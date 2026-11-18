Action sprzedaje hitową dekorację świąteczną. Fot. shutterstock // Fot. action.com / montaż: naTemat

Choć święta dopiero za kilka tygodni, to w sklepach półki uginają się już od dekoracji. W ostatnim czasie popularne są figury ze światełek led, a szczególnie renifery z saniami. Action właśnie wprowadził do swojej oferty taką ozdobę i to w dodatku w niskiej cenie. Trzeba za nią zapłacić tylko 37 zł.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Mamy połowę listopada, ale popularne sieci handlowe już na dobre rozkręciły bożonarodzeniowe szaleństwo. Można wręcz powiedzieć, że Mikołaj w tym roku przyszedł za wcześnie, bo sklepy czym prędzej podmieniły oferty. I co ciekawe, klientów na takie świąteczne gadżety nie brakuje. Niektórzy szukają ozdób w atrakcyjnych, niskich cenach.

Prawdziwym hitem ostatnich lat stały się oświetlenia LED, ale nie takie zwykłe, tylko w różnych kształtach, na przykład: mikołajów, gwiazd, bałwanów czy reniferów z saniami. Te ostatnie pojawiają się chyba najczęściej, a w niektórych ogrodach od tych świątecznych dekoracji dostajemy oczopląsu.

REKLAMA

Świecące renifery z saniami w Action za 37 zł

Taką właśnie instalację można teraz upolować w Action za 37,95 zł. Przeglądając inne strony internetowe z dekoracjami na święta Bożego Narodzenia, znalazłam podobne za ok. 100-150 zł.

Producent świecących reniferów z saniami z Action podaje, że można ustawić 8 różnych trybów oświetlenia. Ta ozdoba działa na 4 baterie AA. Nie ma ich jednak w zestawie, trzeba dokupić. W urządzenie wbudowany jest natomiast przydatny timer.

Fot. action.com

"Stwórz w ogrodzie lub salonie świąteczny nastrój dzięki wbijanym ozdobom z lampkami LED z reniferami i saniami. Dekoracja zawiera 141 diod LED, działa na baterie i nadaje się do użytku wewnątrz i na zewnątrz. Ma też funkcję timera" – czytamy w opisie.

REKLAMA

Inne ozdoby w Action a Boże Narodzenie w przystępnych cenach

Wśród nowości i artykułów sezonowych uwagę przykuwają też inne dekoracje na święta. Na przykład sznur oświetleniowy (1 m) – za ok. 2 zł (w zależności od trwających promocji, bo Action odpala promocje na świąteczne ozdoby regularnie). To hit dla fanów lampek świątecznych. Na cienkim druciku umieszczono 20 lampek LED emitujących ciepłe, białe światło. Działają one na baterie AA i nadają się na małą choinkę, do stroików czy dekoracji – przydadzą się też każdemu, kto szuka, gdzie wykorzystać pomysły na ozdoby świąteczne DIY.

REKLAMA

Na sklepowych półkach wyróżnia się też dziadek do orzechów (25 cm) za ok. 10 zł (cena może się różnić w zależności od promocji w danym tygodniu). Święta bez tej kultowej figurki od kilku sezonów nie mogą się odbyć. W Action tradycyjny Dziadek do orzechów jest ozdobiony brokatem i dostępny w różnych wariantach, sprawdzi się jako wolnostojąca dekoracja wnętrza.