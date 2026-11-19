Burger Drwala wrócił do McDonald's w pięciu wersjach Fot. Robson90 / Shutterstock, mat. prasowe McDonald's

Burger Drwala jest już w McDonald's we wszystkich wariantach. Od 18 listopada w restauracjach w całej Polsce można zamówić pięć wersji sezonowej kanapki, w tym jedną, której w menu jeszcze nie było. Sieć tłumaczy jej wybór zimowym brakiem słońca.

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Klasyczny Drwal wrócił do Maka tydzień wcześniej, bo 12 listopada. Na pełną ofertę reszta kraju musiała jednak poczekać, bo pierwszeństwo dostały Kielce. Teraz pozostałe restauracje dogoniły kielecki lokal przy ul. Sienkiewicza. Obok klasyka wracają wersje z kurczakiem, z żurawiną i na ostro, a piątą jest nowość przygotowana na 15. urodziny Drwala.

Drwal Serowy to nowość w McDonald's na 15-lecie kanapki

Tegoroczna nowinka nazywa się Drwal Serowy. Do panierowanego kotleta serowego, znanego z klasyka, sieć dołożyła plaster cheddara i sos serowy, a całość podaje w bułce z serowo-bekonową posypką. W kanapce, której znakiem rozpoznawczym od 15 lat jest ser w panierce, trudno o bardziej przewidywalny ruch.

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W Uber Eats w Łodzi Drwal Serowy kosztuje 31,90 zł. Za zestaw trzeba dopłacić 7,70 zł, a za zestaw powiększony 11,20 zł. Fot. Zrzut ekranu / Uber Eats

Sprawdziliśmy też cenę. W Uber Eats w Łodzi Drwal Serowy kosztuje 31,90 zł, w zestawie 39,60 zł, a w zestawie powiększonym 43,10 zł. To stawka w dostawie, a ta jest wyższa niż przy kasie w stacjonarnym Maku. Oficjalnie McDonald's podał tylko jedną cenę, za klasycznego Drwala bez zestawu, i wynosi ona 25,90 zł (w Uber Eats jest 4 zł drożej).

McDonald's nie ukrywa, że smak dobrano pod kampanię. "Złocisty, rozpływający się ser przywodzi na myśl słońce, którego tak bardzo brakuje nam w krótkie, zimowe dni" – tłumaczy Marta Habas, Senior Brand Manager w McDonald's. Stąd też świetlna instalacja w Kielcach, która ok. 15:56 rozjaśniała okolice restauracji, udając drugi wschód słońca.

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Jakie nowe smaki Burgera Drwala były w poprzednich latach?

Drwal zadebiutował w 2011 roku i prawie co sezon dostaje nowego krewnego. Rok temu był to Drwal Ogniste Papryczki z sosem habanero, a w 2024 roku Burger Drwala z kurkami. Żaden z nich nie wrócił do tegorocznego menu.

Zmienił się też rytm premier. W ubiegłym sezonie Burger Drwala wrócił do McDonald's 19 listopada, a na pozostałe warianty trzeba było czekać ponad tydzień. W tym roku cała piątka była dostępna już od 18 listopada.