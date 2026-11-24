Na sklepowych półkach znanego dyskontu pojawiły się szklanki, które stały się wręcz viralem w internecie. Mowa o bąbelkowym wzorze. Action sprzedaj go teraz w ulepszonej wersji z ryflowaniem za niecałe 4 zł.
Bąbelkowe szklanki (bubble glass) to model, który od kilku sezonów podbija media społecznościowe. Każdy, kto choć raz przeglądał Instagrama lub Tik-Toka ten pewnie widział, jak znane influencerki przygotowują sobie w nich matchę, koktajle czy desery albo pokazują, jak zrobić kawę mrożoną w domu.
Bąbelkowe szklanki to hit. Teraz w Action za 3,99 zł
Czym charakteryzują się takie szklanki? Mają zaokrąglone kształty – jakby bąbelki ustawione w kilku rzędach obok siebie. Kolejną ich charakterystyczną cechą jest cienkie szkło, dlatego najlepiej nie używać ich do bardzo gorących napojów lub wrzątku. Na rynku jest ich coraz więcej. W prestiżowych sklepach z wyposażeniem domu trzeba za nie jednak zapłacić niemałe kwoty.
Już kiedyś, gdy te naczynia weszły do Action mówiono, że w popularnym dyskoncie bardziej opłaca się kupić kilkadziesiąt takich szklanek niż jedną w butiku designerskim. Teraz w ofercie wspomnianego sklepu pojawiły się znów szklanki bubble. Mają średnicę 8 cm, a wysokość 10,5 cm. Trzeba ich szukać w alejce z napisem "szkło".
Jak podaje producent, bąbelkowa szklanka z Action ma pojemność 400 ml. Kolejną zaletą jest to, że można ją myć w zmywarce – choć przy częstym zmywaniu warto wiedzieć, jak pozbyć się osadu ze szklanek. Nie nadaje się natomiast do użycia w kuchence mikrofalowej czy piekarniku. Oprócz słynnego modelu bąbelkowego opisywana szklanka ma także modne ryflowania. Za jedną sztukę zapłacimy teraz 3,99 zł.
Co ciekawe, taka sama szklanka, tylko bez ryflowania i w zestawie (3 sztuk) kosztuje 4,32 zł – czyli za komplet 12,95 zł. To oznacza, że tańsza jest nawet ta "urozmaicona" wersja. Ponadto szklanki w klasycznej wersji mają pojemność 380 ml (a nie 400 ml, jak te z ryflowaniem). Wychodzi więc na to, że obecna oferta od Action na szklanki za 3,99 zł to niezła okazja cenowa.
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Spoglądając na sekcję z opiniami, można zauważyć, że 5 osób dało już tym szklankom maksymalną liczbę gwiazdek. "Jestem bardzo zadowolona z zakupu. Szklanki wydawały się bardzo delikatne, ale jak na razie żadna nie pękła" – napisała jedna z klientek.
W Action już świąteczne szaleństwo
To niejedyna perełka promocyjna z Action, na którą zwracaliśmy uwagę w ostatnim czasie, bo nowe promocje i obniżki w Action pojawiają się regularnie. Jako że Boże Narodzenie zbliża się wielkimi krokami, w sklepach panuje już świąteczne szaleństwo, a Polacy stroją domy na święta już w listopadzie. Tak samo Action przygotował ciekawe propozycje na ten okres.
Dekoracyjny hit na święta za 37 zł to świecące renifery z saniami. Za takie same trzeba zapłacić w innych sklepach przynajmniej 150 zł. Na ozdobie z popularnego dyskontu można ustawić 8 różnych trybów oświetlenia. Świecące renifery działają na 4 baterie AA (nie ma ich jednak w zestawie, trzeba dokupić). W urządzenie wbudowany jest natomiast przydatny timer.