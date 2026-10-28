Burgery z kurczakiem w chlebku naan i sosem mango masa. Oferta KFC potrwa do 24 listopada. Fot. KFC

KFC w Polsce stawia dziś na Indie. Burger w chlebku naan z sosem mango masala kosztuje około 30 zł, a oferta zniknie po niecałych czterech tygodniach. Co jeszcze trafiło do menu?

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Amerykańska sieć, która razem z konkurentami rządzi dziś w polskim fast foodzie, sięga po smaki z Indii. Limitowana oferta "Masala Naan" jest od dziś dostępna w restauracjach i w dostawie. Zamiast klasycznej bułki w burgerach dostajemy opiekany chlebek naan, a do tego dwa nowe sosy.

KFC Masala Naan. Jakie smaki i ile za nie zapłacimy?

W menu pojawił się orientalny street food z sosami curry i mango masala. To jednak dość mocna wariacja indyjskiego klasyka. Naan to płaski, wyrośnięty chlebek drożdżowy, który tradycyjnie piecze się w tandoorze, czyli glinianym piecu w kształcie ula.

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Masala oznacza w kuchni Indii mieszankę przypraw, a w daniach typu kurczak tikka masala także sos z jej dodatkiem. Mango masala ma nadawać potrawom subtelną, owocową nutę, ale to już autorski pomysł KFC.

Poza burgerami są frytki masala z sezamem, kolorowy Masala Bowl, shake Mango Lassi inspirowany indyjskim napojem i wracająca ogórkowa lemoniada. Według menu w Uber Eats z dworca w Gdańsku kanapki kosztują 29,99 zł (z kurczakiem) i 30,99 zł (z serem halloumi). Ceny w restauracjach mogą się różnić, ale nastawmy się na okolice 30 zł... za samą kanapkę.

Z czego jest burger w chlebku naan?

Każda kanapka ma grillowane pieczywo naan i sos majonezowy. Zinger to pikantny filet z piersi kurczaka w chrupiącej panierce. Oto skład i cena według opisów z aplikacji:

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Masala Naan Burger (29,99 zł) – Zinger, ser, sałata lodowa, czerwona cebula, pomidor i sos mango masala. Curry Naan Burger (29,99 zł) – Zinger, ser, sałata lodowa, czerwona cebula, pomidor i sos indian. Masala Naan Halloumi Burger (30,99 zł) – grillowany halloumi, ser, sałata lodowa, czerwona cebula, ogórek i sos mango masala. Curry Naan Halloumi Burger (30,99 zł) – ten sam zestaw, ale z sosem indian. Mango Lassi (300 ml, 18,77 zł) – shake z purée z mango. Masala Bowl (28,72 zł) – bitesy (kawałki kurczaka w panierce, min. 90 g), ryż, miks sałat, rukola, pomidor, awokado, ogórek, ananas, ser oraz sosy mango masala i indian.

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Burger Drwala już czeka w kolejce

Tymczasem konkurencja szykuje własną premierę. Jak pisaliśmy w naTemat, nieoficjalnie Burger Drwala ma trafić najpierw do Kielc (12 listopada), a do reszty kraju od 18 listopada. McDonald’s dat nie potwierdził.