Trump nagrał wideo do Polonii. W przesłaniu pochwalił Nawrockiego i wspomniał historię Fot. Mikołaj Bujak / KPRP

Donald Trump nagrał specjalne przesłanie wideo do Kongresu Polonii Amerykańskiej, w którym o Karolu Nawrockim mówił tak, jakby ten w pojedynkę zmienił bieg historii Europy. W kilkuminutowym filmiku prezydent USA podziękował jeszcze za wyborcze wsparcie i zapowiedział polską tablicę na Łuku Triumfalnym w Waszyngtonie.

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To nie pierwszy raz, kiedy prezydent USA mówi tak ciepło o Polsce i Karolu Nawrockim. Podobny ton pojawiał się już, gdy urzędujący prezydent rozmawiał z Trumpem w Białym Domu. Teraz przywódca Stanów Zjednoczonych skierował nagranie do uczestników zjazdu Kongresu Polonii Amerykańskiej w Waszyngtonie. Przywitał stojącego na czele organizacji Huberta Cioromskiego. Polonijne środowiska z całych Stanów świętowały 250 lat polskiego wkładu w budowę Ameryki.

Trump o Karolu Nawrockim: "wspaniały wojownik", a jego zwycięstwo to sukces Europy

Trump przypomniał, że osobiście poparł Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich, a jego zwycięstwo nazwał "największym wydarzeniem politycznym związanym z wyborami w Europie w ciągu ostatnich 50 lat". – Bardzo się cieszę, że mogłem odegrać w tym pewną rolą – wyznał.

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– Jestem wielkim przyjacielem polskiego narodu i chcę podziękować zwłaszcza waszemu niezwykłemu prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Karol to wspaniały wojownik, silny człowiek. Poparłem go i wygrał – mówił Trump.

Dołożył do tego ocenę reelekcji z 2024 roku, w której, jak podkreślił, miała swój udział Polonia. – To były wspaniałe wybory i Polacy bardzo mi w nich pomogli – zaznaczył Trump, przypominając zwycięstwo we wszystkich siedmiu stanach swing state i w głosowaniu powszechnym.

Pułaski i Kościuszko w tle. Trump przypomina o zasługach Polonii

Trump przywołał też generała Kazimierza Pułaskiego oraz Tadeusza Kościuszkę, którzy ponad dwa i pół wieku temu walczyli o niepodległość Stanów Zjednoczonych, choć grono Polaków ryzykujących wtedy życiem za Amerykę było znacznie szersze.

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– Być może nie byłoby dziś Stanów Zjednoczonych bez takich wielkich postaci, jak wielki generał Pułaski i Kościuszko, wielki rewolucjonista – powiedział prezydent USA, dodając, że Amerykanie polskiego pochodzenia pomagali "wygrywać i bronić amerykańskiej wolności" od czasów wojny o niepodległość aż po dziś dzień.

Przesłanie wpisuje się w trwające w USA obchody 250-lecia niepodległości. – To dla mnie zaszczyt powitać w Waszyngtonie Amerykanów polskiego pochodzenia z całego kraju, gdy świętujemy 250 lat polskiego wkładu w rozwój Ameryki – zwrócił się Trump do zgromadzonych.

Ostrzeżenie przed "szaleńcami" i polska tablica na Łuku Triumfalnym

Trump nie oszczędził też politycznych przeciwników, zapowiadając, że z poparciem Polonii powstrzyma tych, którzy chcą zmienić kierunek Ameryki. – Teraz z państwa wsparciem powstrzymamy szaleńców, którzy próbują przekształcić Amerykę w kraj komunistyczny – mówił, wymieniając wcześniej "największe w historii" cięcia podatków, ograniczenia regulacji oraz wydatki na ochronę granic i wojsko za swoich rządów.

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Prezydent USA podziękował też Nawrockiemu za pamiątkową tablicę od narodu polskiego, "upamiętniającą 250. rocznicę powstania Ameryki, którą z radością umieścimy na pięknym Łuku Triumfalnym Stanów Zjednoczonych". Łuk Triumfalny jest wciąż budowany. To licząca 76 metrów budowla, która ma stanąć nad Potomakiem, naprzeciw Cmentarza Narodowego na Arlington.