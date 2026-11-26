Jeździłem nowym Range Roverem Evoque. Co zmienia w nim wersja Hoxton? Fot. Adam Nowiński / naTemat.pl

Kiedy słyszysz hasło Range Rover, przed oczami od razu staje ci ogromny, ociekający luksusem salon na kołach, z którego na co dzień wysiadają brytyjscy lordowie albo piłkarze Premier League. A co, jeśli ten cały królewski splendor ściśniemy do rozmiarów miejskiego crossovera? Przez ostatnie dni jeździłem nowym Range Roverem Evoque w specjalnej wersji Hoxton Edition z 204-konnym dieslem pod maską. Wygląda jak milion dolarów, w środku pachnie wyższymi sferami, ale kiedy spojrzałem w specyfikację mojego egzemplarza, musiałem wziąć dwa głębokie oddechy.

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Umówmy się co do jednego: Range Rover Evoque to fenomen. Kiedy pierwsza generacja wyjechała na ulice, z miejsca stała się motoryzacyjnym odpowiednikiem torebki od Louis Vuitton.

Samochód kupowało się oczami i sercem, a nie z kalkulatorem i miarką w dłoni. Obecne wcielenie przeszło jakiś czas temu solidny lifting, dostało zupełnie nowe wnętrze, a teraz Brytyjczycy dorzucili do pieca serię edycji specjalnych inspirowanych dzielnicami Londynu.

Do moich rąk trafił Range Rover Evoque Hoxton Edition (rocznik modelowy MY26.75). Skąd ta nazwa? Hoxton to londyńska dzielnica artystów, hipsterów, galerii sztuki i ludzi, którzy wiedzą, co będzie modne za dwa sezony. Krótko mówiąc jest to auto dla trendsetterów.

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Sprawdziłem, co kryje się za tą marketingową otoczką, jak radzi sobie na drodze 2-litrowy ropniak i czy wydatek rzędu 335 tysięcy złotych za niespełna 4,4-metrowego SUV-a da się w ogóle obronić przed samym sobą.

Co zmienia wersja Hoxton Edition? Diabeł tkwi w detalach (i w opcjach)

Zacznijmy od najważniejszego pytania: czym właściwie wersja Hoxton Edition różni się od zwykłego Evoque’a, którego mijacie pod modną kawiarnią w centrum Warszawy? Brytyjczycy podeszli do tematu ze swoim typowym, nienachalnym sznytem. Nie ma tu wielkich spoilerów ani krzykliwych naklejek na pół maski.

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Normalnie Range Rover Evoque Hoxton Edition wyjeżdża z fabryki z zewnętrznymi akcentami w kolorze Platinum Atlas oraz bardzo charakterystycznymi, 20-calowymi felgami "wzór 5089" w odcieniu Satin Gold (satynowe złoto z diamentowanym wykończeniem). Tyle teorii.

W praktyce ktoś, kto konfigurował mój testowy egzemplarz w warszawskim salonie, stwierdził, że złoto zostawia na inną okazję i pójdzie w mroczny minimalizm.

Mój Evoque dostał opcjonalny lakier Arroios Grey (bardzo głęboka, elegancka szarość za 4 940 zł), kontrastowy czarny dach Narvik Black (4 090 zł), pakiet zewnętrzny Black Exterior Styling z czarnymi zaciskami hamulców (6 670 zł) oraz opcjonalne, 20-calowe czarne felgi Gloss Black ("wzór 1085" za 4 650 zł).

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Efekt? Samochód wygląda obłędnie. Zwarte, napompowane nadwozie o długości 4371 mm i szerokości (z rozłożonymi lusterkami) równej 2100 mm prezentuje się na ulicy jak mały, przyczajony buldog w dobrze skrojonym garniturze.







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Do tego dochodzą chowane w drzwiach klamki, animowane kierunkowskazy z tyłu i genialne, opcjonalne reflektory Pixel LED (3 060 zł), które nocą robią z drogi dzień, wycinając jadące z naprzeciwka auta z chirurgiczną precyzją.

Skąd więc wiadomo, że to Hoxton Edition? Po zmroku z lusterek bocznych na asfalt rzucany jest świetlny napis z nazwą edycji, a na dolnych listwach drzwi przemycono dyskretne oznaczenia. Prawdziwa zabawa detalami zaczyna się jednak po otwarciu drzwi:

Na wejściu witają nas podświetlane metalowe nakładki progów z napisem Hoxton Edition . Na stopach wyczujemy metalowe wykończenie pedałów . Na desce rozdzielczej zastosowano wykończenie Black Brushed Aluminium (czarne szczotkowane aluminium) z wygrawerowaną, geometryczną grafiką Hoxton Edition . Fotele obszyto świetną w dotyku, ziarnistą skórą grained w kolorze Ebony z wyraźnym, kontrastowym przeszyciem, a nad głową mamy czarną podsufitkę Morzine Ebony .

Co ważne, wersja Hoxton Edition to nie tylko błyskotki, ale też bardzo bogate wyposażenie standardowe, za które w niższych odmianach trzeba słono dopłacać.

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Już w bazie tego wariantu dostajemy przezierny wyświetlacz Head-Up (HUD) na szybie, znakomite nagłośnienie Meridian 400W (11 głośników plus subwoofer), system kamer 360 stopni, zaawansowany system oczyszczania powietrza Air Purification Plus czy przednie fotele regulowane elektrycznie w aż 14 kierunkach (dla kierowcy, z pamięcią ustawień) i 12 kierunkach (dla pasażera).

Wnętrze Range Rovera Evoque. Piękny minimalizm, ale gdzie są moje pokrętła?!

Wsiadasz do środka, zamykasz drzwi z tym charakterystycznym, głuchym i drogim klapnięciem i od razu wiesz, za co płacisz. Jakość materiałów, miękkość skóry, spasowanie elementów, no pod tym względem Range Rover Evoque to prawdziwa topka. Tutaj czujesz się dokładnie tak, jakbyś siedział w dużym Range Roverze za milion złotych, tylko w skali mini.

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Ale, żeby nie było zbyt cukierkowo – pora na moje tradycyjne narzekanie. Jeśli czytacie moje teksty regularnie, to doskonale wiecie, co sądzę o współczesnej tabletozie. Przy okazji ostatniego liftingu projektanci Range Rovera wzięli wielką miotłę i wymietli z konsoli środkowej absolutnie wszystkie fizyczne przyciski i pokrętła. Dawny, dolny ekran z dwoma genialnymi, wielofunkcyjnymi gałkami do klimatyzacji przeszedł do historii.

Teraz na środku króluje pojedynczy, zakrzywiony wyświetlacz 11,4 cala z systemem Pivi Pro, a pod nim mamy już tylko pustą, czystą przestrzeń ze schowkiem, pod którym kryje się bezprzewodowa ładowarka do telefonu, oraz zgrabny wybierak skrzyni biegów. Wygląda to niesamowicie czysto i nowocześnie – jak w apartamencie projektowanym przez architekta z obsesją na punkcie porządku.

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Na szczęście system Pivi Pro ratuje sytuację przed ergonomiczną katastrofą. Po pierwsze, ekran jest lekko pochylony i znajduje się idealnie pod ręką. Po drugie, Brytyjczycy zostawili po obu stronach wyświetlacza stałe paski skrótów. Temperaturę klimatyzacji, podgrzewanie foteli (część opcjonalnego Pakietu Cold Climate za 7 800 zł, który daje też zbawienną zimą podgrzewaną przednią szybę, kierownicę i tylną kanapę) czy głośność radia obsługuje się suwakami, które są zawsze na wierzchu.

Mimo to i tak tęsknię za zwykłym pokrętłem, które można złapać bez odrywania wzroku od drogi. Plus za bezprzewodowe Apple CarPlay i Android Auto, które w trakcie mojego testu łączyły się z telefonem w ułamku sekundy i ani razu nie zgubiły zasięgu.

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A co z miejscem? Z przodu siedzisz wysoko, fotele są bajecznie wygodne, a widoczność, mimo wąskich szyb przypominających otwory strzelnicze w bunkrze, ratują wielkie lusterka oraz ostre jak żyleta kamery.





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Z tyłu? Cóż, rozstaw osi to 2681 mm, więc cudów nie ma. Dwójka dorosłych pasażerów pojedzie w miarę wygodnie, o ile kierowca nie ma dwóch metrów wzrostu. Fajnie, że na pokładzie mojego auta znalazł się Pakiet Power Plus, więc pasażerowie z tyłu mają do dyspozycji cztery porty USB oraz klasyczne gniazdo 12V.

Sam bagażnik Range Rovera Evoque według oficjalnych norm VDA oferuje 472 litry pojemności (choć producent chwali się też wartością 591 litrów liczoną pod dach, a po złożeniu oparć robi się z tego maksymalnie 1383 l).

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W praktyce kufer jest ustawny, ma elektryczną klapę, kolejne gniazdo 12V i na weekendowy wypad we dwoje czy większe zakupy wystarcza z nawiązką. Wózek dziecięcy z gondolą i ekwipunek na dwa tygodnie w Chorwacji? Tu już trzeba będzie pobawić się w mistrza Tetrisa.

Jak jeździ Range Rover Evoque 2.0D 204 KM AWD? Stary, dobry diesel wciąż ma sens

Pod maską mojego egzemplarza pracowało coś, co w dzisiejszych czasach wywołuje u mnie szeroki uśmiech, czyli porządny, czterocylindrowy silnik Diesla o pojemności 1998 cm³ (oznaczenie 2.0D TD4 / D200) wspomagany miękką hybrydą (mHEV).

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Jednostka generuje 204 KM oraz mięsiste 430 Nm momentu obrotowego, które trafiają na wszystkie cztery koła za pośrednictwem 9-biegowego automatu i efektywnego napędu AWD.

Jak ten zestaw sprawuje się na drodze? Przede wszystkim z ogromną klasą. Pierwsza rzecz, na którą zwracasz uwagę po ruszeniu, to wyciszenie. Nawet gdy silnik jest zimny, do kabiny dociera jedynie stłumiony, przyjemny pomruk. Przy prędkościach autostradowych o istnieniu diesla pod maską całkowicie zapominasz.

Ważący blisko 1,9 tony samochód przyspiesza od 0 do 100 km/h w około 8 sekund (w zależności od specyfikacji kół i wyposażenia), ale w tym aucie w ogóle nie chodzi o ściganie się spod świateł. Chodzi o elastyczność.

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Masz ponad 400 niutonometrów pod prawą stopą dostępnych już od niskich obrotów. Kiedy na trasie chcesz wyprzedzić kolumnę ciężarówek, wciskasz gaz, skrzynia redukuje bieg (możesz też pomóc jej aluminiowymi manetkami przy kierownicy) i Evoque po prostu płynnie, ale bardzo zdecydowanie wyrywa do przodu.

Nawet na wielkich, 20-calowych felgach i ze standardowym, pasywnym zawieszeniem, samochód zachowuje ten charakterystyczny dla marki poduszkowaty komfort. Nie jest przesadnie miękki, nie buja się na zakrętach jak kuter rybacki, ale większość warszawskich studzienek i torowisk połyka z gracją.

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Co ważne, w przeciwieństwie do wielu konkurentów, którzy teren widzą tylko na tapecie ekranu multimedialnego, Range Rover Evoque ma w standardzie system Terrain Response 2 oraz aż 212 mm prześwitu. Oczywiście nikt zdrowy na umyśle nie pojedzie autem za ponad 300 tysięcy na off-roadowy rajd przez bagna, ale zimą w zasypanych śniegiem górach albo na błotnistej drodze do działki nad jeziorem ten maluch zawstydzi niejednego większego SUV-a.

A jak wygląda spalanie Range Rovera Evoque 2.0D 204 KM? Tutaj wychodzi największa zaleta ropniaka. W gęstym ruchu miejskim komputer pokładowy pokazywał wyniki w okolicach 7,5–8,2 l/100 km. Wystarczyło jednak wyjechać na drogę ekspresową i krajówki, by średnie zużycie oleju napędowego spadło w okolice katalogowych 6,2–6,5 l/100 km.

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Przy spokojnej jeździe na jednym baku zrobicie nim ponad 800 kilometrów bez kłaniania się dystrybutorowi.

Ile kosztuje Range Rover Evoque Hoxton Edition? Tanio to już było

Dochodzimy do momentu, w którym emocje opadają, a na stół wjeżdża faktura. Spójrzmy w oficjalny cennik Range Rovera w Polsce oraz w specyfikację mojego testowego egzemplarza.

Sam cennik otwiera bazowy Range Rover Evoque Dynamic S , który ze słabszym silnikiem startuje z poziomu 243 900 zł . Jeśli zamarzy wam się opisywana wersja Hoxton Edition , próg wejścia w konfiguratorze to 261 700 zł (lub 270 800 zł za odmianę Hoxton Edition Black). Wybór najmocniejszego diesla 2.0D TD4 204 KM AWD Auto w wersji Hoxton Edition winduje cenę bazową mojego auta do kwoty 291 400 zł .

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Na tym jednak zabawa w konfiguratorze się nie skończyła. Gdy dorzucimy do tego wspomniane wcześniej dodatki otrzymujemy opcje dodatkowe za dokładnie 43 470 zł. Ostateczna cena testowanego Range Rovera Evoque Hoxton Edition to 334 870 zł brutto.

Ponad 330 tysięcy złotych za kompaktowego SUV-a segmentu C. Czy to szaleństwo? Z czysto pragmatycznego punktu widzenia pewnie tak, bo za te pieniądze można już spokojnie rozglądać się za większym Volvo XC60, Audi Q5 czy BMW X3.

Tyle tylko, że Range Rover Evoque nigdy nie grał w lidze rozsądku. To samochód dla kogoś, kto nie potrzebuje wozić powietrza w pięciometrowym nadwoziu, łatwo chce zaparkować w ciasnym centrum miasta, ale jednocześnie nie zamierza rezygnować z atmosfery luksusu, świetnego nagłośnienia, genialnego wyciszenia i znaczka na masce, który od dekad działa jak magnes.

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