Jeździłem nowym Xpengiem G9 i jestem w szoku. Chiński SUV robi wrażenie, ale to jego sterowanie... Fot. Adam Nowiński / naTemat.pl

Kiedy słyszysz hasło "chiński samochód elektryczny", pewnie nadal masz z tyłu głowy obraz auta zrobionego po taniości, w którym coś trzeszczy, a po przekroczeniu 100 km/h w kabinie hula wiatr. Pora zaktualizować bazę danych. Spędziłem ostatnie dni za kierownicą nowego Xpenga G9 i nie będę owijał w bawełnę, jestem w autentycznym szoku, chociaż to nie tak, że Chińczycy nie popełnili tutaj błedów.

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Zacznijmy od gabarytów, bo na zdjęciach ten samochód nie wydaje się aż tak wielki, jak jest w rzeczywistości. Gdy podchodzisz do niego na parkingu, robi wrażenie kawału solidnego, kanciastego żelastwa.

Nowy Xpeng G9 mierzy blisko 4,9 metra długości (dokładnie 4891 mm), ma prawie 2 metry szerokości i gigantyczny rozstaw osi wynoszący niemal 3 metry (2998 mm). Do tego bezramkowe drzwi, chowane klamki i miękkie domykanie (Soft-Close) w standardzie.

Zamykasz drzwi, odcina cię od hałasu ulicy i nagle okazuje się, że siedzisz w salonie, za który w Monachium czy Stuttgarcie trzeba położyć na stole grubo ponad pół miliona złotych.

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Luksus na chińską modłę. Wnętrze i wyposażenie Xpenga G9

Wsiadasz do środka i pierwsze, co rzuca ci się w oczy, to jakość materiałów oraz... ekrany. Przed kierowcą mamy cyfrowy zestaw wskaźników (10,25 cala), a dalej rozciągają się dwa gigantyczne wyświetlacze o przekątnej 14,96 cala każdy – jeden dla kierowcy, drugi dla pasażera z przodu (z niezależnym połączeniem Bluetooth, więc pasażer może sobie oglądać film na słuchawkach, nie przeszkadzając w prowadzeniu).

Całość napędza topowy procesor Qualcomm Snapdragon 8295, więc system działa z płynnością najnowszego iPhone'a. Zero zacięć, zero czekania.

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A wyposażenie? Tutaj Xpeng G9 wchodzi na bogato. Nawet w bazowej konfiguracji dostajemy panoramiczny dach z izolacją termiczną, dwie chłodzone ładowarki indukcyjne o mocy 50 W każda, elektryczną klapę bagażnika (kufer ma aż 660 litrów, a z przodu jest jeszcze 71-litrowy frunk na kable), podgrzewaną kierownicę oraz podgrzewane i wentylowane fotele.

Jeśli jednak dorzucisz 16 900 zł za pakiet Premium Comfort & Audio, auto zmienia się w jeżdżące spa. Dostajesz wtedy mięciutką skórę Nappa, funkcję masażu na czterech miejscach (tak, z tyłu też), wentylowaną tylną kanapę z elektrycznie regulowanym oparciem oraz 20-głośnikowy system audio Dynaudio XOPERA Dolby Atmos o mocy 2250 W, w którym dwa dodatkowe głośniki wbudowano bezpośrednio w zagłówek kierowcy.

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Nawigacja gada tylko do ciebie, a reszta rodziny dalej słucha ulubionej muzyki. Genialne.

Co mnie wkurzało w Xpengu G9?

Skoro jest tak bajecznie, to skąd moje narzekanie we wstępie? Ano stąd, że Chińczycy zachłysnęli się technologią do tego stopnia, że wylali dziecko z kąpielą.

Pierwsza rzecz, która autentycznie mnie irytowała za każdym razem, gdy wsiadałem do auta, to absolutny brak fizycznych przycisków i przełączników. Ja rozumiem minimalizm, ale ustawianie wszystkiego z poziomu ekranu dotykowego, łącznie z regulacją kierownicy i lusterek bocznych, to już przesada. Chcesz poprawić lusterko w czasie jazdy, bo słońce świeci ci w oczy? Musisz wejść w menu na ekranie, kliknąć ikonkę lusterek i dopiero wtedy bawić się rolkami na kierownicy.

Chcesz zmienić kąt pochylenia kolumny kierowniczej? Znowu klikanie w tablet i kierownicę, bo wszystko steruje się rolkami i przyciskami. Nawet sterowanie nawiewami odbywa się wyłącznie palcem po wyświetlaczu.

Kiedy jedziesz po dziurawej drodze, trafienie w odpowiednią ikonkę wymaga celności snajpera. Ktoś tu wyraźnie zapomniał, że samochód służy przede wszystkim do jazdy, a nie do klikania w menu.

I jasne, z pozycji dziennikarza moto łatwo jest narzekać, bo jeździ się różnymi samochodami i trzeba to wszystko ustawiać. Gdybym miał takie auto na własność to pewnie przyzwyczaiłbym się do takiej obsługi, ustawił profile i pozycje kierownicy, lusterek na stałe i nie musiałbym nic zmieniać. Ale właśnie z tego dziennikarskiego obowiązku muszę o tym wspomnieć, bo to naprawdę irytuje.

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Druga sprawa to apetyt na prąd przy prędkościach autostradowych. O ile w mieście zużycie energii Xpenga G9 kręci się wokół bardzo przyzwoitych 18–20 kWh/100 km, o tyle wyjazd na trasę szybkiego ruchu brutalnie weryfikuje fizykę. Ważący ponad 2,3 tony SUV o bryle kredensu musi przepychać przed sobą masę powietrza.

Efekt? W trasie przy prędkościach rzędu 120–140 km/h komputer pokładowy bez skrupułów pokazywał zużycie na poziomie 28, a momentami nawet 30 kWh na 100 km.

Przy większej baterii o pojemności 94,6 kWh brutto (w wersjach Long Range i Performance) oznacza to, że realny zasięg na autostradzie kurczy się do okolic 300 kilometrów. Na szczęście Chińczycy mają na to potężne antidotum, czyli architekturę 800V i ładowanie z zawrotną mocą do 525 kW (w wersji Standard Range jest to 445 kW).

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Jeśli tylko trafisz w Polsce na odpowiednio mocną ładowarkę, uzupełnienie energii od 10 do 80 proc. zajmuje katalogowo absurdalne 12 minut. Wypijesz espresso, rozprostujesz nogi i możesz lecieć dalej. I takie coś rozumiem.

Jak jeździ Xpeng G9? Pneumatyka robi z polskich dziur stół bilardowy

Pod względem samego prowadzenia nowy Xpeng G9 jest dojrzały aż do bólu. W ofercie mamy trzy warianty napędowe:

RWD Standard Range – napęd na tył, moc 351 KM, bateria 80,3 kWh brutto i setka w 6,6 sekundy. RWD Long Range – również 351 KM na tylną oś, ale większy akumulator 94,6 kWh (zasięg WLTP do 585 km) i sprint do 100 km/h w 6,4 sekundy. AWD Performance – dwa silniki (indukcyjny z przodu, synchroniczny z tyłu), napęd na cztery koła, potężne 575 KM i aż 695 Nm momentu obrotowego. Ten kolos wystrzeliwuje do setki w zaledwie 4,2 sekundy !

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Prawdziwą gwiazdą układu jezdnego jest jednak dwukomorowe zawieszenie pneumatyczne z elektromagnetycznymi amortyzatorami o regulowanej sile tłumienia (standard w topowej odmianie AWD Performance). W trybie komfortowym ten wielki SUV po prostu płynie nad studzienkami i poprzecznymi nierównościami.





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Nie ma tu nerwowego podskakiwania ani dobijania na progach zwalniających. Z kolei po wrzuceniu trybu sportowego nadwozie wyraźnie się usztywnia i pozwala na zadziwiająco sprawne pokonywanie szybkich łuków, choć oczywiście masy ponad 2,4 tony nie da się całkowicie oszukać.

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Cena Xpenga G9 w Polsce. Ile trzeba zapłacić za tego giganta?

Spójrzmy na koniec w oficjalny cennik Xpenga G9 w Polsce, bo to tutaj europejscy producenci zaczynają nerwowo obgryzać paznokcie:

Xpeng G9 RWD Standard Range kosztuje 252 900 zł . Za wariant RWD Long Range z większą baterią trzeba zapłacić 269 900 zł . Topowa, 575-konna wersja AWD Performance z zawieszeniem pneumatycznym wyceniona została na 315 900 zł .

Nawet jeśli weźmiesz najmocniejszą odmianę i zaznaczysz w konfiguratorze absolutnie wszystko, czyli wspomniany pakiet ze skórą Nappa i masażami (16 900 zł), pakiet stylizacyjny Black Edition z pomarańczowymi zaciskami hamulców (8 900 zł), matowy zielony lakier Kaitoke Green (7 900 zł) oraz elektrycznie rozkładany hak holowniczy (5 200 zł), to zamkniesz się w kwocie nieco ponad 350 tysięcy złotych.

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W świecie Audi Q8 e-tron, BMW iX czy Mercedesa EQE SUV za takie pieniądze dostajesz dopiero golasa na start, do którego musisz dokupić nawet dywaniki. Fakt, że nie ustawiasz tam wszystkiego z poziomu ekranu... Ale nadal, jak kupujesz portfelem, to Chińczyk ma sporo atutów.

Czy Xpeng G9 jest samochodem idealnym? Nie. Brak tradycyjnych przycisków do regulacji lusterek czy kierownicy to niepotrzebny przerost formy nad treścią, a na szybkiej autostradzie trzeba liczyć się ze sporym zużyciem energii.