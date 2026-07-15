Wielu z nas nie wyobraża sobie rozpoczęcia dnia bez kubka aromatycznej kawy. Ale co zrobić, kiedy za oknem upał nie do wytrzymania i na gorący napój nikt nie ma ochoty? Oczywiście wchodzi tutaj w grę kawa mrożona, jednak zrobienie jej w poprawny sposób może przysporzyć czasem problemów. Przedstawiamy więc przepis idealny.
Spektrum kawoszy jest szerokie: od wielbicieli kawy ziarnistej, przez mieloną, aż po rozpuszczalną – a eksperci wciąż spierają się o to, ile dokładnie kawy powinniśmy pić. Mimo że kawa drożeje i jej dzisiejsze ceny nierzadko potrafią dać w kość, to i tak nie sposób odmówić sobie małej czarnej lub latte z syropem (choć w kawiarniach pojawiają się coraz to nowsze alternatywy, takie jak chociażby fioletowe ube latte).
W sytuacji, gdy pada nowy rekord najwyższej temperatury w Polsce i upały nie dają nam spokoju, wydaje się, że do ulubionego napoju wystarczy dorzucić kilka kostek lodu i gotowe – kawa mrożona jak znalazł. Ale czy na pewno?
Dlaczego kawa mrożona staje się wodnista? Najczęstsze błędy
Kawa mrożona robiona w domowych warunkach (a nie w kawiarni speciality, w której zaproponują ci np. cold brew) rzadko zachowuje swoje właściwości, jeśli sposób jej przygotowania opiera się wyłącznie na wrzuceniu kostek lodu bezpośrednio do gorącego napoju. To jeden z najczęściej popełnianych błędów.
Kontakt wrzątku z lodem sprawia, że kostki topią się w błyskawicznym tempie. W rezultacie napój wcale się nie ochładza, a sama kawa staje się rozcieńczona, wodnista i pozbawiona smaku. Taka metoda prowadzi jedynie do zepsucia naparu i naszego humoru.
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Jak przygotować bazę i jakie warianty kawy na zimno wybrać
Najważniejszą kwestią przy robieniu domowej kawy mrożonej jest odpowiednie przygotowanie bazy. Zaparzoną kawę należy wcześniej wystudzić w temperaturze pokojowej, a najlepiej dodatkowo schłodzić ją w lodówce. Dopiero do tak przygotowanego płynu dodaje się lód. Warto również zastosować patent polegający na przygotowaniu nieco mocniejszego naparu niż zazwyczaj – topniejący lód i tak odda trochę wody, więc dzięki temu kawa zachowa odpowiednio wyrazisty smak. Dobrym pomysłem jest też zamrożenie samej kawy w foremkach do lodu i dodawanie takich kostek do mleka.
Opcji i rodzajów napojów kawowych na zimno jest naprawdę dużo. Podstawą jest klasyczne iced latte, czyli kawa z zimnym mlekiem i lodem. Popularnością cieszy się również espresso tonic – połączenie mocno schłodzonego toniku z podwójnym espresso, serwowane często z plastrem cytryny lub pomarańczy. Inną znaną opcją jest orange espresso, w którym zwykłą czarną kawę łączy się z sokiem pomarańczowym i lodem.
Zawsze można także przygotować wersję deserową – z gałką lodów, bitą śmietaną i syropami albo zupełnie zrezygnować z dodatków i postawić na zwykłą czarną kawę z lodem. Przypominamy również o pandemicznym hicie z TikToka, czyli dalgona coffee, którą masowo przygotowywaliśmy z mleka, lodu oraz kawy rozpuszczalnej ubitej z cukrem i wodą na gęstą piankę.
Przepis na klasyczną kawę mrożoną z mlekiem
Aby przygotować podstawową i sprawdzoną wersję kawy mrożonej w domu, potrzebujesz tylko kilku składników: ulubionej kawy, mleka oraz lodu. Zacznij od zaparzenia mocnego espresso lub połowy kubka kawy z kawiarki. Zostaw napar do całkowitego wystygnięcia, a najlepiej wstaw go na kilkanaście minut do lodówki.
Następnie przygotuj wysoką szklankę i wypełnij ją po brzegi kostkami lodu. Wlej zimne mleko – krowie lub ulubiony napój roślinny – do około trzech czwartych wysokości naczynia. Na sam koniec powoli dolewaj ostudzoną kawę. Taki sposób nalewania sprawi, że w szklance powstaną estetyczne warstwy, które wystarczy wymieszać tuż przed wypiciem.
Jeśli preferujesz słodkie napoje, dodaj cukier lub syrop do gorącego naparu jeszcze przed jego wystudzeniem, aby drobinki mogły się całkowicie rozpuścić. To prosty i szybki sposób, który gwarantuje, że kawa zachowa swój smak, nie będzie wodnista i skutecznie obniży temperaturę w upalne dni. Warto też wiedzieć, gdzie wyrzucić opakowanie po kawie, ponieważ przy koszu na śmieci obowiazują 3 różne zasady gry.