Szwedzki gigant meblarski postanowił zerwać z bezpieczną nudą i na 2027 rok przygotował kolor roku, który w polskich domach może wywołać spore zamieszanie. I to nie tylko dlatego, że jest ciemny i ponury.
Amerykański oddział IKEA ogłosił, że kolorem roku w 2027 będzie "dzika figa". Jest to kolor dość nietypowy – z jednej strony można go określić jako głęboki, roślinny, naturalny fiolet, z drugiej strony nawiązuje też do wyblakłej winnej czerwieni.
"Dzika figa" kolorem roku według Przewodnika po Stylu IKEA
Skąd się wziął ten pomysł? Według IKEA wynika on z analizy, jak zmienia się życie w naszych domach. "Przewodnik po Stylu IKEA na rok 2027 celebruje trendy zakorzenione w praktycznych, codziennych rozwiązaniach (...) kolor roku IKEA stanowi odzwierciedlenie tego podejścia. Pełen charakteru i zaskakujących nut, wnosi głębię oraz odwagę do codziennych wnętrz" – zachwala pomysł Abbey Stark z IKEA.
Szwedzka sieć twierdzi, że dzika figa "dobrze komponuje się z ciepłymi odcieniami drewna i barwami neutralnymi, ale równie dobrze prezentuje się w zestawieniu z bardziej żywymi kolorami, takimi jak 'Electric Blue' (red. – elektryzujący błękit) czy 'Rebel Pink' (red. – buntowniczy róż)".
Tu warto się na moment zatrzymać. Wzmianka o Electric Blue i Rebel Pink nie jest przypadkowa. Są to kolory, które były ujęte w Przewodniku po Stylu amerykańskiej IKEA w latach 2025 i 2026.
Nie były to kolory roku "na papierze", a sieć faktycznie wdrożyła produkty, które czerpały z nich inspirację. W przypadku "buntowniczego różu" mowa o szklankach, naczyniach, poduszkach, świeczkach, głośnikach czy świecznikach. W praktyce możemy więc spodziewać się, że do oferty sklepu trafią produkty w nowym kolorze roku. W amerykańskich sklepach IKEA już teraz możemy natrafić na "dzikofigowe":
- sztuczne kwiatki,
- tablice,
- świeczki,
- lampki,
- stoliki,
- regały (w tym legendarny Kallax),
- naczynia,
- krzesła,
- szafy PAX / VIKANES.
Pytanie tylko, czy ten pomysł znajdzie zastosowanie w polskich wnętrzach.
Dzika figa jest ciemna i niezbyt minimalistyczna
W ofercie IKEA dominują ciemne brązy, szarości, czernie i biele. Ciemny, bordowy kolor to na pewno odważny pomysł, ale biorąc pod uwagę polskie trendy, "wild fig" lepiej chyba traktować jako niezobowiązującą ciekawostkę.
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Problemem tego koloru jest pochłanianie światła i "dominowanie" wystroju. Tak ciężkie kolory nadają się do stosunkowo rozległych aranżacji. Biorąc pod uwagę, jakie trendy nad Wisłą potrafią zyskiwać fanów w ostatnim czasie – np. minimalistyczny wabi-sabi, quiet luxury czy nawet delikatne boho – dzika figa w naszych wnętrzach może mieć pod górkę.
Choć z drugiej strony tego typu kolor był obecny w polskich wnętrzach już wcześniej. U schyłku PRL-u śliwkowe motywy były bardzo popularne. Może to być zaleta – jeśli taki "vintage" do nas przemawia – lub wada – gdy trendy z PRL wysłaliśmy na zasłużoną emeryturę.
IKEA nie kryje się z tym, że jednym z flagowych założeń trendów na 2027 rok będzie "New Nostalgia", która ma połączyć nowoczesne wzornictwo z tym pochodzącym z połowy XX wieku. Poza tym sieć zapowiedziała trzy inne style, które rządzić będą mieszkaniami od stycznia. Mowa tu o "Color Block Party", który ma być wyrazisty, pełen kontrastów i wnoszący energię, "Whimsical Wonder", czyli styl łączący kwiaty, paski, tekstury, tkaniny i wiele różnych warstw naraz, oraz "Mindful Minimalism", czyli dziecko hygge i wcześniej wspomnianego wabi-sabi, który ma sprawić, by wnętrze było spokojne, stonowane, proste, ale także praktyczne w szwedzkim tego słowa rozumieniu.