Plakat nad łóżkiem to początek. Polscy kierowcy pokazali, jak spełnia się marzenie o Audi RS Materiały prasowe Audi

Są w motoryzacji samochody, które wybiera się z kalkulatorem w ręku, bo ma być rozsądny bagażnik, niskie spalanie i bezproblemowy dojazd do pracy. I są takie, które siedzą człowiekowi w głowie na długo przed tym, zanim w ogóle odbierze prawo jazdy. Właśnie o tej drugiej grupie opowiada projekt "Audi RS stories", w którym pięciu kierowców pokazało, że droga do sportowego modelu z Ingolstadt rzadko wygląda tak samo.

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W świecie czterech pierścieni skrót RS to nic innego jak niemieckie RennSport. Dla jednych to po prostu najmocniejsze wersje w cenniku, ale w praktyce chodzi o specyficzną mieszankę, z której marka zrobiła swój znak rozpoznawczy.

Z jednej strony dostajemy osiągi, precyzję prowadzenia i legendarny napęd quattro wywodzący się wprost ze sportów motorowych. Z drugiej normalne, funkcjonalne auto, którym można pojechać po zakupy czy w długą trasę.

Najlepiej widać to na przykładzie kultowego Audi RS6 Avant. To samochód, który od lat udowadnia, że rodzinne kombi z przestronnym wnętrzem może jednocześnie dawać emocje zarezerwowane dotąd dla rasowych aut sportowych. Tyle że same konie mechaniczne i czasy przyspieszenia to dopiero połowa historii. Drugą dopisują ludzie, którzy przez lata budowali swoją relację z tą serią.

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Od gazety w rękach dziesięciolatka do garażu pełnego RS-ów

Historia Martina Langa brzmi jak klasyczny scenariusz motoryzacyjnego bakcyla, który nie chce odpuścić. Wszystko zaczęło się w 2000 roku. Martin miał wtedy zaledwie dziesięć lat i zaczytywał się w prasowym teście pierwszego Audi RS4 B5.

Najbardziej działała na wyobraźnię sylwetka – masywna, z wyraźnie poszerzonymi nadkolami, łącząca rodzinny charakter ze sportowym pazurem. Na realizację tamtego impulsu trzeba było jednak poczekać.

Szesnaście lat później Martin kupił swoje pierwsze RS4. Na tym się nie skończyło, bo dziś w jego garażu stoją dwa egzemplarze Audi RS6 oraz superauto Audi R8, a na co dzień korzysta z elektrycznego Audi Q6 e-tron.

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– Pamiętam, jak w wieku dziesięciu lat czytałem test pierwszego Audi RS4 B5 i nie mogłem oderwać wzroku od jego sylwetki. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że kilkanaście lat później kupię własne RS4. Dziś, kiedy patrzę na swoją motoryzacyjną historię, widzę, że niektóre fascynacje wcale nie mijają z wiekiem. Po prostu z czasem stają się częścią życia – wspomina Martin Langa.

Zaczęło się od zbierania prospektów w Niemczech. Dziś cała rodzina jeździ RS-ami

Jeszcze dłużej na swój wymarzony samochód pracował Roman Książek. Jego motoryzacyjna zajawka sięga 1991 roku i wyjazdu zarobkowego do Niemiec. Zamiast marnować wolne popołudnia, chodził z kolegą po tamtejszych salonach samochodowych i zbierał katalogi oraz prospekty. Wtedy był to zupełnie inny świat, ale tamte obrazy zostały z nim na dobre.

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Przez kolejne dekady skupił się na budowaniu własnej firmy produkcyjnej, a marzenie o Audi RS6 stopniowo nabierało realnych kształtów. Przełom przyszedł w 2020 roku. Roman zobaczył nową generację modelu, umówił się na jazdę próbną i po kilku kilometrach wiedział, że to dokładnie to, na co czekał – połączenie potężnych osiągów, pewnego prowadzenia i wysokiego komfortu.

Co ciekawe, pasja szybko przestała być tylko jego sprawą. Dziś sportowe modele spod znaku czterech pierścieni zdominowały rodzinny podjazd: Roman jeździ Audi RS6, jego żona wybrała Audi RS7, a córka porusza się kompaktowym Audi RS3.

Wyzwania, które budują charakter. Inna droga do tego samego celu

Zupełnie inną perspektywę wnosi do "Audi RS stories" Tomasz Jakubowski. W jego przypadku na pierwszy plan wysuwają się ambicja, konsekwencja i gotowość do rzucania się na głęboką wodę. Dobrze ilustruje to okres studiów inżynierskich w Portugalii – wyjechał tam bez znajomości języka, a mimo to zdawał egzaminy po portugalsku.

Takie samo podejście towarzyszy mu w życiu zawodowym, gdzie ceni przekuwanie trudnych planów w konkretne efekty, czego przykładem był udział w ogromnej inwestycji w sektorze energetycznym. Choć jego historia nie zaczynała się od zbierania motoryzacyjnych katalogów, łączy go z pozostałymi bohaterami jedno: upór w dążeniu do wyznaczonych celów i długofalowe myślenie.

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Radek Kotarski i plakat, który przetrwał próbę czasu

Żeby jednak czuć motoryzację na głębokim poziomie, nie trzeba od razu zapełniać garażu sportowymi autami. Pokazuje to przykład Radka Kotarskiego, u którego fascynacja Audi RS narodziła się w najbardziej klasyczny sposób – od plakatu Audi RS6 wiszącego nad łóżkiem w czasach liceum. Wtedy zakup takiego samochodu wydawał się czystą abstrakcją.

Z biegiem lat młodzieńcza zajawka ewoluowała. Zamiast patrzeć wyłącznie na wygląd czy moc, Kotarski zaczął wgryzać się w historię marki i rozwiązania inżynieryjne, które ukształtowały sportowe modele Audi. Zabrało go to nawet w podróże śladami korzeni firmy – do Ingolstadt i Zwickau, gdzie na samochody patrzy się już nie tylko jak na maszyny, ale też jak na ważny element kultury technicznej.

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– Pamiętam plakat Audi RS6, który wisiał nad moim łóżkiem jeszcze w czasach liceum. Z perspektywy czasu fascynujące jest dla mnie to, jak długo potrafi towarzyszyć nam jedno motoryzacyjne marzenie. Dziś interesuje mnie już nie tylko sam samochód, ale też jego historia, pomysł, który za nim stoi, i ludzie, którzy go stworzyli – przyznaje Radek Kotarski.

Michał Kościuszko na torze. Osiągi to nie tylko gaz w podłodze

Kropką nad i w całym projekcie było spotkanie teorii z praktyką, czyli wyjazd na tor pod okiem Michała Kościuszki. Kierowca rajdowy, wicemistrz świata juniorów JWRC i ambasador Audi w Polsce patrzy na słowo "performance" zupełnie inaczej niż przeciętny kierowca. W motorsporcie sama prędkość niczego nie załatwia – liczą się koncentracja, powtarzalność, odpowiednie przygotowanie i chłodna ocena sytuacji.

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Z perspektywy człowieka spędzającego lata na odcinkach specjalnych prawdziwe osiągi zaczynają się wtedy, gdy kierowca rozumie zachowanie samochodu, czuje jego reakcje i zna granice własnych umiejętności. To ciągły proces doskonalenia, a nie ślepa pogoń za liczbami na prędkościomierzu.

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