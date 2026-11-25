Na zdjęciu samolot Cessna 210. Fot. shutterstock

Tragiczne wieści napłynęły z USA, a dokładnie z amerykańskiego stanu Missisipi. Samolot Cessna 210 runął do wody na północy Zatoki Meksykańskiej. W katastrofie zginęło 6 osób, w tym dzieci. Nurkowie wydobyli ich ciała z zatopionej maszyny.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Samolot rozbił się w północnej części Zatoki Meksykańskiej, między miastem Pascagoula w stanie Missisipi a wyspą Horn Island. Według zapisów z serwisu śledzącego ruch lotniczy FlightAware Cessna wystartowała z Nowego Orleanu w Luizjanie, a jej lotniskiem docelowym było Fort Myers na Florydzie.

Katastrofa samolotu w USA. 6 osób nie żyje

Agencja AP podała, że kontrolerzy lotu utracili kontakt z maszyną około godziny 15:45 (22:45 czasu polskiego). Na razie nie wiadomo, co było przyczyną tej katastrofy. Dochodzenie będą prowadzić Federalna Administracja Lotnictwa i Narodowa Rada Bezpieczeństwa Transportu.

REKLAMA

Rzecznik Straży Przybrzeżnej Juan Ros przekazał, że "początkowo służby znalazły unoszące się na wodzie kamizelki ratunkowe, tratwę i kabinę samolotu". Do akcji włączyli się nurkowie. Udało im się wyciągnąć z kadłuba ciała wszystkich pasażerów. Nie przeżyło czworo dorosłych oraz dwóch chłopców w wieku od 8 do 10 lat.

– To bolesny finał. Najgłębsze wyrazy współczucia kierujemy do rodzin i bliskich ofiar, którzy muszą zmierzyć się z niewyobrażalną stratą – powiedział Trevor Blount, koordynator misji poszukiwawczo-ratowniczej amerykańskiej Straży Przybrzeżnej, cytowany przez CNN.

REKLAMA

Zaledwie na początku listopada też doszło w USA do katastrofy

To kolejna w tym miesiącu katastrofa samolotu w Stanach Zjednoczonych. Na początku listopada, w południowej Florydzie, rozbił się prywatny odrzutowiec. Do wypadku doszło w okolicach Greenacres, na południu Florydy. Maszyna leciała z Austin w Teksasie na Bahamy. W pewnym momencie zmieniła kierunek lotu, wykonała ostry skręt w prawo i zaczęła gwałtownie opadać. Według dostępnych informacji znajdowała się wtedy na wysokości około 2,5 tys. metrów.

Samolot uderzył w ziemię w pobliżu ruchliwej, sześciopasmowej drogi i osiedla domów modułowych. Przed upadkiem zahaczył o drzewo i zerwał linie energetyczne. Chwilę później doszło do eksplozji, która utworzyła ogromną kulę ognia. Świadkowie porównali huk do uderzenia rakiety. W miejscu katastrofy powstał krater.

REKLAMA

Pilotka do ostatnich chwil utrzymywała kontakt z kontrolą ruchu lotniczego. Początkowo zgłaszała umiarkowane turbulencje i lekkie oblodzenie. W pewnym momencie nadała sygnał Mayday i poinformowała kontrolerów ruchu lotniczego, że samolot traci wysokość w tempie około 10 tys. stóp na minutę.

Prywatny odrzutowiec rozbił się i eksplodował. Moment katastrofy zarejestrowały kamery samochodowe. Nagrania z katastrofy samolotu, na których widać potężną kulę ognia, obiegły media społecznościowe. Według informacji przekazanych przez amerykańskie władze na pokładzie znajdowało się dziewięć osób. Żadna z nich nie przeżyła.