"Batman 2" ma być pożegnaniem Matta Reevesa i Roberta Pattinsona z serią Fot. materiał prasowy

Robert Pattinson długo nie będzie chronił Gotham City przed złem. "Batman 2", w którym nowy odtwórca roli Jamesa Bonda wciela się w Mrocznego Rycerza, zamknie ważny rozdział w historii ekranowego uniwersum DC. Doniesienia wskazują na to, że praca dla MI6 stanie się priorytetem dla brytyjskiego aktora. Co dalej?

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W połowie listopada Amazon MGM Studios ogłosiło nowinę, na którą czekali miłośnicy szpiega gustującego w martini "wstrząśniętym, nie mieszanym". Do służby w imieniu Jego Królewskiej Mości oddelegowało Roberta Pattinsona, który wygrał w wyścigu o posadę w MI6 m.in. z Joshem O'Connorem ("La chimera"), Nicholasem Houltem ("Nosferatu") i Jackiem Lowdenem ("Kulawe konie"). Decyzja dotycząca wyboru następcy Daniela Craiga ("Na noże") podsyciła obawy widzów czekających na powrót Bruce'a Wayne'a.

W związku ze zmianami na najwyższym szczeblu DC Studios, które w październiku – po przejęciu Warner Bros. Discovery przez Paramount – stało się częścią koncernu Skydance, fani zaczęli poważnie martwić się o dalsze losy drugiej części "Batmana" Matta Reevesa ("Projekt: Monster"), tworzonej pod szyldem kanonu Elseworlds. Zagraniczne media od dłuższego czasu nie wróżą dobrze temu tytułowi. Najnowsze ustalenia nie brzmią najlepiej.

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"Batman 2" ma być ostatnim filmem z Robertem Pattinsonem w roli superbohatera

"Batman 2" niemal od początku miał pod górkę, a jego premierę opóźniano aż trzy razy. Ostateczna data wejścia filmu na ekrany kin przypada na luty 2028 roku. Na początku października tego roku prace na planie zdjęciowym sequela zostały wstrzymane z powodu rodzinnych spraw Matta Reevesa. Reżyser i scenarzysta zdecydował się na tymczasową przerwę, powierzając stery Stevenowi Soderberghowi, twórcy serialu "The Knick" i dramatu sądowego "Erin Brockovich", który swego czasu pracował z Adamem Driverem ("Historia małżeńska") nad projektem "Polowanie na Bena Solo" (w ramach uniwersum "Gwiezdnych wojen").

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Zamieszanie wokół kontynuacji Mrocznego Rycerza w wykonaniu Roberta Pattinsona nabiera nowych barw. Według raportu niezależnego serwisu rozrywkowego The InSneider "Batman 2" będzie ostatnim filmem Reevesa osadzonym w Gotham City. To ma oznaczać również pożegnanie z obecnym odtwórcą Bruce'a Wayne'a.

Dodatkowo TheWrap donosiło, że brytyjski aktor, który w 2026 roku zaliczył premiery "Dramy", "Odysei" i "Primetime", miał wycofać się z umowy zakładającej produkcję trzeciego filmu na podstawie komiksów DC. Taką decyzję miał podjąć tuż przed podpisaniem kontraktu z właścicielami praw dystrybucyjnych do serii o agencie 007.

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"Batman" w wydaniu Reevesa oraz Pattinsona był obietnicą nastania naprawdę intrygującej ery dla Bruce'a Wayne'a, którego przedtem ożywili na srebrnym ekranie m.in. Christopher Nolan ("Batman: Początek") i Zack Snyder ("Liga Sprawiedliwości"). "To najbardziej ludzka i realistyczna wersja superbohatera od lat, która idealnie pasuje do naszych mrocznych, kryzysowych czasów" – tak film z 2022 roku recenzowała Ola Gersz z Działu Rozrywka w naTemat. Wielka szkoda, że jako widzowie otrzymamy taki, a nie inny finał, nie zdążywszy nawet na dobre posmakować potencjału tkwiącego w tym wariancie człowieka-nietoperza.