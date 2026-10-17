Dlaczego "Primetime" poradził sobie lepiej w kinach od "Diggera" i "The Social Reckoning"? Fot. materiał prasowy. Montaż: naTemat

Kino nie obroni się wyłącznie dużymi nazwiskami, czego świetnym przykładem jest "Digger" Alejandro Gonzáleza Iñárritu z Tomem Cruisem. Dla współczesnych widzów ogromne znaczenie ma marketing w social mediach, choć na co dzień nie zdajemy sobie z tego sprawy. Mając za przeciwnika bogate oferty serwisów streamingowych, filmy zmierzające na duży ekran muszą wykazywać się znacznie większą kreatywnością.

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Śledząc sekcje poświęcone kinu w mediach społecznościowych, dostrzeżemy, że mnóstwo osób nie miało bladego pojęcia o nowym dziele reżysera "Birdmana" i "Zjawy". "Digger" Alejandro Gonzáleza Iñárritu oczywiście nie pojawił się znikąd, aczkolwiek większym zainteresowaniem od samego początku cieszył się raczej wśród kinomanów niż przeciętych widzów. Film krytykowano z powodu marnego marketingu dość mocno bazującego na metamorfozie Toma Cruise'a. Spoty promocyjne nie wchodziły w szczegóły dotyczące satyry, za którą – jeszcze przed premierą – gwiazdorowi "Top Guna" zaczęto wróżyć nominację do Oscara.

W weekend otwarcia "Digger", którego budżet oszacowano na około 160 mln dolarów, zarobił jedynie 8 mln USD w Ameryce Północnej. Według ustaleń amerykańskiego tygodnika rozrywkowego "Variety" film ma przynieść 245 mln dolarów straty Warner Brosowi (i to w momencie transakcji Warner Bros. Discovery-Paramount). Dla artystów pokroju Iñárritu wyniki box office nie muszą mieć dużego znaczenia, za to dla wytwórni już tak.

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"Digger" i "The Social Reckoning" przegrywają z "Primetime". Kino musi żyć w zgodzie z social mediami

Przypadek "Diggera" udowadnia, że oryginalne historie i wielkie nazwiska w obsadzie nie są wystarczającą przynętą na współczesnego odbiorcę. Startujący w tym samym tygodniu w Polsce "The Social Reckoning" Aarona Sorkina też zawalił sprawę, w premierowy weekend zarabiając w kasach biletowych tylko 5,5 mln dolarów (przy budżecie w wysokości około 30 mln USD). To naturalne, że w dobie pędzącego na łeb na szyję rozwoju sztucznej inteligencji większą uwagą od spóźnionego o kilka lat filmu o Marku Zuckerbergu (dyrektorze generalnym Mety) będzie cieszył się nadchodzący "Artifical" Luki Guadagnina o Samie Altmanie, szefie firmy OpenAI.

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Zarówno "Digger", jak i "The Social Reckoning" poległy na podobnym polu. Marketing obu filmów wydawał się przestarzały, przynajmniej pod kątem jego obecności (bliższej jednak definicji nieobecności) w mediach społecznościowych (m.in. na TikToku), które mają wielką moc w przyciąganiu tłumów do sal kinowych. Widzowie znużeni ciągłymi remake'ami, sequelami, prequelami i rebootami potrzebują czegoś więcej niż zwykłej obietnicy oryginalności. Hollywood samymi topowymi nazwiskami też niczego nie ugra.

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Thriller psychologiczny "Primetime" Lance'a Oppenheima, który w polskich kinach jest bezpośrednią konkurencją "Diggera" i "The Social Reckoning", umiejętnie wycisnął cały potencjał tkwiący w marketingu, dorabiając się w weekend otwarcia 18,8 mln dolarów (jego budżet miał wynieść 15 mln USD).

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Pomijając intrygujący wątek dziennikarza Chrisa Hansena, byłego gospodarza głośnego programu "To Catch a Predator" stacji NBC, twórcy "Primetime" zahipnotyzowali widownię zapowiedzią "roli życia" Roberta Pattinsona, który dawno temu zerwał z łatką błyszczącego wampira i stał się ulubieńcem milenialsów oraz pokolenia Z, artystyczną wizją wpisaną w popularne studio A24, a także debiutem aktorskim fenomenalnej indiefolkowej wokalistki Phoebe Bridgers.

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