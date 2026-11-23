Afera Collegium Humanum wraca jak bumerang Fot. Shutterstock

Afera Collegium Humanum wraca za sprawą kolejnych polityków. Waldemar Żurek poinformował o skierowaniu do Sejmu wniosków o uchylenie immunitetów Michałowi Kołodziejczakowi, Danielowi Milewskiemu i Ewie Leniart.

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Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował o skierowaniu do Sejmu wniosków o uchylenie immunitetów trzem posłom. Chodzi o Ewę Leniart, Daniela Milewskiego z Prawa i Sprawiedliwości oraz Michała Kołodziejczaka z Koalicji Obywatelskiej. Sprawy dotyczą podejrzeń o przyjęcie i wręczenie korzyści majątkowych, a dwie z nich są związane ze śledztwem w sprawie afery Collegium Humanum.

"Prokuratura musi mieć możliwość postawienia posłom zarzutów i przesłuchania ich w charakterze podejrzanych" – napisał szef MS. To nie pierwszy taki ruch prokuratora generalnego w ostatnich dniach – wcześniej Żurek podjął stanowcze kroki ws. Mejzy.

Zarzuty dla Michała Kołodziejczaka w sprawie Collegium Humanum. 35 tys. zł za fałszywe dyplomy

Jak przekazała rzeczniczka Prokuratora Generalnego i Prokuratury Krajowej prok. Anna Adamiak, w przypadku Michała Kołodziejczaka śledczy chcą przedstawić mu zarzuty dotyczące trzech zdarzeń. Według ustaleń prokuratury poseł miał wręczyć łącznie 35 tys. zł w zamian za dokumenty, które potwierdzają ukończenie studiów, których nie odbył.

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– Te przestępstwa związane są właśnie stricte z działalnością Collegium Humanum i miałyby polegać na wręczaniu przez pana posła korzyści majątkowej. Chodzi o trzy zdarzenia i w łącznej kwocie miało to być 35 tysięcy złotych – powiedziała Adamiak. Wątek toczy się w cieniu procesów, w których zapadły już pierwsze wyroki w aferze Collegium Humanum.

Pierwszy przypadek, opisywany już wcześniej w mediach w kontekście Michała Kołodziejczaka dotyczy 5 tys. zł przekazanych w zamian za dyplom licencjata z zarządzania na Collegium Humanum. Według prokuratury poseł miał podczas rekrutacji posłużyć się fałszywym zaświadczeniem o studiowaniu na innej uczelni. Później otrzymał dyplom, który miał potwierdzać ukończenie studiów, choć nie było to prawdą.

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Kolejne zdarzenie dotyczy 10 tys. zł za dyplom licencjata z administracji w Wyższej Szkole Nauk Prawnych i Administracji w Wołominie. Trzeci przypadek to 20 tys. zł przekazane w zamian za dyplom magistra administracji w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Warszawie.

Daniel Milewski i Ewa Leniart. Zarzuty w sprawie studiów LL.M., wiz oraz kampanii w Rzeszowie

Prokuratura wskazuje w przypadku Daniela Milewskiego trzy zdarzenia. Pierwsze z nich wiąże się z przekazaniem 1,5 tys. zł osobie uprawnionej do wystawiania dokumentów potwierdzających ukończenie studiów podyplomowych.

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Drugie dotyczy obietnicy wsparcia działalności uczelni przez urzędników Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W zamian poseł i bliska mu osoba mieli otrzymać świadectwa ukończenia studiów podyplomowych Master of Laws (LL.M.), mimo że według śledczych nie uczestniczyli w zajęciach.

Prokuratura bada również podejrzenie płatnej protekcji w sprawach wizowych. Milewski miał otrzymać korzyść o wartości ponad 15 tys. zł w postaci opłaconego przelotu i pobytu w Indiach. W zamian miał pośredniczyć w sprawach dotyczących wiz dla obywateli państw azjatyckich, którzy chcieli studiować na wskazanej uczelni, i wywierać naciski na przedstawicieli polskiej ambasady.

Sprawa Ewy Leniart dotyczy kampanii przed wyborami uzupełniającymi na prezydenta Rzeszowa w 2021 roku. Według ustaleń prokuratury, między 31 marca a 13 czerwca, gdy pełniła funkcję wojewody podkarpackiego i kandydowała na prezydenta miasta, miała przyjąć łącznie 15,5 tys. zł.