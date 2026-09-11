Składki ZUS w 2027 roku znowu wzrosną. Rachunek przedsiębiorcy zbliży się do 2,5 tys. zł. Fot. 88studio / Shutterstock

W 2027 r. przedsiębiorcy znowu zapłacą więcej. Pełne składki ZUS pierwszy raz przekroczą 2000 zł, a razem ze składką zdrowotną miesięczny rachunek dojdzie do niemal 2,5 tys. zł. Podwyżka dotknie także tych, którzy nikogo nie zatrudniają.

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Wszystko zaczyna się od płacy minimalnej, którą rząd chce podnieść do 4950 zł brutto. Od niej zależy ulgowy ZUS dla nowych firm i najniższa składka zdrowotna, a pełne składki rosną razem z prognozą średniej pensji. W efekcie miesięczny rachunek przedsiębiorcy zbliży się do 2,5 tys. zł.

Ile firmy są winne ZUS? Zaległości przedsiębiorców przekroczyły 21 mld zł

Dane ZUS z połowy 2025 r., które przywołuje Gazeta Prawna, pokazują, że łączne zaległości przedsiębiorców w składkach przekroczyły wtedy 21 mld zł. Przeciętne zadłużenie sięgało blisko 34 tys. zł.

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Nic dziwnego, że właściciele małych firm najbardziej boją się wydatków. W badaniu "Bieżące obawy i lęki mikrofirm oraz małych przedsiębiorstw w Polsce. I kwartał 2025 roku" rosnące koszty wskazało 37,9 proc. z nich, a podwyżki składek ZUS – 30,1 proc.

Płaca minimalna 2027. Ile zyska pracownik, a ile wyda pracodawca?

Projekt rozporządzenia ministerstwa rodziny i pracy zakłada, że od 1 stycznia 2027 r. najniższa pensja wyniesie 4950 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa (m.in. na zleceniach) 32,30 zł. To wzrost o 3 proc., czyli o 144 zł i 90 gr.

Według wyliczeń Gazety Prawnej pracownik dostanie na rękę 3703,93 zł, niecałe 100 zł więcej niż dziś. Pracodawcę zatrudnienie na płacy minimalnej będzie kosztować 5963,77 zł miesięcznie, o 173,49 zł więcej – różnica idzie na składki i podatek.

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Kwoty ustala sam rząd, bo w Radzie Dialogu Społecznego zabrakło porozumienia (spór o to, jaka ma być płaca minimalna w 2027, opisywaliśmy już w naTemat). Rada Ministrów ma jednak związane ręce:

"Ustalone przez Radę Ministrów na 2027 r. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej nie mogą być niższe od kwot zaproponowanych Radzie Dialogu Społecznego do negocjacji" – czytamy w opisie projektu.

Rozporządzenie musi zostać przyjęte do 15 września. Według Rządowego Centrum Legislacji dzisiaj, 11 września, projekt trafił na etap obrad rządu, więc ostateczne kwoty poznamy najpóźniej we wtorek.

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Składki ZUS 2027. Duży ZUS po raz pierwszy przekroczy 2000 zł

Skutki dla przedsiębiorców policzył Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy firmy InFakt. Najmniej dopłacą nowe firmy, które przez 24 miesiące płacą składki od 30 proc. płacy minimalnej: 469,85 zł zamiast 456,18 zł.

Mocniej rośnie tzw. duży ZUS, czyli pełne składki płacone po okresie ulg. Liczy się go od 60 proc. prognozowanej średniej pensji, szacowanej przez rząd na 10 033 zł. Składki społeczne z dobrowolnym chorobowym i Funduszem Pracy wyniosą więc 2052,15 zł wobec obecnych 1926,76 zł.

Do obu kwot dochodzi składka zdrowotna, czyli opłata na publiczną służbę zdrowia. Jej minimum (9 proc. płacy minimalnej) wzrośnie do 445,50 zł. Łącznie nowa firma zapłaci co najmniej 915,35 zł miesięcznie, a przedsiębiorca na dużym ZUS-ie 2497,65 zł – prawie 30 tys. zł rocznie.

"Kluczowe jest to, że składkę zdrowotną, podobnie jak składki społeczne, trzeba zapłacić niezależnie od tego, czy firma osiągnie dochód, czy zamknie miesiąc stratą" – podkreśla cytowany przez bizblog Juszczyk.