Nawrocki dał Trumpowi "tron z bursztynu". Fot. Jakub Szymczuk / KPRP, Shutterstock (2); montaż: naTemat.pl

Tron z bursztynu – taki prezent podarował Karol Nawrocki Donaldowi Trumpowi na 80. urodziny. Prezydent RP miał to jednak zrobić w tajemnicy. TVN ustalił, że nie wiedzieli o tym przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych, polskiej ambasady w Waszyngtonie, a nawet niektóre osoby w Kancelarii Prezydenta.

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Powiedzieć, że Donald Trump celebrował swoje urodziny z rozmachem, to jakby nic nie powiedzieć. 14 czerwca nad amerykańską stolicą przeleciała grupa 12 odrzutowców. Trump, który jest fanem MMA, wyszedł z Białego Domu na arenę w towarzystwie szefa amerykańskiej federacji UFC Dany White'a, z którym przyjaźni się od dawna. A już po walce Josh Hokit krzyknął do widzów: "Michelle Obama jest mężczyzną".

Impreza przed Białym Domem miała uczcić 250. rocznicę podpisania Deklaracji Niepodległości i przy okazji wypadające tego dnia 80. urodziny Donalda Trumpa. O tym, że było to jedno z najbardziej nietypowych i budzących kontrowersje wydarzeń, mówiono nie tylko w Polsce, ale i w samych USA.

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Nawrocki na urodzinach Trumpa też był. Kamery uchwyciły 1 minutę i 20 sekund rozmowy między prezydentami. Głowa państwa polskiego miała dla przywódcy USA dwa prezydenty, o czym mówił Marcin Przydacz. Wymiana upominków to w relacjach obu polityków nic nowego – w 2025 roku to Nawrocki dostał prezent od Trumpa na zaprzysiężenie.

Prezydent od Nawrockiego dla Trumpa. Tron z bursztynu był tajemnicą

– Prezent jest wybrany, ale nie będę teraz zdradzał, w odpowiednim czasie państwo się dowiecie. Będzie to ładny prezent, a nawet mogę powiedzieć, że to będą dwa prezenty. Jeden bardziej osobisty, drugi o charakterze państwowym – opowiadał prezydencki minister, cytowany przez TVN.

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Stacja dowiedziała się, że Trump dostał od Nawrockiego "w imieniu narodu polskiego" marmurową tablicę, która ma trafić na "monumentalny łuk triumfalny". O polskiej tablicy prezydent USA wspominał później w nagraniu dla Polonii. To w nim Trump namaścił Nawrockiego na zbawcę Europy. Tablica to pierwszy prezent, a drugi, "bardziej osobisty", był owiany tajemnicą.

Pojawiały się pogłoski, że miały być to spinki do mankietów. Teraz jednak dziennikarze TVN ustalili, że chodziło o bogato zdobiony bursztynem fotel z amerykańskimi symbolami.

Według rozmówców stacji informacja o tym prezencie była strzeżona przed ambasadą w Waszyngtonie, polskim MSZ, a nawet w Kancelarii Prezydenta. Część urzędników miała dowiedzieć się dopiero wtedy, gdy wyciekło zdjęcie mebla. Okazałe podarunki to dla prezydenta USA nie pierwszyzna. InnPoland opisywał, jak Donald Trump zarabia na urzędzie, przyjmując choćby luksusowy samolot od emira Kataru.

Według ustaleń TVN24+ autorem mebla jest Lucjan Myrta – uznany sopocki bursztynnik, którego zbiory należą do najokazalszych w kraju. Dorobek twórcy był wielokrotnie doceniany: w 2016 roku uhonorowano go medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis", a w sierpniu 2026 roku odebrał z rąk Karola Nawrockiego Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla rodzimej kultury.

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Wykonał go znany sopocki bursztynnik

Co ciekawe, historia projektu "tronu z bursztynu" sięga 2018 roku. Wtedy Myrta podarował ówczesnemu prezydentowi Andrzejowi Dudzie dębowy fotel też zdobiony bursztynem (niemal taki sam jak teraz ten dla Trumpa), powstały dla upamiętnienia stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Ozdobiono go wizerunkami Belwederu oraz orła w koronie.

Redakcja TVN porozmawiała z artystą. Rzemieślnik ujawnił, że na zlecenie Kancelarii Prezydenta przygotował także drugi, podobny egzemplarz, przeznaczony na upominek dla Donalda Trumpa jeszcze w trakcie jego pierwszej kadencji. Przekazanie tego daru nie doszło jednak wówczas do skutku. – Ten fotel został zamówiony przez prezydenta Dudę, którego kadencja się kończyła. Prezydent Trump w tym czasie nie przyjechał, a ja zdążyłem zrobić drugi fotel i z nim zostałem – relacjonował Myrta.