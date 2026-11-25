Zamieszanie wokół Collegium Humanum. Wnioski ws. Hołowni i Koboski utknęły. Fot. paparazzza/OleksSH/shutterstock/ @michalkobosko/X, montaż: INNPoland

Prokuratura przygotowała pięć wniosków o uchylenie immunitetów w sprawie Collegium Humanum, ale do Sejmu wysłała tylko trzy. Wśród pominiętych dokumentów znalazły się te dotyczące Szymona Hołowni i Michała Koboski. Jak to możliwe, skoro wszystkie miały być gotowe już od miesięcy?

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Jak ustaliła "Rzeczpospolita", projekty wszystkich pięciu wniosków powstały już w lutym, a ich przygotowanie zakończyło się pod koniec października. Jednak 23 listopada do Sejmu przekazano tylko trzy dokumenty.

Wnioski ws. Hołowni i Koboski nie trafiły do Sejmu. Były gotowe od miesięcy

W poniedziałek rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak poinformowała o wysłaniu marszałkowi Sejmu wniosków ws. Ewy Leniart, Daniela Milewskiego i Michała Kołodziejczaka. Dokumenty mają związek ze śledztwem prowadzonym przez Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach. Postępowanie dotyczy Pawła Cz., byłego rektora Collegium Humanum, oraz innych osób.

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Według informacji gazety dokumenty przeanalizowano w Prokuraturze Krajowej, a ostateczną opinię miał wydać jej szef Dariusz Korneluk. Prace zakończyły się pod koniec października. Wszystkie wnioski zaakceptował również prokurator Piotr Żak, który prowadzi śledztwo dotyczące Collegium Humanum.

Trzy dni przed wysłaniem dokumentów prokurator generalny Waldemar Żurek zawiesił Beatę Marczak na 6 miesięcy, do 19 maja 2027 roku. Wszczął też wobec niej postępowanie służbowe w związku z podejrzeniem przewinienia dyscyplinarnego.

Beata Marczak odwołuje się od tej decyzji i nie chce na razie komentować sprawy. W rozmowie z dziennikiem przekazała, że czeka na rozstrzygnięcie sądu dyscyplinarnego.

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– Proszę w tej sprawie kontaktować się z biurem prasowym. Ja w tej chwili jestem zawieszona. Jestem na etapie sporządzania odwołania od tej decyzji i nie chciałabym się wypowiadać do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez sąd dyscyplinarny. A na wszystkie te pytania powinna odpowiedzieć Prokuratura Krajowa – powiedziała.

Dariusz Korneluk zaprzeczył z kolei, by wycofał którykolwiek z wniosków. – Nie udzielam żadnych komentarzy. Żadnego wniosku nie cofnąłem. Żaden wniosek, o ile wiem, nie został cofnięty. Koniec komentarza z mojej strony. Ja biorę odpowiedzialność za słowo – powiedział prokurator "Rzeczpospolitej".

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Nie wyjaśnił, czy do prokuratora generalnego przekazał trzy, czy pięć dokumentów. Anna Adamiak również nie odpowiedziała na pytanie, co stało się z wnioskami dotyczącymi Szymona Hołowni i Michała Koboski. O tym, że Szymon Hołownia może stracić immunitet w tle afery ws. Collegium Humanum, media pisały już w maju. Prokuratura nie ujawniła też, jakie zarzuty mogłyby usłyszeć obie osoby.

Afera Collegium Humanum. Śledczy przedstawili setki zarzutów

Jak pisaliśmy w naTemat, Collegium Humanum wraca jak bumerang – minister sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował o skierowaniu do Sejmu trzech wniosków o uchylenie immunitetów poselskich. Chodzi o Ewę Leniart, Daniela Milewskiego z Prawa i Sprawiedliwości oraz Michała Kołodziejczaka z Koalicji Obywatelskiej. Sprawy dotyczą podejrzeń o przyjmowanie i wręczanie korzyści majątkowych. Dwie z nich są związane ze śledztwem dotyczącym Collegium Humanum.

Afera wokół Collegium Humanum dotyczy prywatnej uczelni, która miała sprzedawać dyplomy, w tym potwierdzające ukończenie studiów MBA z zakresu zarządzania. Wśród osób, które miały zdobywać takie dokumenty, byli również politycy.