Nowa gazetka Action już jest. Fot. Shutterstock

Nowa gazetka promocyjna Action obowiązuje od 11 do 17 listopada i obejmuje aż 168 przecenionych produktów. Wśród świątecznych dekoracji, lampek i słodyczy znalazły się jednak także znacznie ciekawsze propozycje, które przydadzą się przez cały rok, a nie tylko na Boże Narodzenie.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Action jak co tydzień opublikowało gazetkę promocyjną. Tym razem na przecenie jest 168 produktów – od sztucznych choinek, kurtyn i łańcuchów świetlnych, przez bombki, ozdoby oraz figurki, aż po kalendarze adwentowe i świąteczne słodycze. Moją uwagę zwrócił jednak szczególnie mniej oczywisty i niekoniecznie kojarzący się z nadchodzącym Bożym Narodzeniem produkt.

Action przecenia blender. Za tyle zejdzie jak świeże bułeczki

Action zdecydowało się na przecenienie swojego blendera ręcznego Home Essentials. W tym tygodniu zapłacimy za niego 49,95 zł zamiast 69,95 zł. W tej cenie to naprawdę solidna propozycja. Tak się składa, że mój poprzedni blender odmówił mi niedawno posłuszeństwa. "Awaryjnie" kupiłem właśnie Home Essentials (Action akurat było pod ręką), choć nie w promocyjnej cenie. Mam jednak kilka przemyśleń na jego temat.

REKLAMA

Fot. Action.com

Z technikaliów – Action chwali się, że urządzenie ma dwa różne ustawienia i kilka dodatkowych elementów (nazwijmy to – "rozszerzeń"), w tym blender ręczny, rozdrabniacz, trzepaczkę i kubek do mieszania. Wszystko to jest prawdą – blender ma naprawdę bogate wyposażenie i określiłbym je mianem prawdziwego "all in one", które bardzo dobrze sprawdza się w kompaktowej kuchni.

Na razie "testy bojowe" urządzenia wychodzą bardzo dobrze. Blender jak na stosunkowo niską moc (350 W) nie sprawił mi do tej pory żadnych problemów. Dobrze radzi sobie zarówno z blendowaniem, jak i rozdrabnianiem oraz trzepaniem. Wśród kilku pozytywnych zaskoczeń warto wymienić to, że jego silnik nie śmierdzi w trakcie pracy, plastik wygląda na wysokiej jakości, ciężko mieć zarzuty co do jakości wykonania ostrzy (w tej cenie), a zmiana "końcówek" jest prosta i wygodna.

REKLAMA

Wady są w zasadzie dwie. Pierwsza dotyczy długości kabla – w nowoczesnych kuchniach, gdzie mamy gniazdka na blatach, jeden metr spokojnie wystarczy. Natomiast biorąc pod uwagę polskie realia (np. to, że w mieszkaniach z wielkiej płyty często panuje niedobór gniazdek), pewnie bardziej sprawdziłby się półtorametrowy kabel. Druga kwestia dotyczy ceny i wewnętrznej "kanibalizacji" oferty sklepu.

Problem polega na tym, że Action ma w swojej ofercie zwykły blender, który pozbawiony jest dodatkowych "gadżetów". Tu cena nawet bez promocji jest bardzo atrakcyjna – 29,95 zł. Być może za bardzo. Szczerze powiedziawszy, gdybym w momencie kupowania "all-in-one" zobaczył na półce obok blender bez dodatków w tak niskiej cenie, pewnie wybrałbym właśnie jego.

REKLAMA

Dalsza część artykułu poniżej.

Co ciekawego słychać w gazetce Action od 11 listopada do 17 listopada?

Wśród ciekawych produktów, które pojawiły się w gazetce Action, wyróżniają się: gamingowe oświetlenie ścienne, które przeceniono na 38,95 zł z 64,49 zł, kamera zasilana energią słoneczną (dość nietypowy produkt jak na tę porę roku) przeceniona ze 149,99 zł na 119,99 zł i bardzo mocna ładowarka ścienna USB Sitecom (140 W, dwa porty USB-C i jeden port USB-A), która kosztuje obecnie 74,95 zł zamiast 85,95 zł.