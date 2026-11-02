Prywatny odrzutowiec Learjet 60 rozbił się na Florydzie, a nagranie z momentu katastrofy obiegło media społecznościowe. Fot. X/Zrzut ekranu, montaż: naTemat

Prywatny odrzutowiec Learjet 60 rozbił się na Florydzie, a nagranie z momentu katastrofy obiegło media społecznościowe. Na pokładzie było dziewięć osób. Nikt nie przeżył.

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Do wypadku doszło w niedzielę 1 listopada w okolicach Greenacres, na południu Florydy. Prywatny odrzutowiec leciał z Austin w Teksasie na Bahamy. W pewnym momencie zmienił kierunek lotu, wykonał ostry skręt w prawo i zaczął gwałtownie opadać. Według dostępnych informacji znajdował się wtedy na wysokości około 2,5 tys. metrów.

Katastrofa samolotu na Florydzie

Samolot uderzył w ziemię w pobliżu ruchliwej, sześciopasmowej drogi i osiedla domów modułowych. Przed upadkiem zahaczył o drzewo i zerwał linie energetyczne. Chwilę później doszło do eksplozji, która utworzyła ogromną kulę ognia. Świadkowie porównywali huk do wystrzału rakiety. W miejscu katastrofy powstał krater.

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Pilotka do ostatnich chwil utrzymywała kontakt z kontrolą ruchu lotniczego. Początkowo zgłaszała umiarkowane turbulencje i lekkie oblodzenie. W pewnym momencie nadała sygnał Mayday i poinformowała kontrolerów ruchu lotniczego, że samolot traci wysokość w tempie około 10 tys. stóp na minutę.

Prywatny odrzutowiec rozbił się i eksplodował. Moment katastrofy zarejestrowały kamery samochodowe. Nagrania z katastrofy samolotu, na których widać potężną kulę ognia, obiegły media społecznościowe.

Dramatyczne nagranie z kokpitu

Według informacji przekazanych przez amerykańskie władze na pokładzie znajdowało się dziewięć osób. Żadna z nich nie przeżyła. Na razie nie ma potwierdzenia, czy w katastrofie ucierpieli również ludzie znajdujący się na ziemi.

Władze zarządziły ewakuację około 600 mieszkańców pobliskiego osiedla. Katastrofa samolotu w USA spowodowała też poważne zniszczenia infrastruktury, w tym sieci wodociągowej. Przywrócenie ruchu na uszkodzonym odcinku drogi może potrwać co najmniej 30 dni.

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