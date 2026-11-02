Awaryjne lądowanie Wizz Aira w Budapeszcie po informacji o ładunku wybuchowym. Fot. Pixabay/SalamonViktor

Alarm bombowy na pokładzie samolotu Wizz Air. Po tej informacji do akcji natychmiast poderwano wojskowego myśliwca Gripen. Pilot powiadomił pasażerów o awaryjnym lądowaniu w Budapeszcie. Na miejscu niezwłocznie podjęto pilną kontrolę antyterrorystyczną.

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Informacja o potencjalnym zagrożeniu terrorystycznym zmusiła dowództwo wojskowe do natychmiastowej reakcji i uruchomiono procedury przewidziane na wypadek skrajnych sytuacji w powietrzu. Pasażerowie lecący z Wielkiej Brytanii do stolicy Bułgarii przeżyli prawdziwe chwile grozy.

Samolot Wizz Air eskortowany przez myśliwca. Podejrzenie ładunku wybuchowego

Jak napisał w mediach społecznościowych węgierski minister obrony Romulusz Ruszin-Szendi, do groźnego incydentu doszło w poniedziałek, 2 listopada 2026 roku. Pasażerski samolot linii Wizz Air wykonywał regularny rejs z Londynu do stolicy Bułgarii, Sofii, kiedy nagle pojawiła się niepokojąca informacja o możliwym ładunku wybuchowym na pokładzie. W gotowości postawiono siły szybkiego reagowania.

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Obecność wojskowego myśliwca wywołała ogromne poruszenie nie tylko wśród osób na pokładzie, ale również u obserwatorów śledzących ruch powietrzny nad kontynentem. Podobne emocje towarzyszyły sytuacji sprzed kilku miesięcy, gdy alarm o porwaniu samolotu lecącego z Polski zmusił Izrael do poderwania myśliwców.

Awaryjne lądowanie w Budapeszcie. Jeden z pasów tymczasowo zamknięty

Według Reutersa samolot węgierskich linii lotniczych Wizz Air wylądował na lotnisku w Budapeszcie o godzinie 12:08, po czym służby podjęły pilną kontrolę całej maszyny. Z kolei myśliwiec wrócił do bazy lotniczej w Kecskemét.

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Po lądowaniu policja wprowadziła dodatkowe środki na lotnisku. W związku z operacją jeden z pasów startowych został tymczasowo wyłączony z użytkowania. Przyloty i odloty odbywały się z wykorzystaniem innego pasa. Dla przewoźnika to kolejny trudny moment tej jesieni – niedawno głośno było o tym, że Wizz Air kasuje loty z Polski na sezon zimowy.

Sytuacje, w których przestrzeń powietrzna staje się areną natychmiastowych działań antyterrorystycznych, pokazują, jak restrykcyjnie służby reagują na jakiekolwiek sygnały zagrożenia. Eskorta myśliwców to standardowa procedura – tak było również wtedy, gdy alarm na pokładzie Boeinga American Airlines zakończył się lądowaniem w Rzymie.

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Groźne incydenty z udziałem linii Wizz Air

W lipcu 2026 roku, samolot Wizz Air do Polski zaliczył awaryjne lądowanie w drodze z Bergen do Warszawy. Później pod koniec sierpnia w brytyjskiej przestrzeni powietrznej doszło do innego poważnego incydentu również z udziałem węgierskiego przewoźnika.

W obliczu nagłych problemów pogodowych i zamknięcia lotniska Londyn-Luton dwa samoloty z Turynu oraz Pragi zmuszone były do ogłoszenia alarmu i awaryjnego lądowania.