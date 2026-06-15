Karol Nawrocki uczestniczył wczoraj w hucznych obchodach 80. urodzin Donalda Trumpa oraz 250. rocznicy powstania USA. Relację z tej wizyty zdał dzisiaj szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz. Uchylił on rąbka tajemnicy, o czym mieli rozmawiać obaj prezydenci.
W niedzielę w Waszyngtonie odbyła się huczna celebracja z okazji 80. urodzin Donalda Trumpa, a także 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych i amerykańskiego Dnia Flagi. Nie były to jednak "zwykłe" urodziny bądź tradycyjne obchody państwowe, bo prezydent USA postanowił zorganizować w ogrodach Białego Domu... prawdziwą galę UFC. Na miejscu był również Karol Nawrocki, a kamery uchwyciły nawet rozmowę dwóch prezydentów, która trwała jednak dość krótko. Jak się okazuje, nie była to ich jedyna wymiana zdań podczas tego wyjazdu.
Szczegóły wizyty Karola Nawrockiego w Waszyngtonie. Dwie rozmowy prezydentów
Dzisiaj odbyła się konferencja prasowa, na której szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz opowiedział o politycznych szczegółach wizyty Karola Nawrockiego w Waszyngtonie.
– Pan prezydent Karol Nawrocki jako jedyny przywódca innego państwa był obecny na niedzielnym bankiecie urodzinowym prezydenta Donalda Trumpa – podkreślił Przydacz.
Następnie wspomniał o kulisach dyskusji, które miały miejsce w Stanach Zjednoczonych. – Na bankiecie była okazja do rozmów. Z prezydentem Trumpem prezydent Nawrocki rozmawiał dwukrotnie. Krótszą rozmowę widzieliście państwo na nagraniach. Wcześniej odbyła się rozmowa w Białym Domu – wskazał minister.
Przydacz poinformował także zgromadzonych dziennikarzy, czego bezpośrednio dotyczyła wymiana zdań między prezydentami. – Ta tematyka, która jest dla nas ważna, pozostaje na agendzie relacji polsko-amerykańskich, czyli kwestie polityki bezpieczeństwa, kwestie obecności amerykańskich żołnierzy, kwestie kontynuacji polityki zbrojeń, oczywiście także i zbliżający się szczyt NATO – wymieniał.
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Zapowiedź spotkania z szefem MON i ucięcie tematu Zbigniewa Ziobry
Szef Biura Polityki Międzynarodowej przekazał również, że Karol Nawrocki natychmiast po powrocie zza oceanu zaprosi do Pałacu Prezydenckiego na specjalne rozmowy wicepremiera i szefa MON, Władysława Kosiniaka-Kamysza. Wynika to z faktu, że amerykańskie deklaracje i ustalenia dotyczące stacjonowania żołnierzy USA w Polsce muszą zostać teraz sprawnie wypełnione konkretnymi działaniami. Odpowiedzialność wykonawcza w tych sprawach leży bezpośrednio po stronie resortu obrony narodowej. Przydacz zastrzegł jednak wyraźnie, że ostateczną decyzję w sprawie stałej obecności wojsk USA w Polsce podejmie już osobiście Donald Trump.
Podczas briefingu minister odniósł się też do sprawy Zbigniewa Ziobry. Pytany o to, czy polski prezydent rozmawiał w Waszyngtonie o wizie dziennikarskiej przyznanej byłemu ministrowi sprawiedliwości, zaprzeczył.
– Nie było i nie będzie to przedmiotem rozmowy prezydentów. Nie jest to problem natury politycznej, ale prawnej – skwitował tę kwestię Przydacz.
Rozmowy z czołowymi politykami amerykańskiej administracji
Z relacji Kancelarii Prezydenta wynika, że podczas pobytu w Waszyngtonie Karol Nawrocki odbył szereg spotkań nie tylko z samym prezydentem USA. Szef BPM przekazał, że polski przywódca miał okazję do rozmów również z wiceprezydentem J.D. Vance'em oraz sekretarzem do spraw energii, Chrisem Wrightem.
Ponadto w waszyngtońskich uroczystościach wzięła udział cała "elita" nowej amerykańskiej administracji. Obecni byli między innymi sekretarz stanu USA Marco Rubio oraz szef Pentagonu Pete Hegseth. Ważnym gościem był tam również Jared Kushner, który pełni obecnie w Stanach Zjednoczonych funkcję głównego negocjatora do spraw polityki bliskowschodniej, a także toczącej się wojny ukraińsko-rosyjskiej.