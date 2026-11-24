BMW iX4 Neue Klasse: tylko iX3 ze ściętym dachem? Zdecydowanie nie Materiały BMW

Na pierwszy rzut oka odpowiedź wydaje się oczywista: BMW iX4 wygląda jak bardziej dynamiczna odmiana iX3, więc można uznać je za ten sam samochód ze ściętym dachem. BMW chce jednak, żeby różnice były znacznie głębsze. iX4 ma nie tylko inną sylwetkę, ale też bardziej sportowe pozycjonowanie, standardowy pakiet M Sport, mocniejsze wersje napędowe oraz podwozie i elektronikę, które mają podkreślać jego własny charakter.

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Model należy do rodziny Neue Klasse i korzysta z najnowszej architektury elektrycznej BMW. Jednocześnie nadwozie zostało zaprojektowane jako SUV coupé: z długim rozstawem osi, krótkimi zwisami i wyraźnie opadającą linią dachu.

Z przodu charakterystyczne nerki i podwójne reflektory tworzą jeden element graficzny, a tył wyróżniają smukłe lampy i mocno zarysowany spoiler ze zintegrowanym światłem stop.

Ważna różnica względem spokojniej pozycjonowanych modeli pojawia się już na liście wyposażenia. Pakiet M Sport jest standardem. Obejmuje między innymi 20-calowe koła oraz hamulce sportowe M z niebieskimi zaciskami. iX4 M60 xDrive dostaje standardowo felgi 21-calowe, a w gamie dostępne są koła nawet 22-calowe. Standardem jest także duży panoramiczny dach, który dodatkowo podkreśla lekkość kabiny.

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SUV coupé, który ma być bardziej sportową i bardziej emocjonalną twarzą Neue Klasse

Najciekawsze dzieje się jednak pod karoserią. iX4 korzysta z szóstej generacji układu BMW eDrive Gen6, cylindrycznych ogniw, instalacji 800 V i ładowania dwukierunkowego. Na starcie pojawiają się dwie wersje z napędem na obie osie.

BMW iX4 40 xDrive rozwija 374 KM i 520 Nm, przyspiesza do 100 km/h w 5,6 sekundy i ma oferować do 638 km zasięgu. Wyżej ustawiono iX4 50 xDrive, które osiąga 469 KM, 645 Nm i 100 km/h po 4,9 sekundy. Ta wersja korzysta z akumulatora o pojemności użytkowej 108,7 kWh, a maksymalny deklarowany zasięg wynosi do 828 km.

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W codziennym użytkowaniu równie istotne może być ładowanie. Maksymalna moc DC sięga 400 kW. Według BMW dziesięć minut na odpowiednio wydajnej stacji może uzupełnić energię wystarczającą nawet na kolejne 387 km jazdy. To jeden z parametrów, które najlepiej pokazują, jak duży skok technologiczny ma przynieść Neue Klasse.

Na tym jednak gama się nie kończy. Wkrótce po podstawowych wersjach pojawi się BMW iX4 M60 xDrive. Dwa silniki mają tu łącznie 612 KM i 875 Nm, a przyspieszenie od 0 do 100 km/h trwa 3,9 sekundy.

Prędkość maksymalna jest ograniczona do 240 km/h, natomiast deklarowany zasięg sięga 777 km. To już parametry, które wyraźnie odsuwają iX4 od roli efektowniejszej wersji rodzinnego SUV-a.

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Sportowe ambicje wspiera także konstrukcja podwozia. Płaski akumulator obniża środek ciężkości, BMW deklaruje niemal idealny rozkład masy, a długi rozstaw osi ma poprawiać stabilność. W M60 standardem jest adaptacyjne zawieszenie M z elektronicznie sterowanymi amortyzatorami oraz sportowym układem kierowniczym. Tylna oś otrzymuje również elektronicznie sterowaną blokadę mechanizmu różnicowego M.

Kluczową rolę odgrywa komputer nazwany Heart of Joy. Integruje on sterowanie napędem i dynamiką jazdy i według BMW działa dziesięć razy szybciej niż wcześniejsze rozwiązania. Brzmi marketingowo, ale właśnie ta architektura ma sprawić, że elektryczny samochód będzie reagował bardziej naturalnie i precyzyjnie, a układ napędowy, hamowanie i stabilizacja będą działały jak jeden system.

We wnętrzu pojawia się kolejny filar Neue Klasse – BMW Panoramic iDrive. System łączy Panoramic Vision, trójwymiarowy Head-Up Display, centralny ekran o przekątnej 17,9 cala i nową kierownicę.

Informacje trafiają bliżej naturalnego pola widzenia kierowcy, a klasyczna deska rozdzielcza została mocno uproszczona. iX4 ma przy tym zachować dobrą przestrzeń na nogi i nad głową mimo bardziej opadającej linii dachu.

Topowe M60 standardowo dostaje sportowe fotele M oraz zestaw Harman Kardon z 13 głośnikami i obsługą Dolby Atmos. W pozostałych wersjach część tego wyposażenia będzie opcjonalna. BMW przewidziało również rozbudowane systemy wsparcia kierowcy, w tym Asystenta Autostradowego umożliwiającego na obsługiwanych drogach jazdę bez trzymania kierownicy do 130 km/h.

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Dlatego odpowiedź na pytanie z początku jest prosta. iX4 nie jest wyłącznie iX3 z bardziej efektownym dachem. Technologiczna baza Neue Klasse jest wspólna, ale BMW buduje na niej bardziej sportowy i emocjonalny samochód: z mocniejszym designem, standardowym M Sportem, zaawansowanym podwoziem i topową odmianą M60 przekraczającą 600 KM.

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