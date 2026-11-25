W 4. sezonie serialu "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy" zobaczymy największą katastrofę Drugiej Ery Śródziemia. Fot. materiał prasowy

Trzeci sezon "Władcy Pierścieni: Pierścieni Władzy" dobiegł końca. Sauron zaczyna ryzykowną grę, a jego ruch otwiera drogę do znacznie mocniejszego czwartego rozdziału tej swobodnej interpretacji twórczości J.R.R. Tolkiena. Fabuła zmierza ku dramatycznemu rozstrzygnięciu, jakiego w tym serialu fantasy jeszcze nie było.

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Tekst zawiera spoilery dot. serialu "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy" i uniwersum J.R.R. Tolkiena.

"Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy" od początku istnienia mierzy się z krytyką ze strony entuzjastów prozy J.R.R. Tolkiena. Adaptacja nie ma praw ani do "Silmarillionu", ani do "Niedokończonych opowieści" oraz "Historii Śródziemia" – tytuły te szczegółowo omawiają wydarzenia z przeniesionej na mały ekran Drugiej Ery Śródziemia. Scenariusz do produkcji Prime Video powstał zatem na podstawie "Władcy Pierścieni", jego dodatków, a także książki "Hobbit, czyli tam i z powrotem". W trakcie oglądania miłośnicy fantasy faktycznie odniosą wrażenie, że twórcom zabrakło dostępu do najdokładniejszych źródeł z Legendarium.

Jak skończył się 3. sezon "Władcy Pierścieni: Pierścieni Władzy"?

W trzecim sezonie "Pierścieni Władzy" po wiekach rozłąki Galadriela (Morfydd Clark) wreszcie odnajduje swojego męża, Celeborna (Jamie Campbell Bower), który był trzymany przez popleczników Saurona (Charlie Vickers) w więzieniu na górze Gundabad. W nowych odcinkach Númenorejczycy zostają sojusznikami elfów w walce przeciwko upadłemu Majarowi – zachłanny Ar-Pharazôn Złoty (Trystan Gravelle) zgodził się wysłać swoje wojska na kontynent po długich negocjacjach z Gil-galadem (Benjamin Walker), ostatnim Najwyższym Królem Noldorów w Śródziemiu, i półelfem Elrondem (Robert Aramayo), bratem Elrosa, pierwszego władcy ludzkiego królestwa Númenoru.

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W międzyczasie koronę władcy Khazad-dûm traci Durin IV (Owain Arthur), a jego miejsce na tronie zajmuje przebiegły brat, Thráin (Eddie Marsan), któremu zależy na siedmiu Pierścieniach Władzy, wykutych przez Celebrimbora w obecności Annatara, fałszywego wysłannika Valarów. Gandalf Szary (Daniel Weyman) próbuje zaś nawrócić mrocznego czarodzieja Pallanda (Ciarán Hinds), jednego z pięciu Istarich , których Valarowie wysłali do Śródziemia, by pomagać elfom i ludziom w starciu ze złem. Jeśli gubicie się w gąszczu imion, przypomnijcie sobie, kim są bohaterowie serialu "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy".

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W ósmym i zarazem finałowym odcinku trzeciego rozdziału serialowej adaptacji armia Númenoru pod dowództwem odzianego w złotą zbroję Ar-Pharazôna czeka na polu bitwy na ruch ze strony czających się w lesie wojsk Saurona. Wyspiarze, których Elrond podniósł na duchu, cytując słowa Elrosa traktującego śmiertelność człowieka jako dar, są gotowi oddać życie za sprawę. Władca Mordoru, słysząc okrzyki bitewne ludzi, odbiera je jako prośbę o śmierć. Sauron decyduje się sam stawić czoła sojuszowi ludzi i elfów. Klęka przed Ar-Pharazônem, okazując mu swoje poddaństwo. To oczywiście część długofalowego planu dawnego sługi Morgotha.

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Charlie Vickers jako Sauron w serialu "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy". Fot. materiał prasowy

"Pierścienie Władzy" pokażą w 4. sezonie upadek Númenoru. Serial jeszcze nie widział tak wielkiego wydarzenia

Czwarty sezon "Władcy Pierścieni: Pierścieni Władzy" otrzymał już zielone światło od Prime Video, a to oznacza, że w niedalekiej przyszłości ujrzymy na małym ekranie jeden z najciekawszych wątków historii wyspy położonej między Śródziemiem a Amanem. Sauron wykorzysta słabość pyszałkowatego Ar-Pharazôna, doprowadzając Númenor do moralnego rozkładu i odwrócenia się od Eru Ilúvatara, stwórcy Ardy.

Zgodnie z tolkienowską mitologią mistrz manipulacji, aby oczarować ludzkiego władcę, przybrał zwodniczą formę człowieka-czarodzieja, którego nazywano później Zigûrem. Sauron zdołał przekonać Ar-Pharazôna do oddania czci Melkorowi, a to przypieczętowało los Númenoru. Król złamał Zakaz Valarów i wypłynął razem z flotą w kierunku Błogosławionego Amanu. "Númenor runął, pochłonięty przez Morze, a Nieśmiertelne Kraje usunięto na zawsze spośród kręgów świata. Tak zakończyła się chwała Númenoru" – czytamy w Dodatku A znajdującym się na końcowych stronach "Powrotu Króla".

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W kontynuacji serialu powinniśmy spodziewać się również scen pokazujących, jak Wierni, Elendil i jego synowie – Isildur oraz Anárion – uciekają do Śródziemia z sadzonką Nimloth (Białego Drzewa Númenoru).

"Tam, w północno-zachodnich krainach, założyli númenorejskie królestwa na wygnaniu – Arnor i Gondor. [...] Sądzili, że tyle chociaż dobrego przyniosła ruina Númenoru, iż zginął w niej również Sauron. Mylili się jednak. Sauron utracił wprawdzie cielesną formę, pod którą był znany światu, ale powrócił z ciemnym wichrem do Śródziemia jako duch nienawiści. Nigdy już nie zdołał przybrać kształtu, który wydałby się piękny ludziom " – wyjaśnił Tolkien.