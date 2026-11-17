Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz przekazał, że Karol Nawrocki zatwierdzi zmiany w Radzie Ministrów. Podał także datę, kiedy to nastąpi. Na zaprzysiężenie od blisko miesiąca czeka między innymi minister Andrzej Domański, którego Donald Tusk nominował na wicepremiera.
"Dziś pewne jest jedno. W piątek o godzinie 11.00 Prezydent RP Karol Nawrocki dokona zmian w składzie Rady Ministrów. O ich skali zdecyduje Parlament podczas dzisiejszego głosowania" – napisał Rafał Leśkiewicz w poście na platformie X.
17 listopada posłowie głosują między innymi nad wotum nieufności wobec rządu Donalda Tuska. Wniosek w tej sprawie złożyli posłowie klubu Rozwój Plus, a podpisali się pod nim także m.in. posłowie Konfederacji. Proponują, by nowym premierem został Marek Jurek – w ten sposób Morawiecki chce kończyć rządy Tuska.
Przypomnijmy, że Nawrocki już niemal miesiąc (od końca października) zwleka z przyjęciem nominacji Agnieszki Bartol na ministrę funduszy. Zastąpi ona Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz, która podała się do dymisji. Z kolei 20 października Donald Tusk mianował na wicepremiera ministra finansów Andrzeja Domańskiego. Polityk również czeka na formalności ze strony Pałacu Prezydenckiego – to kolejny sygnał, że prezydent idzie na noże z rządem.
Bogucki zwłokę prezydenta tłumaczył działaniami rządu
O zwłokę prezydenta kilka godzin przed ogłoszeniem Leśkiewicza został zapytany Zbigniew Bogucki, szef KPRP.
– Ta zmiana dawno by się dokonała, gdyby w nocy z 30 na 31 października Donald Tusk nie wszedł brutalnie do Trybunału Konstytucyjnego, nie postawił tam kordonów policji, nie dokonał tego brutalnego zamachu na konstytucyjny organ – wyliczał przed dziennikarzami Bogucki. – Dziś rząd nie przestrzega prawa – kontynuował.
Po chwili obecni na miejscu reporterzy dopytali ministra, czy "w takim razie za karę"zmian w rządzie w ogóle nie będzie". – Tego nie wiem, to jest decyzja pana prezydenta. Nie ma terminu dla decyzji pana prezydenta. To jest pytanie, na które prezydent w stosownym czasie odpowie – mówił Bogucki. Wszystko wskazuje więc na to, że prezydent decyzję podjął po tych słowach szefa swojej kancelarii.
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Szłapka: To jest obowiązek prezydenta i niewykonanie tego obowiązku jest oczywiście łamaniem Konstytucji
Słowa Boguckiego komentował także na konferencji Adam Szłapka, rzecznik rządu. – Jeśli chodzi o nominacje ministrów, to tutaj prezydent nie ma żadnej dowolności. To wynika wprost z przepisów konstytucji. To jest obowiązek prezydenta i niewykonanie tego obowiązku jest oczywiście łamaniem Konstytucji w Polsce – określił Szłapka.
Zgodnie z procedurą prezydent odwołuje ministrów i wręcza nominacje nowym na wniosek premiera. – Wyobraźmy sobie sytuację, w której ktoś (...) zdaje egzamin na prawo jazdy i udaje się do starostwa odebrać dokument, a starosta mówi: nie wydam panu prawa jazdy, bo mi się pan nie podoba. Nie może być takiej możliwości. (...) Pamiętajmy o tym, że to są sprawy, które dotyczą wszystkich Polaków. W konkretnym przypadku pani Agnieszki Bartol mamy konkretne, ważne decyzje i negocjacje z naszymi partnerami w instytucjach europejskich, które dotyczą miliardów złotych – podkreślił.
Na koniec Szłapka dodał, że "już czas najwyższy, żeby pan prezydent wywiązał się z tego, co jest jego obowiązkiem".