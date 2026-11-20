Pisma o podwyżkach opłat w spółdzielniach trafiają do skrzynek lokatorów przed 1 stycznia 2027 Fot. Dominik_Spalek / Shutterstock

Z nowym rokiem czekają nas podwyżki w blokach. Pierwsze spółdzielnie już poinformowały mieszkańców, ile więcej zapłacą od 1 stycznia 2027 roku. Policzyliśmy, że np. w Miliczu przy mieszkaniu 50 m² rachunek wzrośnie o 37,50 zł miesięcznie.

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O tym, że rachunki za mieszkanie ciągle będą rosły, pisaliśmy w naTemat jeszcze w grudniu 2025 roku, opisując podwyżki od 8 do 20 proc. rocznie. W styczniu faktycznie były rekordowe podwyżki w blokach, które według "Faktu" dotknęły nawet 10 mln osób.

Od 1 stycznia 2027 wzrośnie też płaca minimalna, do 4950 zł brutto. Spółdzielnie wskazują ją jako jeden z powodów podwyżek. Przeglądamy komunikaty do lokatorów, które same opublikowały.

Milicz, czyli opłata eksploatacyjna w górę o 50 groszy

Najlepiej skalę zmian widać w Miliczu, bo tamtejsza spółdzielnia podała nowe stawki, a poprzednie da się sprawdzić w jej planie opłat na 2026 rok. Z wpisu z 25 września wynika, że Rada Nadzorcza SM "Barycz" swoją uchwałą zatwierdziła podwyżkę "opłaty eksploatacyjnej o 0,50 zł/mkw. oraz funduszu remontowego o 0,25 zł/mkw".

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Dla członków z lokalami własnościowymi i lokatorskimi opłata eksploatacyjna rośnie od stycznia z 4,01 zł do 4,51 zł za metr, czyli o ok. 12,5 proc., a fundusz remontowy z 2,54 zł do 2,79 zł. Przy mieszkaniu 50 m² to razem 365 zł miesięcznie zamiast 327,50 zł, a więc o 37,50 zł więcej. Spółdzielnia powołuje się na lustrację za lata 2023–2025, z której wynika, że koszty utrzymania budynków trzeba pokrywać z opłat mieszkańców.

Luboń ustala nową stawkę eksploatacyjną

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Luboniu poinformowała w komunikacie, że uchwałą nr 15 Rady Nadzorczej z 28 września 2026 roku od 1 stycznia 2027 podstawowa stawka eksploatacyjna wyniesie 3,96 zł za metr, a dla osób niebędących członkami 4,46 zł.

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Poprzedniej stawki komunikat nie podaje, więc skali podwyżki nie obliczyliśmy. Spółdzielnia tłumaczy, że obecna stawka "nie pokrywa w pełni rzeczywistych, stale rosnących kosztów utrzymania zasobów mieszkaniowych". To tylko jeden z przykładów, ale w podobnym kierunku mogą pójść też niewymienione tutaj spółdzielnie.

Warszawski Merkury przesunął podwyżkę na styczeń

W SBM "Merkury" podwyżka nie zniknęła, tylko zmieniła termin. Jak wynika z oświadczenia Rady Nadzorczej, uchwała nr 12/2026 zapowiadała nowe opłaty od 1 października, a uchwała nr 17/2026 z 25 września przesunęła je na styczeń 2027.

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Rada zastrzega, że "decyzja o przesunięciu wprowadzenia nowych opłat nie eliminuje potrzeby pokrycia rzeczywistych kosztów funkcjonowania Spółdzielni". Od stycznia opłaty mają więc uwzględnić także niedobory z 2026 roku, ale konkretnych kwot oświadczenie nie podaje.

Gorzów i nowe stawki funduszu remontowego

Telewizja Gorzów opisała pismo z 28 września, w którym SM "Budowlani" zawiadamia mieszkańców budynków przy ul. Sułkowskiego 15–21 o nowych stawkach od 1 stycznia 2027.

Fundusz remontowy wyniesie 1,40 zł za metr, a konserwacja zasobów własnych 0,85 zł, razem 2,25 zł. Dla mieszkania 50 m² to 112,50 zł miesięcznie, ale to suma obu pozycji, a nie podwyżka, bo pismo znów nie podaje dotychczasowych stawek.

Do rachunków dołoży się też wymiana liczników. Od stycznia liczniki wody i ciepła ze zdalnym odczytem staną się obowiązkowe niemal wszędzie, a obowiązek wymiany urządzeń może kosztować lokatorów nawet 300 zł.