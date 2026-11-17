Decyzja Netflxa ucieszy fanów Fot. K. Grabowska / Netflix

Doktor Łazarz jeszcze nie odłożył skalpela. Netflix oficjalnie potwierdził drugi sezon "Znieczulenia", pierwszego polskiego serialu medycznego platformy. Trudno się dziwić: produkcja z Leszkiem Lichotą podbiła nie tylko Polskę, ale i spory kawałek świata. To kolejny sukces polskiego serialu spod szyldu giganta streamingu.

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Fani mogą odetchnąć z ulgą, a raczej wziąć głęboki wdech przed kolejną krwawą operacją. Netflix ogłosił, że "Znieczulenie" powróci z drugim sezonem. Daty premiery ani szczegółów fabuły na razie nie znamy. Wiadomo tylko, że nowe odcinki sprawdzą, czy konsekwencje dawnych decyzji zmuszą Łazarza do zmiany metod.

Decyzja absolutnie nikogo nie zaskakuje. Wystarczyła doba od premiery 4 listopada, by "Znieczulenie" wskoczyło na szczyt polskiego Top 10 Netfliksa, z którego do dziś nie zeszło. Serial trafił też do rankingów m.in. na Węgrzech, Słowacji, w Czechach, Austrii, Niemczech, Włoszech, Argentynie, Wenezueli i Chile. W globalnym zestawieniu seriali nieanglojęzycznych zajął 5. miejsce.

"Znieczulenie" z Leszkiem Lichotą, czyli "polski House” na prowincji

Przypomnijmy: Leszek Lichota gra w "Znieczuleniu" Dawida Łazarza, wybitnego, ale aroganckiego neurochirurga, którego kariera w wielkim szpitalu sypie się po śmiałej i nieudanej operacji. Lekarz ląduje w szpitalu powiatowym w Suwałkach, gdzie jego skłonność do naginania przepisów w imię ratowania pacjentów budzi zarówno podziw, jak i kontrowersje. Nic dziwnego, że od razu porównywano go do doktora House'a, a widzowie – podobnie jak w przypadku "SOR-u" – snuli analogie do "The Pitt", medycznego hitu z Hollywood.

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Na ekranie Lichocie (który wcześniej grał już lekarza w "Znachorze") partnerują m.in. Karolina Gruszka, Aleksandra Popławska, Filip Kowalewicz, Dorota Kolak, Masza Wągrocka i Krzysztof Stelmaszyk. Serial wyreżyserował Łukasz Ostalski, a przy medycznych realiach pomagał twórcom Neal Baer, lekarz i producent kultowego "Ostrego dyżuru". Widzowie i krytycy są zgodni co do jednego: to serial Lichoty. Aktor znów udowadnia, że potrafi udźwignąć produkcję na własnych barkach, choć życiową rolę zaliczył jako kapitan Rebrow w "Watasze". Samo "Znieczulenie" ma na Filmwebie wysokie noty: 7,6/10 od widzów i 7/10 od krytyków.

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Polskie seriale Netfliksa w natarciu

"Znieczulenie" to kolejny dowód, że polskie produkcje Netfliksa mają się świetnie. Tak świetnie, że doczekują się kontynuacji (a Netflix bardzo lubi kasować dobre seriale...). Najlepszym przykładem jest uwielbiane "1670", które stało się pierwszym polskim serialem oryginalnym platformy, który doczeka się aż czterech sezonów. Bartłomiej Topa ogłosił to w sierpniu, wykluwając się z... wielkiego jaja we wrocławskiej Hali Stulecia, a nowe przygody Jana Pawła zobaczymy w 2027 roku.

Drugi sezon dostały też "Matki pingwinów", czuły serial o rodzicielstwie dzieci z atypowością i niepełnosprawnościami, który po powrocie w październiku w dobę został numerem jeden w Polsce. Kontynuację na 2027 rok ma także kryminał "Idź przodem, bracie". Również większość polskich miniseriali Netfliksa osiągało w ostatnich latach ogromny sukces – od "Heweliusza" po "Ołowiane dzieci".