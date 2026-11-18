Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed trzema partiami mielonej kawy, w których wykryto za dużo toksyny pochodzącej z pleśni. To dwa smakowe warianty znanej włoskiej marki, a producent już wycofuje je z obrotu. Okazuje się, że to nie pierwszy taki alarm wokół tej kawy w ostatnich tygodniach.
GIS opublikował ostrzeżenie 18 listopada. Chodzi o kawę mieloną Perfetto Moka marki Bialetti w opakowaniach po 250 g. Przekroczono w niej najwyższy dopuszczalny poziom ochratoksyny A, a więc toksyny wytwarzanej przez niektóre pleśnie.
Obie kawy można kupić w internecie i znajdziemy je w ofercie m.in. Konesso, Coffeedesk, RTV Euro AGD, OleOle i na Allegro, a orzechową także w Media Expert, Avans i Electro. Nie wiadomo jednak, czy sprzedawano tam akurat te wycofane partie.
Które partie kawy Perfetto Moka wycofano?
Informację przekazał unijny system wczesnego ostrzegania RASFF. Z komunikatu GIS wynika, że na polski rynek trafiły trzy partie kawy w opakowaniach po 250 g:
Producent, firma Bialetti Industrie Spa z włoskiego Coccaglio, zaczął wycofywać produkty z obrotu. Polscy odbiorcy dostali informację o konieczności zdjęcia partii ze sprzedaży, a proces monitoruje Państwowa Inspekcja Sanitarna.
Czy kawa z ochratoksyną A jest groźna?
Inspekcja nie mówi o bezpośrednim zagrożeniu po jednej filiżance, ale przestrzega, że "regularne spożywanie przez dłuższy czas może stwarzać potencjalne ryzyko zdrowotne". Dlatego narażenie na tę toksynę trzeba ograniczać do minimum, a kawy z wymienionych partii nie należy pić.
Dla palonej kawy mielonej unijne przepisy przewidują limit 3 mikrogramów na kilogram. GIS nie podaje, ile toksyny wykryto. Pleśń rozwija się w wilgoci i cieple, więc do skażenia ziaren może dojść przy zbiorze, suszeniu czy transporcie, a późniejsze palenie nie musi jej całkowicie usunąć.
Zobacz także
Nie pierwszy alarm wokół kawy Bialetti
Partię Caramello LC5 BD149T wycofano już 15 października we Francji, pisze serwis ABC Zdrowie. Włoski Il Fatto Alimentare dodaje, że w ostatnich dniach tamtejsze ministerstwo zdrowia ogłosiło wycofanie kawy orzechowej, w tym partii LC5 BD160B i LC5 BD161B.
Ochratoksyna A wraca w komunikatach regularnie. W naTemat pisaliśmy m.in. o waflach orkiszowych wycofanych z Rossmanna, gdzie wykryto jej podwyższony poziom. Jeśli w domu masz kawę z numerem partii z komunikatu GIS, nie należy jej pić. Zwróć ją do sklepu, by odzyskać pieniądze.