Nie każda kawa do kawiarki jest bezpieczna. GIS wskazuje trzy partie Perfetto Moka. Fot. Phillip Roberts / Shutterstock

Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed trzema partiami mielonej kawy, w których wykryto za dużo toksyny pochodzącej z pleśni. To dwa smakowe warianty znanej włoskiej marki, a producent już wycofuje je z obrotu. Okazuje się, że to nie pierwszy taki alarm wokół tej kawy w ostatnich tygodniach.

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GIS opublikował ostrzeżenie 18 listopada. Chodzi o kawę mieloną Perfetto Moka marki Bialetti w opakowaniach po 250 g. Przekroczono w niej najwyższy dopuszczalny poziom ochratoksyny A, a więc toksyny wytwarzanej przez niektóre pleśnie.

Obie kawy można kupić w internecie i znajdziemy je w ofercie m.in. Konesso, Coffeedesk, RTV Euro AGD, OleOle i na Allegro, a orzechową także w Media Expert, Avans i Electro. Nie wiadomo jednak, czy sprzedawano tam akurat te wycofane partie.

Które partie kawy Perfetto Moka wycofano?

Informację przekazał unijny system wczesnego ostrzegania RASFF. Z komunikatu GIS wynika, że na polski rynek trafiły trzy partie kawy w opakowaniach po 250 g:

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Perfetto Moka Caffé Macinato Nocciola (smak orzechowy) – partia LC5 BD160B , data minimalnej trwałości 9 czerwca 2027 Perfetto Moka Caffé Macinato Nocciola (smak orzechowy) – partia LC5 BD161B , data minimalnej trwałości 10 czerwca 2027 Perfetto Moka Caffé Macinato Caramello (smak karmelowy) – partia LC5 BD149T , data minimalnej trwałości 29 maja 2027

Producent, firma Bialetti Industrie Spa z włoskiego Coccaglio, zaczął wycofywać produkty z obrotu. Polscy odbiorcy dostali informację o konieczności zdjęcia partii ze sprzedaży, a proces monitoruje Państwowa Inspekcja Sanitarna.

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Opakowania kawy mielonej Bialetti Perfetto Moka w wariantach Nocciola i Caramello, które GIS wycofuje z obrotu Fot. GIS

Czy kawa z ochratoksyną A jest groźna?

Inspekcja nie mówi o bezpośrednim zagrożeniu po jednej filiżance, ale przestrzega, że "regularne spożywanie przez dłuższy czas może stwarzać potencjalne ryzyko zdrowotne". Dlatego narażenie na tę toksynę trzeba ograniczać do minimum, a kawy z wymienionych partii nie należy pić.

Dla palonej kawy mielonej unijne przepisy przewidują limit 3 mikrogramów na kilogram. GIS nie podaje, ile toksyny wykryto. Pleśń rozwija się w wilgoci i cieple, więc do skażenia ziaren może dojść przy zbiorze, suszeniu czy transporcie, a późniejsze palenie nie musi jej całkowicie usunąć.

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Nie pierwszy alarm wokół kawy Bialetti

Partię Caramello LC5 BD149T wycofano już 15 października we Francji, pisze serwis ABC Zdrowie. Włoski Il Fatto Alimentare dodaje, że w ostatnich dniach tamtejsze ministerstwo zdrowia ogłosiło wycofanie kawy orzechowej, w tym partii LC5 BD160B i LC5 BD161B.