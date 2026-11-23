Sąd wydał decyzję w sprawie Wojciecha K., czyli ojczyma influencerki Andziaks. Fot. naTemat.pl

Prokuratura chce wystawić list gończy za Wojciechem K., byłym szefem Optimy Development Poland. Biznesmen jest podejrzewany o oszustwa związane z obligacjami i niegospodarność. Sąd zgodził się na jego tymczasowe aresztowanie.

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Sąd zgodził się na zastosowanie wobec biznesmena tymczasowego aresztu. Jak informuje "Puls Biznesu", po uprawomocnieniu się postanowienia śledczy będą mogli oficjalnie rozpocząć jego poszukiwania na podstawie listu gończego.

Zarzuty prokuratury wobec Wojciecha K. i afera Optima Development Poland

Rzecznik Prokuratury Regionalnej w Warszawie Mateusz Martyniuk przekazał, że Wojciech K. jest poszukiwany w związku z dwoma zarzutami. Pierwszy dotyczy oszustw związanych z emisją obligacji korporacyjnych Optimy Development Poland, a drugi niegospodarności w spółce.

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Według ustaleń prokuratury przedsiębiorca w latach 2014-2019 miał oszukać nabywców 26 serii obligacji spółki Optima Development Poland. Wartość papierów przekraczała 72 mln zł. Śledczy zarzucają mu również naruszenie ustawy o obligacjach, w tym przekazywanie nieprawdziwych informacji i zatajenie istotnych danych. Pieniądze pozyskane od inwestorów miały być wydawane na cele inne niż określone w warunkach emisji.

Rzecznik prokuratury wskazał także na straty, jakie miała ponieść spółka w latach 2014-2017. – Drugi zarzut obejmuje niegospodarność i wyrządzenie w latach 2014-17 Optimie szkody na łączną kwotę 7,6 mln zł – wyjaśnił Mateusz Martyniuk.

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Śledczy szacują, że rzeczywiste straty obligatariuszy wyniosły niespełna 52 mln zł. Pozyskany kapitał miał w dużej mierze posłużyć do finansowania budowy czterogwiazdkowego hotelu w Zakopanem – Rezydencji Gubałówka.

Inwestorzy od lat próbowali odzyskać swoje pieniądze. W tym czasie Wojciech K. publikował w mediach społecznościowych zdjęcia z zagranicznych podróży i wizyt w drogich restauracjach, kreując się na króla życia. Poszkodowani podejrzewali, że jego wystawny styl życia mógł być finansowany z pieniędzy wyprowadzanych ze spółki.

Prokuratura zarzuca biznesmenowi również przywłaszczenie co najmniej 1,3 mln zł. Według śledczych pieniądze trafiały na jego prywatne konto, były wypłacane z bankomatów lub wydawane na osobiste rachunki przy użyciu firmowych kart płatniczych.

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Matka Andziaks z zarzutami. Agnieszka K. miała wyprowadzić ponad 6,3 mln zł

W śledztwie pojawia się również Agnieszka K., była żona Wojciecha K. i matka influencerki Angeliki "Andziaks" Trochonowicz. Kobieta była związana z zarządzaniem hotelem Rezydencja Gubałówka, a w latach 2016-2021 pełniła funkcję prokurenta Optimy Development Poland.

Prokuratura zarzuca Agnieszce K. działanie na szkodę spółki. Według śledczych przelewała pieniądze z firmowego konta na własne, bez uzasadnienia. Łącznie miała w ten sposób otrzymać ponad 6,3 mln zł.

– Z przelewów z rachunku firmowego Optimy Agnieszka K. uczyniła sobie stałe źródło dochodu, działając przy tym wspólnie i w porozumieniu z Wojciechem K., prezesem spółki – przekazał Mateusz Martyniuk.

Agnieszka K. nie przyznała się do zarzutów. Prokuratura zastosowała wobec niej poręczenie majątkowe w wysokości 100 tys. zł, dozór policji, zakaz opuszczania kraju i zatrzymanie paszportu. Kobieta nie może też kontaktować się z Wojciechem K.

Andziaks komentowała już sprawę ojczyma

Angelika "Andziaks" Trochonowicz jest jedną z najpopularniejszych polskich influencerek. W przeszłości promowała w swoich mediach społecznościowych hotel Rezydencja Gubałówka, pomagając budować jego wizerunek jako luksusowego miejsca wypoczynku. Dziennikarze "Pulsu Biznesu" próbowali uzyskać od niej komentarz dotyczący zarzutów postawionych matce, jednak nie otrzymali odpowiedzi.

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Agnieszka K. zarządza również biznesami córki. Jest prezeską spółek Twinkle Candle oraz Twinkle Candle Poznań. Redakcja pytała influencerkę, czy w związku z zarzutami wobec matki zamierza zmienić obsadę tych stanowisk. Andziaks nie odniosła się do sprawy.

Jak pisaliśmy w naTemat, pod koniec października wokół influencerki zrobiło się głośno po jej słynnej wypowiedzi o podatkach. Andziaks przeprosiła za te słowa w filmie na YouTubie. W tym materiale świeciła oczami za ojczyma i odniosła się również do jego sprawy.

Powiedziała, że według jej wiedzy ojczym przebywa w Austrii, a odpowiednie organy wiedzą, gdzie się znajduje. Andziaks przyznała, że odwiedzała hotel, nagrywała tam materiały i zależało jej na powodzeniu biznesu Kurowskiego. Zapewniała, że nie miała wglądu w finanse ani szczegóły działalności i nie zarabiała na inwestycji. Mówiła również, że wspierała go finansowo, m.in. opłacając podróże.