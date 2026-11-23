Jeździłem nowymi BMW Serii 3. Sześć cylindrów czy prąd? Obie opcje są kuszące Fot. Adam Nowiński / naTemat.pl

Nowe BMW Serii 3 wchodzi w erę Neue Klasse w sposób, który bardzo dobrze pokazuje dzisiejszą filozofię marki. Z jednej strony mamy całkowicie elektryczne i3, z drugiej – samochód taki jak BMW M350 xDrive, z trzylitrową rzędową szóstką, napędem na cztery koła i charakterem, którego nie da się sprowadzić do tabeli z osiągami. Po jeździe obiema wersjami najważniejszy wniosek jest prosty: elektryfikacja nie oznacza, że BMW zamierza porzucić to, za co kierowcy od dekad cenią Serię 3.

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Najpierw M350. I bardzo dobrze, bo to właśnie ten samochód najmocniej przypomina, jak wiele emocji może jeszcze dawać nowoczesny napęd spalinowy. Trzylitrowy, sześciocylindrowy silnik rzędowy współpracuje z układem mild hybrid 48 V i rozwija 443 KM.







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Sprint od 0 do 100 km/h trwa 4,1 sekundy. Te dane robią wrażenie, ale podczas jazdy znacznie ważniejsze okazuje się to, jak naturalnie ten samochód komunikuje się z kierowcą.

Silnik jest mocny, bardzo elastyczny i zaskakująco wydajny, ale przede wszystkim pięknie brzmi. Nie ma tu potrzeby udawania sportowego charakteru za pomocą przesadnych efektów.

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M350 po prostu jedzie tak, jak oczekujemy od szybkiej Serii 3. Reakcja na gaz jest błyskawiczna, mocy nie brakuje właściwie w żadnym zakresie, a przy tym samochód spokojnie nadaje się do codziennej jazdy i długich tras.

Jeszcze większe wrażenie robi podwozie. Układ kierowniczy jest niesamowicie dokładny. Samochód reaguje na ruchy kierownicą niemal natychmiast, a przednia oś daje kierowcy bardzo dużo pewności.

Standardowe w M350 adaptacyjne zawieszenie M potrafi połączyć świetną kontrolę nadwozia z komfortem, więc nie jest to sportowa limuzyna, którą trzeba znosić na co dzień. Jest dokładnie odwrotnie – im dłużej się nią jedzie, tym bardziej docenia się, jak dobrze BMW zestroiło cały samochód.

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Kontrowersje w Neue Klasse na ogół wzbudza nowa kierownica z pionowym ramieniem u góry. Ja jednak w obu egzemplarzach miałem "emkę". Kierownica świetnie leży w dłoniach, jest praktyczna, a przyciski rozmieszczono logicznie.

Dużą zmianą jest też BMW Panoramic Vision. Informacje pojawiają się na szerokim pasie u podstawy przedniej szyby i można je konfigurować według własnych potrzeb. To rozwiązanie nie wygląda jak efektowny gadżet dodany do prezentacji – w praktyce naprawdę zmienia sposób korzystania z samochodu.

Dane są w naturalnym polu widzenia, system działa płynnie i jest bardzo prosty w obsłudze. Do tego dochodzi 17,9-calowy ekran centralny, szybkie multimedia oraz asystent głosowy wspierany przez AI, który podczas naszych jazd działał bez zarzutu.

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Ergonomia w większości jest bardzo dobra, choć znaleźliśmy jeden element, który chętnie zmienilibyśmy od razu. Kierunek nawiewu ustawia się z poziomu ekranu. Przy tak dopracowanym samochodzie mechaniczne sterowanie byłoby po prostu szybsze i bardziej naturalne. Poza tym kabina jest przestronna. Na tylnej kanapie bez problemu mieszczą się dwie osoby o wzroście około 185 cm, a wersja spalinowa oferuje również bardzo pojemny bagażnik.

BMW i3 pokazuje przyszłość

Po M350 przesiedliśmy się do elektrycznego BMW i3 50 xDrive. Tutaj charakter jest inny, ale nadal wyraźnie czuć Serię 3. Dwa silniki elektryczne rozwijają łącznie 469 KM i 645 Nm, a 0–100 km/h zajmuje 4,7 sekundy.





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Akumulator ma 108,7 kWh pojemności użytkowej, a oficjalny maksymalny zasięg WLTP wynosi aż 912 km. Architektura 800 V pozwala ładować samochód z mocą do 400 kW; BMW deklaruje, że w odpowiednich warun

kach dziesięć minut przy ładowarce może wystarczyć na uzupełnienie energii na kolejne 423 km.

W czasie naszych jazd ważniejsze od wartości katalogowych były realne wyniki. Po trasie około 250 km komputer pokazywał średnie zużycie na poziomie 16–17 kWh/100 km. Przy autostradowych 130 km/h było to około 22 kWh/100 km. W takich warunkach realny zasięg, jaki obserwowaliśmy, mieścił się w okolicach 550–600 km. To poziom, przy którym elektryczna limuzyna przestaje wymagać od kierowcy ciągłego myślenia o kolejnym ładowaniu.

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W i3 czuć jednak obecność dużej baterii. Siedzi się kilka centymetrów wyżej niż w M350 i samochód daje nieco inne poczucie masy. Bagażnik jest również trochę mniejszy. To jednak niewielkie kompromisy wobec tego, co oferuje układ napędowy i elektronika.

Największe technologiczne wrażenie zrobił na nas Asystent Autostradowy. Na obsługiwanych trasach można zdjąć ręce z kierownicy, a samochód sam utrzymuje pas, odstęp i prędkość.

Korzysta też z nawigacji i potrafi przygotować zmianę pasa. Kierowca potwierdza manewr spojrzeniem w odpowiednie lusterko, kamera odczytuje ten gest, a auto wykonuje zmianę pasa. To nie jest tylko lepszy aktywny tempomat – w praktyce czuć przeskok do zupełnie innej generacji systemów wsparcia.

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Świetnym detalem jest także możliwość zapisania docelowych ustawień samochodu tak, aby uruchamiały się automatycznie po rozpoczęciu jazdy. Zamiast za każdym razem przechodzić przez menu, konfigurujemy auto raz i później po prostu ruszamy.

Nowa Seria 3 pokazuje więc dwa różne kierunki, ale oba są przekonujące. M350 xDrive udowadnia, że BMW nadal potrafi zbudować wybitny samochód spalinowy – szybki, pięknie brzmiący i fenomenalnie precyzyjny. i3 pokazuje natomiast, że elektryczny napęd nie musi odbierać Serii 3 jej charakteru.

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Pełne porównanie obu wersji, nasze wrażenia z jazdy, realne zużycie energii i działanie nowych systemów pokazaliśmy w nowym programie motoryzacyjnym "MotoBrief" na kanale YouTube "Tu się jeździ". Zobacz cały materiał wideo.