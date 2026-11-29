Dlaczego wolimy prosić o radę AI, a nie znajomych? Fot. naTemat.pl

Kiedyś po nieudanej randce wybierałyśmy numer do przyjaciółki. Gdy nie wiedziałyśmy, jak usunąć plamę z ulubionej bluzki, dzwoniłyśmy do mamy. Dziś coraz częściej zamiast dzwonić do bliskiej osoby po poradę, otwieramy okno czatu. Odpowiedź przychodzi w kilka sekund. – Stajemy się bezstykowi i samowystarczalni. I coraz częściej pytamy: po co mi drugi człowiek? – zauważa dr. Konrad Maj, psycholog społeczny z Centrum HumanTech Uniwersytetu SWPS.

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– Pękło mi serce – zaczyna Beata.

Jej córka, odkąd tylko nauczyła się mówić, miała do niej tysiąc pytań. Z czasem to właśnie do Beaty przychodziła z każdą wątpliwością. Beata była taką domową wyrocznią. Aż do niedawna.

Tego dnia trzynastolatka sięgnęła po telefon i wpisała pytanie w okienko czatu. Odpowiedź przyszła szybciej, niż Beata zdążyłaby się zastanowić.

"To już nie muszę cię pytać, czat mi wszystko powie!" – oznajmiła radośnie dziewczynka.

Pocałowała oniemiałą Beatę w policzek i pobiegła do swojego pokoju.

Beatę aż coś zakuło pod żebrami. Pomyślała nawet, że może nie zawsze miała wystarczająco dużo cierpliwości dla kolejnych "A dlaczego?", "A co to?", które słyszała, gdy jej córeczka była mała.

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A potem ukłuło ją po raz drugi. Przecież sama robi dokładnie to samo! Kiedyś zadzwoniłaby do mamy, żeby zapytać o przepis na obiad albo poradzić się w sprawie ciasta. Dziś przepisów szuka w internecie, a domowe problemy na bieżąco konsultuje z czatem.

I nie chodzi tylko o relacje matka- córka. Pamiętacie lokalne grupy wsparcia dla mam na Facebooku? Jeszcze kilka lat temu trudno było tam o chwilę ciszy. Kobiety wymieniały się doświadczeniami, prosiły o rady, szukały pocieszenia, kiedy kończyły im się siły. Z internetowych znajomości niekiedy rodziły się przyjaźnie.

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Edyta dobrze pamięta tamte czasy. Kiedy dziesięć lat temu po raz pierwszy została mamą, często zaglądała na takie grupy. Dziś znów ma małe dziecko, ale korzysta z tych społeczności znacznie rzadziej. I nie chodzi o to, że jako doświadczona mama zna już odpowiedzi na wszystkie pytania. Przez dziesięć lat zmieniły się przecież zalecenia dotyczące żywienia niemowląt, rozszerzania diety czy podejścia do rozwoju i emocji dziecka.

– Teraz częściej szukam odpowiedzi w wyszukiwarce albo pytam ChatGPT. Nie mam już takiej potrzeby, żeby z każdym pytaniem zwracać się do innych mam – przyznaje.

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Dzwonimy po radę, a dostajemy coś jeszcze

Czy proszenie o radę ma znaczenie dla podtrzymywania więzi? Co się dzieje z relacją, kiedy przestajemy zwracać się do bliskich po pomoc, bo wszystkie odpowiedzi możemy znaleźć w AI?

Zdaniem dr. Konrada Maja, psychologa społecznego z Centrum HumanTech Uniwersytetu SWPS, z pozoru błahe prośby o pomoc bywają pretekstem do budowania bliskości. – Rozmowa z drugim człowiekiem to nie tylko wymiana informacji. To także okazja, by poczuć bliskość i wspólnotę. Owszem, często zaczynamy od konkretnej sprawy: coś zepsuło się w domu, potrzebujemy porady prawnej albo pomocy w rozwiązaniu jakiegoś problemu. Ale na tym rozmowa rzadko się kończy – tłumaczy psycholog.

Pojawiają się poboczne wątki, pytamy, co słychać, opowiadamy o własnych trudnościach. W ten sposób relacja się umacnia. Czasem właśnie przy okazji takiej zwyczajnej rozmowy mówimy o czymś, czego w innych okolicznościach w ogóle byśmy nie poruszyli. dr Konrad Maj psycholog społeczny z Centrum HumanTech Uniwersytetu SWPS,

– Jeśli zależy nam wyłącznie na merytorycznej odpowiedzi, człowiek często przegrywa z modelem językowym. Sztuczna inteligencja jest dostępna przez całą dobę, potrafi dopasować odpowiedź do naszych potrzeb i wyjaśnić skomplikowane kwestie prostym językiem. To ogromna wygoda. Tyle że kiedy skupiamy się na samej odpowiedzi, łatwo przeoczyć to, co wydarza się pomiędzy ludźmi podczas rozmowy – zauważa dr Maj.

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Samowystarczalni

Psycholog podaje przykład z własnego życia. Kiedyś zepsuł mu się piec grzewczy. Zamiast szukać fachowca albo zapukać do sąsiada z pytaniem, czy wie, co oznacza wyświetlający się błąd, zrobił zdjęcie urządzenia i wysłał je do ChatGPT.

– To było bardzo wygodne. Nie musiałem nawet wychodzić do sąsiada. Tylko że właśnie w ten sposób tracimy kolejne okazje do kontaktu. Gdybym poszedł zapytać kogoś mieszkającego obok, być może skończyłoby się na rozmowie o piecu, ale równie dobrze moglibyśmy porozmawiać o czymś jeszcze. Mogłaby się zacząć jakaś znajomość – opowiada.

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Podobnie jest z innymi technologicznymi udogodnieniami. Ogrzewaniem sterujemy z telefonu, robota sprzątającego uruchamiamy jednym kliknięciem, a zwierzęciu możemy podać karmę nawet wtedy, gdy nie ma nas w domu. Coraz więcej codziennych spraw załatwiamy bez udziału innych ludzi.

– To wszystko sprawia, że stajemy się coraz bardziej samowystarczalni. Możemy zarządzać domem, rozwiązywać problemy, zdobywać informacje, nie wchodząc w kontakt z innymi ludźmi. I oczywiście nie ma nic złego w tym, że korzystamy z takich udogodnień. Problem pojawia się wtedy, kiedy zaczynamy traktować je jako pełny zamiennik kontaktów międzyludzkich – zauważa dr Maj.

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Psycholog określa to mianem społeczeństwa bezstykowego. Takiego, w którym ludzie coraz rzadziej potrzebują siebie nawzajem. Nie muszą pytać przechodnia o drogę, sąsiada o pomoc, znajomego o radę. Wystarczy okienko chata.

– Kiedyś społeczności opierały się w dużej mierze na wzajemności. Pomagałem sąsiadowi, bo wiedziałem, że kiedyś być może sam będę potrzebował jego pomocy. Byliśmy od siebie zależni, musieliśmy się dogadywać, brać pod uwagę cudzą perspektywę. Dzisiaj coraz częściej pojawia się pytanie: po co mi drugi człowiek? Skoro wszystko mogę zrobić sam, skoro mam do dyspozycji technologię, to po co mam się wysilać, żeby nawiązywać relacje?

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Dr Maj przywołuje w tym kontekście myśl Zygmunta Baumana. Słynny socjolog już przed laty przestrzegał przed konsekwencjami ludzkiej samowystarczalności i osłabiania więzi społecznych.

– Kiedy przestajemy potrzebować innych, łatwiej też przestajemy ich dostrzegać. Nie musimy się z nimi liczyć, poznawać ich punktu widzenia ani uczyć się współpracy. Drugi człowiek może zacząć być postrzegany nie jako ktoś, z kim coś nas łączy, ale jako przeszkoda – zauważa.

Czat nie powie, że nie ma dziś "zasobów"

Ten sam mechanizm coraz mocniej wkracza też w nasze przyjaźnie.

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Nikola ma w miłości pod górkę. Kolejne randki kończą się rozczarowaniem, a wiadomości od mężczyzn potrafią wprawić ją w niemałą konsternację. Jeszcze do niedawna każdą taką historię natychmiast relacjonowała najlepszej przyjaciółce.

Kiedyś po nieudanej randce od razu pisałam do przyjaciółki. Rozkładałyśmy wszystko na czynniki pierwsze: co powiedział, jak spojrzał, dlaczego odpisał po trzech godzinach, a nie po dwóch. Dzisiaj? Robię kopiuj-wklej, wrzucam wiadomości do okienka czatu i pytam, co mój potencjalny partner miał na myśli. Nikola chętnie korzysta z porad chata

Nikola dostrzega w tym same zalety:

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– Po pierwsze, nie muszę czekać, aż przyjaciółka będzie miała czas, żeby mi odpisać. Po drugie, nie martwię się, że ją zanudzam. Mogę wracać do jednego tematu bez końca, zadawać te same pytania. Raz usłyszałam od przyjaciółki, że wybieram niewłaściwych mężczyzn. Czat mi tego nie powie.

Doskonale rozumie to Ola. Dla niej rozmowa z algorytmem stała się sposobem na pozbycie się poczucia winy, które coraz częściej towarzyszyło jej kontaktom z przyjaciółką.

– Miałam ogromne wyrzuty sumienia, że ciągle zadręczam ją swoimi problemami. Wiedziałam, że ma swoje życie, pracę, własne zmartwienia, a ja znów piszę i wylewam na nią swoje żale. Cieszę się, że jest czat, bo mogę przegadać temat o drugiej w nocy, wałkować go dziesięć razy z rzędu i nie mam poczucia, że kogoś obciążam albo wykorzystuję – opowiada.

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Kolejny przykład: Ania za pół godziny wychodzi na pierwszą randkę z chłopakiem poznanym na Tinderze. Robi zdjęcia w lustrze i wysyła je do czata AI z dopiskiem: "Idę na pierwszą randkę do włoskiej knajpy. Chcę wyglądać swobodnie, ale z klasą. Który zestaw lepszy?".

Patrząc na te historie, łapię się jednak na tym, że ten medal ma też drugą stronę. Może przestaliśmy dzwonić do przyjaciół nie tylko z wygody, ale dlatego, że oni sami coraz rzadziej wpuszczają nas do swojego świata?

Jakiś czas temu napisałam tekst o tym, jak pod płaszczykiem dbania o własny dobrostan odgrodziliśmy się od cudzych trudnych emocji. Zwracałam w nim uwagę na to, jak bardzo zmieniły się nasze relacje. Przywołałam wtedy również słowa 44-letniej Kasi, która po śmierci taty usłyszała od swojej przyjaciółki: "Nie mam obecnie zasobów dla twojego smutku".

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Pisząc tamten tekst, zastanawiałam się, co zrobimy z tymi wszystkimi sprawami i emocjami, na które zabrakło miejsca w prawdziwych relacjach. Dziś sztuczna inteligencja zdaje się wypełniać tę lukę.

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Razem, ale osobno

O to, czy wygoda, jaką daje nam AI, nie rozmontowuje po cichu naszych relacji, pytam dr. Konrada Maja. Kiedy rozmawiamy, jest akurat w pociągu. Przemieszcza się między wagonami, zagląda do przedziałów, przygląda się pasażerom. Nie widzi, żeby ktokolwiek próbował nawiązać rozmowę z osobą siedzącą obok. Niemal wszyscy zajęci są telefonami.

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– Jeszcze kilkanaście lat temu podróż pociągiem wyglądała inaczej. Ludzie wsiadali, nie znali się, ale po chwili zaczynali rozmawiać: "A skąd pan jedzie?", "A dokąd pani się wybiera?". Zdarzało się, że wysiadali już jako znajomi, czasem przyjaciele. Z takich przypadkowych spotkań mogły rodzić się naprawdę bliskie relacje. Dzisiaj znacznie rzadziej obserwuję takie sytuacje – zauważa psycholog. – Sami odbieramy sobie okazje do rozmowy.

Psycholog przywołuje też czasy studenckie. Dziś wystarczy zalogować się do wirtualnego systemu, żeby sprawdzić wyniki egzaminów. Kiedyś trzeba było przyjechać na uczelnię i odnaleźć swoje nazwisko na liście w gablocie.

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– To nie była czynność, którą każdy wykonywał w samotności. Studenci spotykali się przy tych listach, razem przeżywali emocje. Ktoś cieszył się, że zdał, ktoś inny był rozczarowany, jeszcze ktoś pocieszał kolegę, któremu się nie udało. Zawiązywały się rozmowy, ludzie zaczynali się lepiej poznawać. Czasami takie sytuacje integrowały całe grupy – wspomina dr Maj.

Dziś każdy sprawdza wynik na własnym ekranie.

– Oczywiście, system internetowy jest wygodniejszy. Ale razem z tą wygodą znika pewien wspólny moment. Kiedyś przeżywaliśmy coś razem, dzisiaj każdy przeżywa to osobno. I takich przykładów można znaleźć bardzo wiele. Technologia przyspiesza załatwianie spraw, ale jednocześnie odbiera nam okazje do budowania więzi.

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Nie tylko przyjaciele są nam potrzebni

Psycholog przypomina, że w relacjach międzyludzkich liczą się nie tylko rodzina i najbliżsi przyjaciele. Ważne są również znajomości, które na pierwszy rzut oka niewiele znaczą. Ktoś, kogo spotykamy od czasu do czasu, sąsiad z widzenia, osoba poznana podczas podróży.

– W psychologii społecznej mamy pojęcie "siły słabych więzi", wprowadzone przez Marka Granovettera. Chodzi o to, że znaczenie mają nie tylko bliskie relacje, ale też znajomości z osobami, z którymi nie spotykamy się na co dzień. To właśnie dalszy znajomy może poinformować nas o interesującej ofercie pracy, kogoś polecić albo przekazać wiadomość, do której nie dotarlibyśmy w najbliższym kręgu – wyjaśnia dr Maj. – Co ważne, taka luźna znajomość może się z czasem pogłębić. Ale żeby do tego doszło, musimy mieć okazję, żeby się spotkać i porozmawiać.

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Kiedy, organizujemy coroczną konferencje HumanTech Summit (w tym roku 3-5 grudnia) o społecznych aspektach technologii, ludzie dziwią się, że zapraszamy prelegentów z odległych krajów aby wygłosili 30 minutowy wykład zamiast dać im możliwość prezentacji online. Ale nam bardzo zależy mi też na tym, co dzieje się w przerwach. To przy kawie dochodzi do nawiązywanie współpracy – wspólnych projektów naukowych czy biznesowych. dr Konrad Maj psycholog społeczny z Centrum HumanTech Uniwersytetu SWPS,

Tymczasem, jak zauważa ekspert, coraz rzadziej dajemy sobie taką możliwość. Dzieciom powtarzamy, żeby nie rozmawiały z nieznajomymi, bo obcy może być niebezpieczny. Uczymy je ostrożności, ale znacznie rzadziej pokazujemy, jak nawiązywać niezobowiązujące rozmowy, zagadywać do innych czy przełamywać pierwsze onieśmielenie.

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Dr Maj zwraca uwagę również na kulturowe uwarunkowania. Podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych zaskoczyło go, jak łatwo ludzie nawiązują tam spontaniczne rozmowy z nieznajomymi.

W Polsce, jego zdaniem, większa powściągliwość i nieufność mają głębsze korzenie. Mogą wiązać się między innymi z doświadczeniem PRL-u, kiedy ludzie uważali na to, co mówią i komu, obawiając się donosów i inwigilacji. Później przyszła pandemia, która jeszcze bardziej zamknęła nas w domach. Do tego doszły media społecznościowe, a teraz narzędzia oparte na sztucznej inteligencji.

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Relacje są społecznym klejem

Czy jesteśmy skazani na coraz większą samotność? Dr Maj nie uważa, że taki scenariusz jest nieunikniony. Przypomina jednak, że bez relacji trudno mówić o dobrostanie.

– Ludzie potrzebują siebie nawzajem. Społeczności zbudowane wokół więzi i kontaktów są ważnym źródłem naszego dobrostanu. Potwierdza to między innymi Harvard Study of Adult Development, jedno z najdłużej prowadzonych badań nad rozwojem człowieka. Jednym z jego najważniejszych wniosków jest to, że bliskie relacje mają ogromne znaczenie dla naszego szczęścia – podkreśla psycholog.

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Niepokoi go natomiast, że za technologicznym przyspieszeniem nie idzie refleksja nad społecznymi konsekwencjami tych zmian.

Widzimy ogromne inwestycje w sztuczną inteligencję, kolejne szkolenia i rozwój infrastruktury. Znacznie mniej uwagi poświęca się temu, jak zadbać o relacje, tworzyć przestrzenie do spotkań i wzmacniać lokalne społeczności. Mam poczucie, że te kwestie pozostają na marginesie. dr Konrad Maj psycholog społeczny z Centrum HumanTech Uniwersytetu SWPS,

Jako przykład podaje Filadelfię, gdzie okresowo zamyka się ulice dla samochodów, by mieszkańcy mogli spotkać się na wspólnych piknikach i grillach.

– W Polsce też można by organizować takie inicjatywy. Nie chodzi o wielkie przedsięwzięcia, ale o stworzenie przestrzeni, w której ludzie poznają sąsiadów, dowiedzą się, jak mają na imię, czym się zajmują. Czasami wystarczy dać im powód, żeby wyszli z domów i pobyli razem – przekonuje dr Maj.

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Symulacja bliskości

Tymczasem technologia zaczyna oferować nam nie tylko odpowiedzi, ale również namiastkę bliskości. Narzędzia AI mogą już prowadzić rozmowy, które sprawiają wrażenie osobistego kontaktu. W przyszłości mogą pojawić się jeszcze bardziej realistyczne cyfrowe postaci, którym będziemy się zwierzać i od których będziemy szukać zrozumienia.

– To pewna hipoteza, ale wyobrażam sobie, że firmy technologiczne będą próbowały zagospodarować również naszą potrzebę bliskości. Mogą tworzyć coraz bardziej realistyczne postaci, z którymi będziemy rozmawiać i przy których będziemy mieli poczucie, że ktoś nas rozumie. Tylko że to nadal będzie symulacja relacji. Możemy odczuwać bliskość, ale po drugiej stronie nie będzie drugiego człowieka – ostrzega psycholog.

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Nie oznacza to jednak, że dr Maj całkowicie stracił optymizm. Zauważa, że część młodych ludzi nie podchodzi do sztucznej inteligencji bezkrytycznie. W jego ocenie wciąż dostrzegają wartość bezpośrednich spotkań i prawdziwych relacji.

– Być może w pewnym momencie jako społeczeństwo zaczniemy dostrzegać, że technologia stała się nie tylko ułatwieniem, ale czasami również barierą między ludźmi. I pojawi się potrzeba, żeby się temu przeciwstawić. Nie jestem całkowitym pesymistą. Ludzie mogą w końcu uznać, że te rozwiązania nie zaspokajają wszystkich ich potrzeb – podsumowuje.