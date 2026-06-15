Kulisy rozmów Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem na gali w Waszyngtonie Fot. Shutterstock.com

Karol Nawrocki uczestniczył wczoraj w hucznych obchodach 80. urodzin Donalda Trumpa oraz 250. rocznicy powstania USA. Relację z tej wizyty zdał dzisiaj szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz. Uchylił on rąbka tajemnicy, o czym mieli rozmawiać obaj prezydenci.

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W niedzielę w Waszyngtonie odbyła się huczna celebracja z okazji 80. urodzin Donalda Trumpa, a także 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych i amerykańskiego Dnia Flagi. Nie były to jednak "zwykłe" urodziny bądź tradycyjne obchody państwowe, bo prezydent USA postanowił zorganizować w ogrodach Białego Domu... prawdziwą galę UFC. Na miejscu był również Karol Nawrocki, a kamery uchwyciły nawet rozmowę dwóch prezydentów, która trwała jednak dość krótko. Jak się okazuje, nie była to ich jedyna wymiana zdań podczas tego wyjazdu.

Szczegóły wizyty Karola Nawrockiego w Waszyngtonie. Dwie rozmowy prezydentów

Dzisiaj odbyła się konferencja prasowa, na której szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz opowiedział o politycznych szczegółach wizyty Karola Nawrockiego w Waszyngtonie.

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– Pan prezydent Karol Nawrocki jako jedyny przywódca innego państwa był obecny na niedzielnym bankiecie urodzinowym prezydenta Donalda Trumpa – podkreślił Przydacz.

Następnie wspomniał o kulisach dyskusji, które miały miejsce w Stanach Zjednoczonych. – Na bankiecie była okazja do rozmów. Z prezydentem Trumpem prezydent Nawrocki rozmawiał dwukrotnie. Krótszą rozmowę widzieliście państwo na nagraniach. Wcześniej odbyła się rozmowa w Białym Domu – wskazał minister.

Przydacz poinformował także zgromadzonych dziennikarzy, czego bezpośrednio dotyczyła wymiana zdań między prezydentami. – Ta tematyka, która jest dla nas ważna, pozostaje na agendzie relacji polsko-amerykańskich, czyli kwestie polityki bezpieczeństwa, kwestie obecności amerykańskich żołnierzy, kwestie kontynuacji polityki zbrojeń, oczywiście także i zbliżający się szczyt NATO – wymieniał.

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Zapowiedź spotkania z szefem MON i ucięcie tematu Zbigniewa Ziobry

Szef Biura Polityki Międzynarodowej przekazał również, że Karol Nawrocki natychmiast po powrocie zza oceanu zaprosi do Pałacu Prezydenckiego na specjalne rozmowy wicepremiera i szefa MON, Władysława Kosiniaka-Kamysza. Wynika to z faktu, że amerykańskie deklaracje i ustalenia dotyczące stacjonowania żołnierzy USA w Polsce muszą zostać teraz sprawnie wypełnione konkretnymi działaniami. Odpowiedzialność wykonawcza w tych sprawach leży bezpośrednio po stronie resortu obrony narodowej. Przydacz zastrzegł jednak wyraźnie, że ostateczną decyzję w sprawie stałej obecności wojsk USA w Polsce podejmie już osobiście Donald Trump.

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Podczas briefingu minister odniósł się też do sprawy Zbigniewa Ziobry. Pytany o to, czy polski prezydent rozmawiał w Waszyngtonie o wizie dziennikarskiej przyznanej byłemu ministrowi sprawiedliwości, zaprzeczył.

– Nie było i nie będzie to przedmiotem rozmowy prezydentów. Nie jest to problem natury politycznej, ale prawnej – skwitował tę kwestię Przydacz.

Rozmowy z czołowymi politykami amerykańskiej administracji

Z relacji Kancelarii Prezydenta wynika, że podczas pobytu w Waszyngtonie Karol Nawrocki odbył szereg spotkań nie tylko z samym prezydentem USA. Szef BPM przekazał, że polski przywódca miał okazję do rozmów również z wiceprezydentem J.D. Vance'em oraz sekretarzem do spraw energii, Chrisem Wrightem.