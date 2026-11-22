Hit z Action za 3,98 zł podbija polskie domy Fot. Ksenz-E/shutterstock

W Action kosztuje niecałe 4 zł, a kupujący znaleźli dla niego ciekawe zastosowania. Lawendowy ocet Kristal nie służy im tylko do sprzątania. Niektórzy używają go podczas prania, inni próbują odstraszać nim owady, koty, a nawet lisy.

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Ocet spirytusowy od lat jest jednym z najpopularniejszych domowych środków czyszczących. Pomaga usuwać kamień i zabrudzenia, ale ma jedną wadę: intensywny zapach, który nie każdemu odpowiada. Action proponuje jego pachnącą wersję.

Ocet lawendowy Kristal. Do czego Polki używają go w domu?

W Action można znaleźć naturalny ocet do czyszczenia Kristal. Na stronie sklepu możemy przeczytać, że "ocet do czyszczenia o zapachu lawendy działa szybko, czyszcząc i odświeżając". Z opisu wynika również, że produkt usuwa kamień, jest ekstra mocny i przeznaczony do użytku zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz.

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Produkt jest dostępny w dwóch wersjach: lawendowej i eukaliptusowej. W mediach społecznościowych częściej wymieniany jest ocet lawendowy, który zbiera szereg pozytywnych opinii. Litrowa butelka kosztuje 3,98 zł, dlatego produkt regularnie trafia do zestawień typu ekologiczne środki czyszczące za grosze.

Na facebookowej grupie Action Polska Zakupy osoby, które kupiły ten produkt podzieliły się opiniami. "Używam prawie do wszystkiego, polecam"; "Pięknie pachnie, dodaje do zmywarki"; "Dodaję do koców, ręczników i czarnego prania. Materiał się nie niszczy, czarne pranie w końcu nie śmierdzi"; "Ja polecam do pralki, mega czyści i nie śmierdzi", "Wlewam do mopa parowego i jestem zadowolona"; "Dziewczyny szczerze polecam ten ocet z lawendą i do tego ściereczki do szyb, tanio a przy tym zero smug" – czytamy.

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Warto jednak zachować ostrożność. Na etykiecie producent zaznacza, że preparat nie jest przeznaczony do stosowania na tkaninach. Nie należy więc traktować internetowych porad jako potwierdzenia, że takie użycie jest bezpieczne dla ubrań czy pralki. Dodajmy, że sprawdzony sposób na brzydki zapach w pralce to zwykły ocet i soda oczyszczona.

Nietypowe zastosowanie octu z Action. Sposób na odstraszanie lisów, kotów i owadów

W komentarzach pojawił się jeszcze jeden nietypowy pomysł. "Otóż ocet jest fantastyczny do odstraszania lisów, które sobie pięknie kradły kury u mojej mamy" – czytamy w kolejnym komentarzu. Niektórzy używają go także do odstraszania kotów znaczących teren na tarasach oraz uciążliwych owadów. Część kupujących przekonuje wręcz, że ten płyn z Action działa cuda: czyści, odkamienia i odstrasza zwierzęta.

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Takie sposoby nie zawsze działają. Przed użyciem octu na zewnątrz warto też upewnić się, że nie zaszkodzi roślinom, zwierzętom ani powierzchniom. Zgodnie z przeznaczeniem producenta preparat może przydać się przy różnych pracach porządkowych:

usuwaniu osadu z kamienia z odpowiednich powierzchni, myciu podłóg i paneli, jeśli są odporne na działanie octu, czyszczeniu kabin prysznicowych i płytek, myciu okien i luster, także wtedy, gdy zastanawiamy się, jak myć okna zimą odświeżaniu powierzchni na zewnątrz.

Ocet Kristal z dodatkiem zapachu nie nadaje się do spożycia. Nie należy używać go do czyszczenia czajników, naczyń ani innych przedmiotów mających kontakt z jedzeniem. Jeśli zastanawiasz się, jak pozbyć się osadu ze szklanek, sięgnij po środki przeznaczone do kontaktu z żywnością. Ocet Kristal nie sprawdzi się też na marmurze i kamieniu naturalnym, które mogą zostać uszkodzone przez kwasy.