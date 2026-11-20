Waldemar Żurek zawiesił swoją zastępczynię. Fot. Flickr / MS_GOV_PL

Beata Marczak pełniła do tej pory funkcję zastępcy prokuratora generalnego ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji. Tymczasem Waldemar Żurek podjął nagłą decyzję w sprawie jej zawieszenia. Zostanie przeprowadzone postępowanie wyjaśniające dotyczące sposobu sprawowania przez nią nadzoru służbowego.

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"Odsunąłem prokurator Beatę Marczak od obowiązków służbowych w pionie przestępczości zorganizowanej i korupcji na 6 miesięcy. Decyzja jest natychmiast wykonalna i zapadła w związku z postępowaniem wyjaśniającym Rzecznika Dyscyplinarnego dotyczącym sposobu sprawowania przez nią nadzoru. Nikt w prokuraturze nie stoi ponad prawem ani poza kontrolą" – przekazał w poście na platformie X Waldemar Żurek.

Prok. Marczak odsunięta od czynności służbowych na 6 miesięcy

Obszerniejszy komunikat w tej sprawie wydała rzecznika prokuratora generalnego Anna Adamiak. Wspomniane postępowanie w sprawie działań Marczak zostało wszczęte 10 listopada. Żurek powołał na rzecznika dyscyplinarnego w tej sprawie prok. Jakuba Mytycha.

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Teraz zostanie dokładnie sprawdzone, czy zastępczyni prokuratora generalnego prawidłowo prowadziła nadzór służbowy nad sprawami pozostającymi we właściwości Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji oraz podległych mu wydziałów zamiejscowych. Pojawiły się bowiem podejrzenia o możliwości "popełnienia przewinienia dyscyplinarnego polegającego na oczywistej i rażącej obrazie przepisów prawa lub uchybieniu godności urzędu".

Prokurator generalny podjął taką decyzję ze względu na charakter wykonywanych obowiązków przez Marczak oraz – jak to ujęto w oświadczeniu – "wątpliwości dotyczące należytego sprawowania nadzoru nad sprawami prowadzonymi w podległym pionie ds. przestępczości zorganizowanej". "Dalsze pełnienie obowiązków przez Panią prokurator mogłoby bowiem negatywnie wpływać na działalność Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji" – wskazano.

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Zawieszenie Beaty Marczak ma charakter zabezpieczający. Nie przesądza o tym, czy dopuściła się jakichkolwiek nieprawidłowości. "Od decyzji Prokuratora Generalnego przysługuje odwołanie do sądu dyscyplinarnego. Decyzja jest jednak natychmiast wykonalna" – przypomniała prok. Adamiak.To nie pierwszy taki ruch szefa resortu, bo kilka miesięcy temu minister Żurek zawiesił znanego sędziego Łukasza Piebiaka.

Marczak powołana jeszcze za czasów Ziobry

Marczak pełniła funkcję Zastępcy Prokuratora Generalnego ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji od marca 2017 roku. Została mianowana na to stanowisko przez ówczesnego ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobrę. Dziś role się odwróciły i to prokuratura idzie po Zbigniewa Ziobrę. Nazwisko Marczak pojawiło się też w zestawieniu, w którym prokurator Ewa Wrzosek ujawniła zarobki prokuratorów z czasów Ziobry. Te kwoty warto porównać z tym, ile zarabia prokurator w Polsce na niższych szczeblach.

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Natomiast pracę w wymiarze sprawiedliwości rozpoczęła już w latach 90. Od lat była związana z Łodzią. "Po odbyciu asesury prokuratorskiej została powołana na stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej Łódź – Bałuty w Łodzi. Od 1999 roku do 2003 roku pracowała w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi, a następnie – do 2007 roku, w Prokuraturze Apelacyjnej w Łodzi" – czytamy na oficjalnie stronie gov.pl.