Budzik świetlny z Action kosztuje niecałe 40 zł i przyda się w sam raz na nadchodzący sezon. Fot. Magda Wygralak / Shutterstock

Budziki świetlne stały się w ostatnich latach prawdziwym hitem. Oprócz tego, że spełniają jednocześnie funkcję lampki nocnej, mają też realny wpływ na nasze samopoczucie. W Action można teraz kupić właśnie taki gadżet za niecałe 40 zł, a szczególnie przyda się on w trwającym okresie jesienno-zimowym.

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To już nie pierwszy raz, kiedy Action ma w swojej ofercie nie lada gratkę dla fanów zarówno nastrojowego klimatu, jak i oszczędności. Ostatnio Action wyprzedawał lampę Philips za 69,99 zł, która "tańczy" i miesza kolory. W naTemat pokazywaliśmy też już kiedyś, jak z Action można zrobić inteligentny salon za 49,99 zł, podczas gdy u konkurencji wychodzi nawet tysiąc złotych. Tym razem przechodzimy jednak do innego segmentu oświetlenia oraz do innego pomieszczenia – sypialni.

Lampka z budzikiem Grundig w Action. Jak działa hit z TikToka?

W aktualnej ofercie Action znajdziemy teraz lampkę z budzikiem Grundig. Na czym jednak polega mechanizm takiego urządzenia? Głównym celem budzika świetlnego jest to, aby zamiast wyrywać nas ze snu nagłym dźwiękiem w ciemnym pokoju, najpierw imitować wschód słońca, a dopiero na końcu włączyć klasyczny alarm.

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Te funkcje naprawdę sprawdzają się użytkownikom, bo lampki opanowały media społecznościowe, w tym także TikToka. Na zagranicznych kontach możemy znaleźć nawet filmiki właśnie z lampą z Action, która dostępna jest już również w Polsce.

Na opakowaniu lampki z budzikiem Grundig możemy przeczytać, jakie dokładnie oferuje funkcje: trzy tryby zmiany koloru, symulację wschodu słońca, budzik z drzemką, trzy poziomy jasności, dziesięć trybów kolorystycznych oraz zasilanie przez USB-C. Urządzenie ma okrągły kształt z cyfrowym wyświetlaczem godziny w dolnej części.

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Lampka z budzikiem Grundig z Action Fot. action.com

Budzik świetlny za 39,95 zł. Jak wypada na tle droższych modeli?

Jej sporą zaletą jest cena – lampka kosztuje jedynie 39,95 zł. Tymczasem rynek budzików świetlnych od lat opanowują marki premium, a ceny są naprawdę astronomiczne. Beurer WL50 z głośnikiem Bluetooth i symulacją zachodu słońca kosztuje od 320 do niemal 590 zł. Modele Philipsa z linii SmartSleep zaczynają się od ok. 440 zł, a wersje z radiem FM i dotykowym ekranem przekraczają 1000 zł.

Brytyjska Lumie, która swoje budziki rejestruje jako wyroby medyczne, wycenia podstawowy model Bodyclock Spark 100 na 450–600 zł, a rozbudowaną wersję Shine 300 z 14 dźwiękami budzenia i funkcją nocnej lampki na blisko 999 zł.

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Różnica w cenie to głównie różnica w liczbie funkcji. Droższe modele mają wbudowane radio FM, głośnik Bluetooth do streamowania muzyki, kilkanaście dźwięków natury do wyboru, certyfikaty albo sterowanie z aplikacji. Grundig z Action oferuje samą podstawę – bez radia i łączności bezprzewodowej.

Do czego służy budzik świetlny? Tak światło wpływa na organizm

Aby zrozumieć filozofię budzików świetlnych, przyjrzyjmy się ludzkiej fizjologii. Otóż ludzki zegar biologiczny jest bezpośrednio sterowany przez światło. Nawet gdy mamy zamknięte oczy, fotoreceptory w siatkówce wyłapują zmianę natężenia światła przenikającego przez powieki i wysyłają ten sygnał do mózgu.

W ciemności mózg cały czas produkuje melatoninę – hormon snu. Stopniowo narastające światło hamuje jej wydzielanie jeszcze zanim zadzwoni budzik, dzięki czemu w momencie otwarcia oczu organizm nie jest już w trybie "środek nocy". Ponadto klasyczny budzik w ciemnym pokoju działa jak alarm przeciwpożarowy – wywołuje nagły wyrzut adrenaliny i kortyzolu (hormonu stresu), przyspiesza tętno i zostawia uczucie ciężkiej głowy (tzw. bezwładność senną). Przy symulacji świtu poziom kortyzolu rośnie powoli i naturalnie.