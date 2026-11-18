Akcja polskich służb i wojska pod granicą z Królewcem. Fot. shutterstock

Polskie służby oraz wojsko na przełomie października i listopada przeprowadziły operację na granicy z obwodem królewieckim, której celem było powstrzymanie możliwej prowokacji ze strony Moskwy. Tymczasem informatorzy "Rzeczpospolitej" ujawnili, że Rosjanie planowali akcję "z dużą liczbą ofiar" i zrzuceniem winy na Ukrainę.

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Nieco ponad dwa tygodnie temu przy granicy z obwodem królewieckim pojawiło się więcej mundurowych. Widać było policyjne patrole, funkcjonariuszy Straży Granicznej, wojskowe pojazdy, a nawet policyjnych kontrterrorystów. W podobnym czasie premier Donald Tusk mówił o niepokojących ruchach przy granicy z Rosją.

O tym, czy mamy się czego obawiać i co robiły GROM i służby specjalne pod granicą z Królewcem, rozmawiała nasza dziennikarka Aleksandra Tchórzewska m.in. z ekspertami do spraw bezpieczeństwa. – Obwód królewiecki jest szczególnym punktem na mapie bezpieczeństwa. To terytorium Federacji Rosyjskiej, otoczone właściwie z każdej strony państwami NATO i Unii Europejskiej. Nazywa się go niezatapialnym lotniskowcem i rzeczywiście zawsze będzie stanowił pewnego rodzaju zagrożenie – przypominał dr Bartosz Maziarz.

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Polskie służby udaremniły prowokację Rosji

Tymczasem "Rzeczpospolita", powołując się na słowa wysoko postawionych osób związanych ze służbami mundurowymi, doniosła, że Rosja miała planować ataki w Polsce, a konkretnie "operację dywersyjną na terenie Polski blisko granicy z obwodem królewieckim, połączoną z możliwym przekroczeniem granicy i symulowanym atakiem na obiekt znajdujący się także w Federacji Rosyjskiej". Dowiedzieliśmy się też, że "operacja mogłaby zostać zrealizowana pod obcą flagą, aby odpowiedzialnością obciążyć Kijów".

Ostrzeżenie przed tym wszystkim mieliśmy dostać od służb partnerskich, ale także analitycy polskich agencji wywiadowczych wpadli na ten trop. – Mieliśmy informacje o konkretnych obiektach, gdzie miało dojść do ataku. Rosjanie zakładali dużą liczbę ofiar – cytuje "Rz" swojego rozmówcę.

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– To miało przypominać jakby prowokację gliwicką (niemiecka operacja pod fałszywą flagą przeprowadzona wieczorem 31 sierpnia 1939 roku w radiostacji w Gliwicach – red.). Oczywiście ci, którzy przekroczyliby granicę, najpewniej zostaliby zastrzeleni, albo znaleziono by przy nich dowody wskazujące na to, że byli z Ukrainy. Celem było wstrzymanie pomocy dla Ukrainy – zdradziła inna osoba. Sygnałem alarmowym było też pojawienie się oficerów rosyjskich służb, którzy koordynują działania dywersyjne (chodzi głównie o funkcjonariuszy GRU).

Ostatecznie do działań Rosjan nie doszło

Tomasz Siemoniak, koordynator służb specjalnych, w rozmowie z dziennikiem nie chciał zdradzać szczegółów tych działań. Zaznaczył, że może mówić "tylko o faktach", czyli gdyby coś się zdarzyło bądź zostało udaremnione. – Reszta jest jakąś formą spekulacji – powiedział. Ale jednocześnie wspomniał, że skoro "podjęliśmy pewne kroki, to dlatego, że uznaliśmy, iż jest realne zagrożenie". Siemoniak na koniec przyznał, że aspekt odstraszania był istotny.

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O skutecznym odstraszeniu Rosjan wspomina też "Rzeczpospolita", wymieniając, jakie siły sprowadzono w tamten region. Komendy z powiatów znajdujących się przy granicy z obwodem królewieckim zostały wzmocnione policjantami z innych regionów Polski. Funkcjonariusze zostali wyposażeni w broń długą.

"Wzmocniono też placówki Straży Granicznej oraz wysłano w ten rejon dodatkowych funkcjonariuszy ABW. Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego zostały zorganizowane ćwiczenia wojsk specjalnych. Skierowano tam też zespoły bojowe jednostek wojskowych GROM, NIL oraz AGAT m.in. z samolotami bezzałogowymi. Wcześniej ćwiczenia w tym regionie przeprowadzili żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej" – wymieniono. – Celem było odstraszanie, ale też potencjalne działanie wyprzedzające – wskazało źródło "Rz".