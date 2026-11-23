Nowy kolor roku wg. IKEA już jest. Fot. Czapp Árpád / Pexels.com

Szwedzki gigant meblarski postanowił zerwać z bezpieczną nudą i na 2027 rok przygotował kolor roku, który w polskich domach może wywołać spore zamieszanie. I to nie tylko dlatego, że jest ciemny i ponury.

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Amerykański oddział IKEA ogłosił, że kolorem roku w 2027 będzie "dzika figa". Jest to kolor dość nietypowy – z jednej strony można go określić jako głęboki, roślinny, naturalny fiolet, z drugiej strony nawiązuje też do wyblakłej winnej czerwieni.

"Dzika figa" kolorem roku według Przewodnika po Stylu IKEA

Skąd się wziął ten pomysł? Według IKEA wynika on z analizy, jak zmienia się życie w naszych domach. "Przewodnik po Stylu IKEA na rok 2027 celebruje trendy zakorzenione w praktycznych, codziennych rozwiązaniach (...) kolor roku IKEA stanowi odzwierciedlenie tego podejścia. Pełen charakteru i zaskakujących nut, wnosi głębię oraz odwagę do codziennych wnętrz" – zachwala pomysł Abbey Stark z IKEA.

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Szwedzka sieć twierdzi, że dzika figa "dobrze komponuje się z ciepłymi odcieniami drewna i barwami neutralnymi, ale równie dobrze prezentuje się w zestawieniu z bardziej żywymi kolorami, takimi jak 'Electric Blue' (red. – elektryzujący błękit) czy 'Rebel Pink' (red. – buntowniczy róż)".

Tu warto się na moment zatrzymać. Wzmianka o Electric Blue i Rebel Pink nie jest przypadkowa. Są to kolory, które były ujęte w Przewodniku po Stylu amerykańskiej IKEA w latach 2025 i 2026.

Nie były to kolory roku "na papierze", a sieć faktycznie wdrożyła produkty, które czerpały z nich inspirację. W przypadku "buntowniczego różu" mowa o szklankach, naczyniach, poduszkach, świeczkach, głośnikach czy świecznikach. W praktyce możemy więc spodziewać się, że do oferty sklepu trafią produkty w nowym kolorze roku. W amerykańskich sklepach IKEA już teraz możemy natrafić na "dzikofigowe":

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sztuczne kwiatki, tablice, świeczki, lampki, stoliki, regały (w tym legendarny Kallax), naczynia, krzesła, szafy PAX / VIKANES.

Pytanie tylko, czy ten pomysł znajdzie zastosowanie w polskich wnętrzach.

Dzika figa jest ciemna i niezbyt minimalistyczna

W ofercie IKEA dominują ciemne brązy, szarości, czernie i biele. Ciemny, bordowy kolor to na pewno odważny pomysł, ale biorąc pod uwagę polskie trendy, "wild fig" lepiej chyba traktować jako niezobowiązującą ciekawostkę.

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Problemem tego koloru jest pochłanianie światła i "dominowanie" wystroju. Tak ciężkie kolory nadają się do stosunkowo rozległych aranżacji. Biorąc pod uwagę, jakie trendy nad Wisłą potrafią zyskiwać fanów w ostatnim czasie – np. minimalistyczny wabi-sabi, quiet luxury czy nawet delikatne boho – dzika figa w naszych wnętrzach może mieć pod górkę.

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Choć z drugiej strony tego typu kolor był obecny w polskich wnętrzach już wcześniej. U schyłku PRL-u śliwkowe motywy były bardzo popularne. Może to być zaleta – jeśli taki "vintage" do nas przemawia – lub wada – gdy trendy z PRL wysłaliśmy na zasłużoną emeryturę.