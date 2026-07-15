Jak zrobić kawę mrożoną w domu, żeby nie zniszczyć sobie humoru i naprawdę się ochłodzić? Fot. Unsplash.com / @demidearest

Wielu z nas nie wyobraża sobie rozpoczęcia dnia bez kubka aromatycznej kawy. Ale co zrobić, kiedy za oknem upał nie do wytrzymania i na gorący napój nikt nie ma ochoty? Oczywiście wchodzi tutaj w grę kawa mrożona, jednak zrobienie jej w poprawny sposób może przysporzyć czasem problemów. Przedstawiamy więc przepis idealny.

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Spektrum kawoszy jest szerokie: od wielbicieli kawy ziarnistej, przez mieloną, aż po rozpuszczalną – a eksperci wciąż spierają się o to, ile dokładnie kawy powinniśmy pić. Mimo że kawa drożeje i jej dzisiejsze ceny nierzadko potrafią dać w kość, to i tak nie sposób odmówić sobie małej czarnej lub latte z syropem (choć w kawiarniach pojawiają się coraz to nowsze alternatywy, takie jak chociażby fioletowe ube latte).

W sytuacji, gdy pada nowy rekord najwyższej temperatury w Polsce i upały nie dają nam spokoju, wydaje się, że do ulubionego napoju wystarczy dorzucić kilka kostek lodu i gotowe – kawa mrożona jak znalazł. Ale czy na pewno?

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Dlaczego kawa mrożona staje się wodnista? Najczęstsze błędy

Kawa mrożona robiona w domowych warunkach (a nie w kawiarni speciality, w której zaproponują ci np. cold brew) rzadko zachowuje swoje właściwości, jeśli sposób jej przygotowania opiera się wyłącznie na wrzuceniu kostek lodu bezpośrednio do gorącego napoju. To jeden z najczęściej popełnianych błędów.

Kontakt wrzątku z lodem sprawia, że kostki topią się w błyskawicznym tempie. W rezultacie napój wcale się nie ochładza, a sama kawa staje się rozcieńczona, wodnista i pozbawiona smaku. Taka metoda prowadzi jedynie do zepsucia naparu i naszego humoru.

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Jak przygotować bazę i jakie warianty kawy na zimno wybrać

Najważniejszą kwestią przy robieniu domowej kawy mrożonej jest odpowiednie przygotowanie bazy. Zaparzoną kawę należy wcześniej wystudzić w temperaturze pokojowej, a najlepiej dodatkowo schłodzić ją w lodówce. Dopiero do tak przygotowanego płynu dodaje się lód. Warto również zastosować patent polegający na przygotowaniu nieco mocniejszego naparu niż zazwyczaj – topniejący lód i tak odda trochę wody, więc dzięki temu kawa zachowa odpowiednio wyrazisty smak. Dobrym pomysłem jest też zamrożenie samej kawy w foremkach do lodu i dodawanie takich kostek do mleka.

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Opcji i rodzajów napojów kawowych na zimno jest naprawdę dużo. Podstawą jest klasyczne iced latte, czyli kawa z zimnym mlekiem i lodem. Popularnością cieszy się również espresso tonic – połączenie mocno schłodzonego toniku z podwójnym espresso, serwowane często z plastrem cytryny lub pomarańczy. Inną znaną opcją jest orange espresso, w którym zwykłą czarną kawę łączy się z sokiem pomarańczowym i lodem.

Zawsze można także przygotować wersję deserową – z gałką lodów, bitą śmietaną i syropami albo zupełnie zrezygnować z dodatków i postawić na zwykłą czarną kawę z lodem. Przypominamy również o pandemicznym hicie z TikToka, czyli dalgona coffee, którą masowo przygotowywaliśmy z mleka, lodu oraz kawy rozpuszczalnej ubitej z cukrem i wodą na gęstą piankę.

Przepis na klasyczną kawę mrożoną z mlekiem

Aby przygotować podstawową i sprawdzoną wersję kawy mrożonej w domu, potrzebujesz tylko kilku składników: ulubionej kawy, mleka oraz lodu. Zacznij od zaparzenia mocnego espresso lub połowy kubka kawy z kawiarki. Zostaw napar do całkowitego wystygnięcia, a najlepiej wstaw go na kilkanaście minut do lodówki.

Następnie przygotuj wysoką szklankę i wypełnij ją po brzegi kostkami lodu. Wlej zimne mleko – krowie lub ulubiony napój roślinny – do około trzech czwartych wysokości naczynia. Na sam koniec powoli dolewaj ostudzoną kawę. Taki sposób nalewania sprawi, że w szklance powstaną estetyczne warstwy, które wystarczy wymieszać tuż przed wypiciem.

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