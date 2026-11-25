Action sprzedaje zestaw talerzy za 119 zł. Fot. shutterstock

Na półkach w Action pojawił się teraz zestaw talerzy w okazyjnej cenie. Chodzi o ręcznie glazurowane naczynia, które są hitem ostatnich miesięcy. Trudno jednak znaleźć je w przystępnej cenie. Popularny dyskont wyszedł jednak naprzeciw oczekiwaniom klientów i właśnie wystartował z promocją.

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Zastawa stołowa o rzemieślniczym charakterze kojarzy się zwykle z pracowniami ceramicznymi i wysokimi cenami. W najnowszej ofercie sieci Action pojawił się jednak 12-częściowy zestaw obiadowy Mirage z ręcznie glazurowanym wykończeniem, który w ramach promocji tygodnia kosztuje niecałe 120 zł.

Taka ręcznie robiona i malowana zastawa cieszy się obecnie bardzo dużym zainteresowaniem. Subtelne różnice w odcieniach i nieregularna faktura to cechy, które są teraz bardzo pożądane wśród klientów. Jednak w sklepach z wyposażeniem kuchni czy w specjalnych manufakturach komplety obiadowe utrzymane w tej estetyce potrafią kosztować od kilkuset do nawet ponad tysiąca złotych. Alternatywę dla droższych kolekcji ma właśnie Action.

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Co wchodzi w skład zestawu Mirage z Action?

Zestaw obiadowy Mirage to okrągła zastawa dla czterech osób. Komplet składa się łącznie z 12 elementów, wśród których znajdują się:

4 talerze obiadowe, 4 talerzyki deserowe, 4 miseczki.

Największym wyróżnikiem kolekcji jest jej ręcznie glazurowane wykończenie, dzięki któremu poszczególne naczynia prezentują się szlachetniej niż standardowa, masowo produkowana porcelana.

W przypadku ręcznie robionej ceramiki klienci często obawiają się o trwałość powłoki oraz konieczność mycia ręcznego takich naczyń. Producent kolekcji Mirage zapewnia jednak, że jego komplet można bezpiecznie myć w zmywarce, a także używać w kuchence mikrofalowej.

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Zestaw obiadowy Mirage trafił do akcji promocyjnej obowiązującej od 25 listopada do 1 grudnia. Jego cena została obniżona o 29 proc. – ze 169,90 zł (najniższa cena z 30 dni przed obniżką) do 119,95 zł za cały komplet. W przeliczeniu na jeden element daje to niespełna 10 zł za sztukę, co czyni tę propozycję jedną z bardziej konkurencyjnych ofert na rynku zastawy stołowej w tej stylistyce.

Bąbelkowe szklanki wróciły do Action

Inną przydatną rzeczą w kuchni, o której wspominaliśmy są viralowe szklanki z Action. Teraz ten dyskont sprzedaje je po 3,99 zł. Mowa o bubble glass – to model, który od kilku sezonów podbija media społecznościowe. Każdy, kto choć raz przeglądał Instagrama lub Tik-Toka ten pewnie widział, jak znane influencerki przygotowują sobie w nich matchę, koktajle czy desery albo pokazują, jak zrobić kawę mrożoną w domu.

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Czym charakteryzują się takie szklanki? Mają zaokrąglone kształty – jakby bąbelki ustawione w kilku rzędach obok siebie. Kolejną ich charakterystyczną cechą jest cienkie szkło, dlatego najlepiej nie używać ich do bardzo gorących napojów lub wrzątku. Na rynku jest ich coraz więcej. W prestiżowych sklepach z wyposażeniem domu trzeba za nie jednak zapłacić niemałe kwoty.