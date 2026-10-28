KFC w Polsce stawia dziś na Indie. Burger w chlebku naan z sosem mango masala kosztuje około 30 zł, a oferta zniknie po niecałych czterech tygodniach. Co jeszcze trafiło do menu?
Amerykańska sieć, która razem z konkurentami rządzi dziś w polskim fast foodzie, sięga po smaki z Indii. Limitowana oferta "Masala Naan" jest od dziś dostępna w restauracjach i w dostawie. Zamiast klasycznej bułki w burgerach dostajemy opiekany chlebek naan, a do tego dwa nowe sosy.
KFC Masala Naan. Jakie smaki i ile za nie zapłacimy?
W menu pojawił się orientalny street food z sosami curry i mango masala. To jednak dość mocna wariacja indyjskiego klasyka. Naan to płaski, wyrośnięty chlebek drożdżowy, który tradycyjnie piecze się w tandoorze, czyli glinianym piecu w kształcie ula.
Masala oznacza w kuchni Indii mieszankę przypraw, a w daniach typu kurczak tikka masala także sos z jej dodatkiem. Mango masala ma nadawać potrawom subtelną, owocową nutę, ale to już autorski pomysł KFC.
Poza burgerami są frytki masala z sezamem, kolorowy Masala Bowl, shake Mango Lassi inspirowany indyjskim napojem i wracająca ogórkowa lemoniada. Według menu w Uber Eats z dworca w Gdańsku kanapki kosztują 29,99 zł (z kurczakiem) i 30,99 zł (z serem halloumi). Ceny w restauracjach mogą się różnić, ale nastawmy się na okolice 30 zł... za samą kanapkę.
Z czego jest burger w chlebku naan?
Każda kanapka ma grillowane pieczywo naan i sos majonezowy. Zinger to pikantny filet z piersi kurczaka w chrupiącej panierce. Oto skład i cena według opisów z aplikacji:
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Burger Drwala już czeka w kolejce
Tymczasem konkurencja szykuje własną premierę. Jak pisaliśmy w naTemat, nieoficjalnie Burger Drwala ma trafić najpierw do Kielc (12 listopada), a do reszty kraju od 18 listopada. McDonald’s dat nie potwierdził.
"Szykowany jest jego nowy wariant, a także planowana jest specjalna premiera" – przekazało gazecie "Fakt" biuro prasowe sieci. Obie oferty nałożą się więc przena kilka dni, bo Drwal wróci w połowie listopada, a "Masala Naan" w KFC potrwa do 24 listopada.