Stuu, Stuart K.-B. w basenie
Stuart K.-B. trafił w ręce polskiego systemu sprawiedliwości. Zrzut ekranu: Instagram / stuuburton

Po trzech latach w brytyjskim areszcie Stuu wrócił do Polski i stanął przed prokuratorem. Usłyszał zarzuty w sprawie "Pandora Gate", ale nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień.

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Stuart K.-B. pseud. "Stuu", znany wcześniej jako "Polski Pingwin", trafił ostatnio w ręce polskiego systemu sprawiedliwości. Były youtuber został przewieziony z Wielkiej Brytanii do Polski w ramach ekstradycji. Wydano za nim list gończy oraz europejski nakaz aresztowania. Od trzech lat przebywał w areszcie na wyspach.

W środę, 19 sierpnia 2026 roku, podejrzany w aferze "Pandora Gate" usłyszał w warszawskiej prokuraturze zarzuty dotyczące czynów o charakterze sek*ualnym z osobami poniżej 15. roku życia oraz rozpijania nieletnich. Został też przesłuchany w roli podejrzanego.

Stuu usłyszał zarzuty w związku z "Pandora Gate"

– Podejrzany Stuart K.-B., znany jako Stuu, usłyszał zarzuty, nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień – przekazał prokurator Piotr Antoni Skiba, jak podaje PAP.

Obecnie prokuratura zabiega o to, by Sąd Rejonowy Warszawa Mokotów utrzymał nałożony na Stuu areszt. Później podejrzany ma zostać poddany badaniom sądowo-psychiatrycznym i sek*uologicznym.

Jak przekazała prokuratura, część z postępowań zakończyła się prawomocnymi postępowaniami o umorzeniu śledztw. Niektóre wątki poboczne zostały wyłączone do odrębnego postępowania. Głównym przedmiotem dochodzenia jest więc zdecydowanie najgłośniejsza sprawa w historii polskiego świata młodych celebrytów-influencerów.

O co chodzi z aferą "Pandora Gate"?

Według stanowiska prokuratury, ogłoszone zarzuty dotyczą czynów, których Stuu miał się dopuścić od sierpnia 2015 roku do sierpnia 2018 roku. Śledczy podjęli działania w związku z doniesieniami z mediów społecznościowych, które szybko zwróciły uwagę m.in. ówczesnego szefa rządu Mateusza Morawieckiego i ówczesnego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.

Chodzi tu o dwa materiały wideo, które rozpoczęły tzw. aferę "Pandora Gate". Pierwszym z nich był film "Mroczna tajemnica Stuu i YouTuberów: Pandora Gate", który został opublikowany przez kanał należący do influencera Sylwestra Wardęgi. W tej chwili film ma ponad 10 milionów odsłon na platformie YouTube. Rozwinięcie zawartych tam informacji opublikowane zostało w wideo o tytule "Mroczna przeszłość polskiego YouTuba" nagranego przez Mikołaja Tylko, znanego jako Konopskyy. Drugi z materiałów ma w tej chwili 14 milionów odsłon.

Według informacji zdobytych przez YouTuberów, Stuart K.-B. miał systematycznie nadużywać swojej pozycji rozpoznawalnego idola do nawiązywania relacji z nieletnimi fankami za pośrednictwem sieci. YouTuber miał m.i.n. wysyłać im wiadomości o charakterze ero*ycznym i dążyć do spotkań w świecie rzeczywistym. W przypadku spotkań miał doprowadzać nieletnie do stanu nietrzeźwości.

Materiały "Pandora Gate" wskazują na to, że Stuart K.-B. miał być chroniony przez jego bezpośrednie środowisko. Kluczowe postaci polskiego internetu miały wiedzieć o procederze i zachowywać milczenie. Jednocześnie wątki "Pandora Gate" obejmowały również innych twórców YouTube, w tym takich, którzy nie byli z nią związani.

Kim jest Stuu?

Stuart K.-B. jest jednym z pionierów YouTube w Polsce. We wczesnym etapie twórczości koncentrował się na produkcjach wideo z gry Minecraft. Szybko jednak adaptował się do nowych trendów. Kiedy popularność zaczęły zyskiwać treści rozrywkowe, w tym tzw. pranki, parodie i duże komercyjne projekty, twórca rozpoczął działalność w ich kierunku.

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Zwieńczeniem tej działalności stało się powołanie "Teamu X" w 2019 roku. Była to wspólna inicjatywa popularnych influencerów, którzy tworzyli treści skierowane do widowni dziecięcej i młodzieżowej. Projekt został zainspirowany podobnymi produkcjami z USA i był realizowany przez agencję influencer marketingu, której udziałowcem był Stuu.

W 2020 roku Stuu wycofał się z projektu "Team X" i z aktywności w przestrzeni internetowej. Główna postać afery "Pandora Gate" po zakończeniu kariery na YouTube miała zajmować się sektorem NFT i kryptowalut.