się skomentować wynik we wpisie na X. "242 do 200. I po co ci to było, Mateusz?" – napisał premier. Polityk obszerniej wypowiedział się jednak tuż przed głosowaniem.

Donald Tusk skrytykował Mateusza Morawieckiego z mównicy sejmowej

Polityk odniósł się do zapowiedzi Mateusza Morawieckiego, ale także do samej postaci Marka Jurka, zwracając uwagę na jego silnie konserwatywne poglądy. Stwierdził nawet, że sam Marek Jurek może nie traktować tej propozycji poważnie. Były marszałek Sejmu był obecny na sali w trakcie przemówienia i głosowania.

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Zdecydowanie najważniejszym wątkiem wypowiedzi Donalda Tuska były jednak liczne odniesienia do rządów byłego premiera.

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– Szczególnie, powiem szczerze, rozbawiła mnie fraza, w której pan Mateusz Morawiecki z autentyczną emocją potępił rządy PiS-u i PiS jako taki. To jest już naprawdę mistrzostwo świata i to chyba były jedyne słowa, które jako tako korespondowały z prawdą – drwił polityk. – Tak, ma pan powód się wstydzić za te 8 lat, ale problem polega na tym, że był pan jednym z głównych aktorów tego 8-lecia – dodał.

"Pieniądze, bezkarność, brak poszanowania dla podstawowych praw człowieka" – tak Donald Tusk widzi walkę prawicy o władzę

Premier odniósł się do dążeń prawicy do odzyskania władzy w przyszłorocznych wyborach. Przypomniał, że w 2023 roku nazwał Mateusza Morawieckiego "bambikiem". – Jak dzisiaj słuchałem pańskiego wystąpienia, to muszę powiedzieć, że przeszedł pan samego siebie. Mówił pan o tym, że oprócz TK, jest także trybunał historii. Ale oprócz trybunałów są też prokuratura i sąd. Dobrze wiem, dlaczego taka nerwowość, tyle złych emocji widać w ławach prawicy, opozycji, czy to PiS, czy Rozwój Plus, czy Konfederacja. Nie ma właściwie dnia, żeby Polska nie dowiadywała się o tym, dlaczego tak bardzo zależy wam na powrocie do władzy. Pieniądze, bezkarność, brak poszanowania dla podstawowych praw człowieka. To wszystko, co prezentowaliście przez 8 lat – mówił polityk.

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