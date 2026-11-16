Robert Pattinson nowym Bondem Fot. materiały prasowe z "Primetime" i "Skyfall" / montaż: naTemat

To już oficjalne! Nowym Jamesem Bondem został Robert Pattinson. To zaskoczenie, bo nazwisko brytyjskiej gwiazdy nie pojawiało się raczej wśród faworytów, a zaczęło wypełzać dopiero w ostatnich dniach. Nie ma jednak raczej wątpliwości, że 40-latek sobie poradzi.

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Amazon MGM Studios ogłosiło nowinę w poniedziałek 16 listopada w stylu godnym agenta Jej, a dziś Jego Królewskiej Mości. Oficjalne profile Jamesa Bonda w mediach społecznościowych nagle wyczyściły wszystkie wcześniejsze posty, a zamiast nich pojawił się enigmatyczny komunikat: "Identity confirmed", czyli "tożsamość potwierdzona". Chwilę później studio opublikowało krótkie nagranie, na którym Pattinson wyłania się z cienia z pistoletem w dłoni.

Robert Pattinson to nowy James Bond

"James Bond to jedna z najbardziej legendarnych postaci w historii kina, a powierzenie mi roli agenta 007 jest największym zaszczytem w moim życiu" – powiedział Robert Pattinson w oświadczeniu. "Jestem ogromnie wdzięczny Denisowi, Amy, Davidowi, Tanyi i wszystkim w Amazon MGM Studios za to, że we mnie uwierzyli. Stwierdzenie, że ta rola jest spełnieniem moich marzeń, byłoby niedopowiedzeniem. Nie mogę się doczekać tej współpracy i pracy nad projektem z tak fantastycznym zespołem" – dodał.

Nie mniej zachwycony jest Denis Villeneuve, który wyreżyseruje 26. film o agencie 007. – Przede wszystkim chcę wyrazić głęboką wdzięczność wspaniałym aktorom, którzy towarzyszyli nam w tej podróży. (...) Byliśmy otoczeni niezwykłymi talentami, ale może być tylko jeden 007. Jestem przeszczęśliwy, że mogę powitać Roberta Pattinsona jako naszego nowego Jamesa Bonda. Ma w sobie ponadczasową duszę 007 i wnosi zupełnie nowego ducha. Nie mogę się doczekać, aż zaczniemy – powiedział reżyser "Diuny".

Producenci Amy Pascal i David Heyman przekonują, że "dziedzictwo tej postaci jest w świetnych rękach". Ich zdaniem nieustraszoność Pattinsona jako aktora, jego autoironiczny dowcip i umiejętność ciągłego wymyślania się na nowo czynią z niego "idealnego Bonda na nasze czasy".

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40-letni Pattinson pokonał faworytów

Pattinson zostaje siódmym aktorem w roli Bonda w oficjalnej serii i pierwszym w erze Amazona. Przejmuje pałeczkę po Danielu Craigu, który pożegnał się z agentem 007 w 2021 roku w "Nie czas umierać". To zarazem pierwszy casting na Bonda bez udziału rodziny Broccolich, która przez ponad sześć dekad trzymała pieczę nad serią.

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Wybór może zaskakiwać, ale tylko na pierwszy rzut oka. Pattinson i Villeneuve dopiero co pracowali razem przy "Diunie: Części Trzeciej", która trafi do kin 18 grudnia. Już w pierwszym zwiastunie Pattinson ukradł show i był nie do poznania. Najwyraźniej Villeneuve wiedział, co robi.

Od wampira do agenta 007

Kariera Pattinsona to jedna z najciekawszych przemian w Hollywood. Zaczynał jako Cedrik Diggory w "Harrym Potterze i Czarze Ognia", a światową sławę i uwielbienie nastolatek przyniósł mu Edward Cullen ze "Zmierzchu". Zamiast jednak odcinać kupony od wampirzej sagi, postawił na kino autorskie i ryzykowne role: "Good Time" braci Safdie, "Lighthouse" Roberta Eggersa czy "Tenet" Christophera Nolana.

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Potem przyszedł "Batman" Matta Reevesa, w którym udowodnił, że potrafi udźwignąć wielką franczyzę i nie zgubić w niej siebie. "Mickey 17" Bong Joon-ho tylko potwierdził, że Pattinson jest prawdziwym kameleonem. W tym roku zobaczyliśmy go w "Dramie" z Zendayą, "Odysei" Nolana i inspirowanym faktami "Primetime", przed nim "Diuna: Część trzecia", a obecnie trwają zdjęcia do "Batmana: Części II". Aktor ma też polski akcent w karierze: jako producent wykonawczy pracuje nad remakiem "Opętania" Andrzeja Żuławskiego.

Nowy Bond, nowa era

Za nowym Bondem stoi drużyna marzeń. Reżyseruje Villeneuve, jeden z najlepszych współczesnych reżyserów, twórca "Diuny", "Blade Runnera 2049" i "Nowego początku", a scenariusz pisze Steven Knight, twórca "Peaky Blinders". Producentami są Amy Pascal i David Heyman, a producentką wykonawczą Tanya Lapointe. Amazon przejął kreatywną kontrolę nad serią w lutym 2025 roku i od tamtej pory konsekwentnie buduje nową erę agenta 007.