W Action pojawiły się viralowe szklanki za 3,99 zł. Fot. shutterstock // Fot. action.com

Na sklepowych półkach znanego dyskontu pojawiły się szklanki, które stały się wręcz viralem w internecie. Mowa o bąbelkowym wzorze. Action sprzedaj go teraz w ulepszonej wersji z ryflowaniem za niecałe 4 zł.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Bąbelkowe szklanki (bubble glass) to model, który od kilku sezonów podbija media społecznościowe. Każdy, kto choć raz przeglądał Instagrama lub Tik-Toka ten pewnie widział, jak znane influencerki przygotowują sobie w nich matchę, koktajle czy desery albo pokazują, jak zrobić kawę mrożoną w domu.

Bąbelkowe szklanki to hit. Teraz w Action za 3,99 zł

Czym charakteryzują się takie szklanki? Mają zaokrąglone kształty – jakby bąbelki ustawione w kilku rzędach obok siebie. Kolejną ich charakterystyczną cechą jest cienkie szkło, dlatego najlepiej nie używać ich do bardzo gorących napojów lub wrzątku. Na rynku jest ich coraz więcej. W prestiżowych sklepach z wyposażeniem domu trzeba za nie jednak zapłacić niemałe kwoty.

REKLAMA

Już kiedyś, gdy te naczynia weszły do Action mówiono, że w popularnym dyskoncie bardziej opłaca się kupić kilkadziesiąt takich szklanek niż jedną w butiku designerskim. Teraz w ofercie wspomnianego sklepu pojawiły się znów szklanki bubble. Mają średnicę 8 cm, a wysokość 10,5 cm. Trzeba ich szukać w alejce z napisem "szkło".

Jak podaje producent, bąbelkowa szklanka z Action ma pojemność 400 ml. Kolejną zaletą jest to, że można ją myć w zmywarce – choć przy częstym zmywaniu warto wiedzieć, jak pozbyć się osadu ze szklanek. Nie nadaje się natomiast do użycia w kuchence mikrofalowej czy piekarniku. Oprócz słynnego modelu bąbelkowego opisywana szklanka ma także modne ryflowania. Za jedną sztukę zapłacimy teraz 3,99 zł.

REKLAMA

Fot. action.com

Co ciekawe, taka sama szklanka, tylko bez ryflowania i w zestawie (3 sztuk) kosztuje 4,32 zł – czyli za komplet 12,95 zł. To oznacza, że tańsza jest nawet ta "urozmaicona" wersja. Ponadto szklanki w klasycznej wersji mają pojemność 380 ml (a nie 400 ml, jak te z ryflowaniem). Wychodzi więc na to, że obecna oferta od Action na szklanki za 3,99 zł to niezła okazja cenowa.

Spoglądając na sekcję z opiniami, można zauważyć, że 5 osób dało już tym szklankom maksymalną liczbę gwiazdek. "Jestem bardzo zadowolona z zakupu. Szklanki wydawały się bardzo delikatne, ale jak na razie żadna nie pękła" – napisała jedna z klientek.

REKLAMA

W Action już świąteczne szaleństwo

To niejedyna perełka promocyjna z Action, na którą zwracaliśmy uwagę w ostatnim czasie, bo nowe promocje i obniżki w Action pojawiają się regularnie. Jako że Boże Narodzenie zbliża się wielkimi krokami, w sklepach panuje już świąteczne szaleństwo, a Polacy stroją domy na święta już w listopadzie. Tak samo Action przygotował ciekawe propozycje na ten okres.